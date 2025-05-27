Роспотребнадзор не зафиксировал завозных случаей лихорадки чикунгунья

Tекст: Мария Иванова

Завозных случаев лихорадки чикунгунья в России в этом году не выявлено, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что на государственных границах страны круглосуточно действует система «Периметр», предназначенная для выявления граждан с признаками инфекционных заболеваний.

По данным Министерства здравоохранения Шри-Ланки, сейчас на острове фиксируется самая активная за 20 лет вспышка лихорадки чикунгунья. Тем не менее, по словам представителя Роспотребнадзора, «на территории Российской Федерации завозные случаи лихорадки чикунгунья не зарегистрированы. В наличие есть отечественные тест-системы, позволяющие оперативно диагностировать заболевание».

В ведомстве уточнили, что эпидемиологической опасности распространения этой инфекции в России нет, поскольку отсутствуют условия для формирования местной циркуляции возбудителя среди популяции переносчиков.

Лихорадка чикунгунья – это вирусная инфекция, которой человек заражается через укусы насекомых, преимущественно комаров. К основным симптомам относятся резкое повышение температуры, сильные головные, мышечные и суставные боли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посольство России предупредило о рекордной вспышке лихорадки чикунгунья в Шри-Ланке.

По состоянию на начало апреля на территории России не были зарегистрированы случаи заболевания лихорадкой чикунгунья, но тест-системы для диагностики уже имеются, отмечали в Роспотребнадзоре.

Между тем во вторник канал BFMTV сообщил, что уществует риск начала эпидемий лихорадок денге и чикунгунья в европейской части Франции.