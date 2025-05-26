Посольство России предупредило о рекордной вспышке лихорадки чикунгунья в Шри-Ланке

Tекст: Мария Иванова

На Шри-Ланке зафиксирована наиболее сильная вспышка лихорадки чикунгунья за последние двадцать лет, передает ТАСС.

Сообщается, что вирус передается комарами, которые наиболее активны в дневное время. Симптомы заболевания проявляются через 2-12 дней после укуса и включают сильную боль в суставах, резкое повышение температуры и кожную сыпь.

Посольство России в республике рекомендовало россиянам и гостям острова тщательно соблюдать профилактические меры – устанавливать защитные сетки, использовать репелленты и носить закрытую одежду в дневное время для минимизации риска укусов.

В сообщении диппредставительства уточняется, что переносчиками вируса выступают комары Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые также могут передавать лихорадку денге.

На данный момент не существует вакцины или специфического лекарства от чикунгуньи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле власти Франции ввели экстренный план на острове Реюньон из-за эпидемии вируса чикунгуньи, где за неделю выявлено 6 тыс. новых случаев.

На тот момент в России не регистрировали случаев заболевания лихорадкой чикунгунья, однако тест-системы для диагностики уже имеются, отмечали в Роспотребнадзоре.