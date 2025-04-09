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Джордж Мартин встретился с воскрешенными «лютоволками»
Автор «Песни льда и пламени» Джордж Мартин встретился с воскрешенными «лютоволками»
Джордж Мартин, автор фэнтези-цикла «Песнь льда и пламени», признался, что был глубоко тронут встречей с «лютоволками», которых ученые из Colossal Biosciences «воскресили» спустя более 12 тыс. лет после их исчезновения.
Джордж Мартин, автор знаменитого фэнтези-цикла «Песнь льда и пламени», встретился с «лютоволками», которые были «воскрешены» учеными из американской компании Colossal Biosciences, передает РИА «Новости».
Ученые из Colossal Biosciences смогли вернуть к жизни этот вид, вымерший более 12 тысяч лет назад, что стало возможным благодаря биотехнологическим достижениям. Лютоволки, или ужасные волки, стали популярны благодаря сериалу «Игра престолов», который был снят по мотивам книг Мартина.
Джордж Мартин в своем блоге поделился впечатлениями от встречи с воскресшими животными и их создателями, заметив: «Лютоволк вернулся... Я познакомился со всеми ними в феврале... А еще я встретил Ромула и Рема». Писатель был тронут этим событием. В интервью Мартин признался, что новость о выведении лютоволков поразила его больше, чем любое другое научное достижение со времен высадки Нила Армстронга на Луну.
По информации портала TMZ, встреча с «воскрешенными» волками вызвала у Мартина сильные эмоции, и он едва смог сдержать слезы радости.
Интерес Мартина к волкам возник еще несколько десятков лет назад после посещения выставки, посвященной этим животным. Теперь благодаря ученым, писатель смог лично увидеть этих величественных существ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Colossal Biosciences вывела генетически модифицированных волчат, обладающих чертами вымерших черных волков, использовав 20 генов из древней ДНК.
Между тем профессор Константин Крутовский заявил, что воссоздание древних мамонтов невозможно из-за отсутствия качественных образцов древней ДНК, что сильно затрудняет полную реконструкцию их генома.