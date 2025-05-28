Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.5 комментариев
Онищенко предупредил о появлении тигровых комаров в России
Эксперты отмечают, что изменение климата может привести к появлению на юге России тигровых комаров – переносчиков тропических лихорадок, включая чикунгунью.
О вероятности появления опасных комаров на юге европейской части России сообщил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко, передает ТАСС.
Онищенко заявил: «Тигровые комары, являющиеся переносчиками лихорадки чикунгунья, раньше были ближе к экватору, а с потеплением они передвигаются к макушке земного шара. Расширение ареала комаров может произойти. Посмотрите на глобус, сейчас чикунгунья регистрируется во Франции, поскольку там есть те комары, которые ее передают, это уже не Африка. И если провести по широте на карте линию, посмотреть, где эта французская провинция, в которой сейчас вспышка лихорадки, то она будет позиционироваться на нашем черноморском побережье».
По словам эксперта, появление этих насекомых в центре европейской части России пока маловероятно из-за более холодного климата.
Как писала газета ВЗГЛЯД, европейская часть Франции столкнулась с ростом угрозы распространения лихорадок денге и чикунгунья. 27 мая Роспотребнадзор заявил, что на территории России пока не выявлено завозных случаев лихорадки чикунгунья.