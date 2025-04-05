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Роспотребнадзор опроверг случаи лихорадки чикунгунья в стране
Роспотребнадзор сообщил об отсутствии случаев лихорадки чикунгунья в России
На территории России не зарегистрированы случаи заболевания лихорадкой чикунгунья, однако тест-системы для диагностики уже имеются, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
В России случаи лихорадки чикунгунья не зафиксированы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. В стране имеются тест-системы, позволяющие оперативно диагностировать это заболевание.
Специалисты Роспотребнадзора внимательно следят за санитарно-эпидемиологической ситуацией в других странах и оценивают риски эпидемий.
Ситуация с лихорадкой чикунгунья недавно обострилась на острове Реюньон, где введен чрезвычайный план реагирования. В мире с начала года зарегистрировано около 100 тыс. случаев заболевания. На Тайване, в Австралии, Чили и Германии выявлено 19 завозных случаев.
В пресс-службе Роспотребнадзора отмечают, что в России отсутствуют условия для распространения вируса, так как нет благоприятной среды для комаров-переносчиков. Тем не менее, гражданам, путешествующим в районы риска, рекомендуется использовать репелленты, носить одежду с длинными рукавами и брюки, а также устанавливать оконные сетки.
Симптомы чикунгуньи включают лихорадку, сильную боль в суставах и мышцах, тошноту, усталость и сыпь. Переносчиками выступают комары Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые также могут передавать лихорадку Денге. Вакцины и специфического лечения для чикунгуньи пока не существует.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу власти Франции приняли решение ввести экстренный план из-за эпидемии вируса чикунгуньи на острове Реюньон, где было выявлено 6 тыс. новых случаев за неделю.
Между тем российские ученые начали разработку универсальной вакцины для борьбы с вирусными инфекциями, с намерением начать доклинические исследования в 2022 году.