В России приступили к разработке первой универсальной вакцины против вирусных инфекций

Российские ученые начали разработку универсальной вакцины для борьбы с вирусными инфекциями, доклинические исследования планируется начать в 2022 году.

«Победительница трека «Наука» четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – Ирина Алексеенко сообщила о своих исследованиях по созданию универсальной генетически модифицированной вакцины для борьбы с инфекциями. Доклинические исследования препарата планируется начать уже в 2022 году», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В команде Алексеенко 12 человек: биохимики, молекулярные биологи, специалисты по работе с животными, клиницисты. Исследования проходят на базе Института биоорганической химии РАН и Московского центра инновационных технологий в здравоохранении. Доклинические исследования запланированы на 2022 год, а клинические предполагается начать в течение ближайших двух-трех лет.

«Наша задача – разработать новую генетически модифицированную вакцину, способную направленно стимулировать клетки врожденного иммунитета для экстренной профилактики инфекционных заболеваний, особенно в случаях непредвиденных пандемий. Современный уровень развития иммунологии и молекулярной биологии позволяет получить рекомбинантные бактериальные вакцины, модифицированные генами, продукты которых способствуют улучшению активации врожденного иммунитета», – заявила Алексеенко, чьи слова приводятся в сообщении.

Сегодня профилактика новых инфекционных заболеваний происходит в основном за счет специфических вакцин, разработка которых требует довольно длительного времени и знания структуры патогена. По мнению Алексеенко, создания универсальной вакцины требует эпидемическая ситуация, складывающаяся в мире. Последние десятилетия характеризуются увеличением частоты эпидемий инфекционных вирусных заболеваний: свиного гриппа в 2009 году, вируса Чикунгунья (вспышки зафиксированы в разных странах с 1999 по 2018 годы), вируса Зика в 2015 году, Эболы (с 2014 года по настоящее время). Эпидемии COVID-19, начавшейся в 2019 году, предшествовали вспышки SARS-CoV в 2002-2003 годах и MERS-CoV в 2012 году.

Ранее Центр им. Гамалеи получил разрешение на исследование препарата от COVID на основе антител.