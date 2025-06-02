Когда западный человек, никак по рождению не связанный с православным миром, обращается в православие, для него это не вопрос крови, почвы или социального окружения. Это серьезный сознательный выбор христианской традиции.0 комментариев
Роспотребнадзор не зафиксировал завоза вируса Коксаки в Россию
Роспотребнадзор сообщил об отсутствии завоза вируса Коксаки в Россию
На территории России сохраняется стабильная и контролируемая эпидемиологическая обстановка по вирусу Коксаки, несмотря на сообщения о случаях инфекции в Турции, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ситуация с вирусом Коксаки в России остается стабильной и контролируемой, случаев завоза этой инфекции в страну не выявлено, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, подчеркнув, что специалисты ведомства внимательно следят за поступающими сообщениями о заболеваниях среди российских туристов, особенно на юге Турции.
В ведомстве отмечают, что для профилактики инфекций, включая вирус Коксаки, рекомендуется тщательно мыть руки после посещения общественных мест и перед едой, использовать для питья только кипяченую или бутилированную воду, а также мыть фрукты и овощи. Специалисты советуют избегать контакта с людьми, у которых есть симптомы инфекционных заболеваний, передает ТАСС.
В Роспотребнадзоре подчеркивают, что при ухудшении самочувствия, появлении температуры, кашля, боли в горле, насморка, сыпи, головной боли или жидкого стула, особенно после возвращения из курортных стран, нужно как можно скорее обратиться за медицинской помощью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Краснодарском крае в конце прошлого года были зарегистрированы случаи заражения вирусом Коксаки, однако вспышки заболеваемости не отмечалось.
Между тем посольство России в Шри-Ланке ранее предупредило о рекордной вспышке лихорадки чикунгунья на острове.