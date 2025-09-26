В России запустили масштабную программу внедрения квантовых вычислений

В России стартовала масштабнуая программа по применению квантовых вычислений

Tекст: Мария Иванова

О начале реализации масштабной программы по практическому внедрению квантовых вычислений рассказала директор по квантовым технологиям госкорпорации Екатерина Солнцева каналу «Россия-24».

Солнцева уточнила, что Росатом разрабатывает программу внедрения уже три года в рамках проекта «Прорыв», который направлен на развитие технологий IV поколения и замкнутого ядерного топливного цикла, передает ТАСС.

По словам представителя госкорпорации, новая программа включает несколько десятков пилотных проектов, задачей которых станет подтверждение целого ряда гипотез касательно полезности квантовых вычислений для промышленности. Солнцева отметила, что многие компании уже проявили интерес к участию в программе.

Напомним, российские ученые установили мировой рекорд точности квантовых вычислений.

В пятницу сообщалось, что российские специалисты усилили прочность углеродной нити для 3D-печати.