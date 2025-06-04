Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.0 комментариев
Туроператоры не отметили массовых заражений вирусом Коксаки
Российские туроператоры не зафиксировали массовых обращений по вирусу Коксаки в Турции
Несмотря на появившиеся в СМИ заявления о вспышке вируса Коксаки среди российских туристов в Турции, туроператоры не фиксируют роста числа жалоб или страховых случаев, отметили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
Российские туроператоры и страховые компании не фиксируют массовых жалоб, связанных с вирусом Коксаки на турецких курортах, передает ТАСС.
В пресс-службе РСТ уточнили: «Российский союз туриндустрии сообщает, что не располагает данными об обращениях туристов, связанных с заражением вирусом Коксаки на турецких курортах. Туроператоры и страховые компании также не отмечают массовых жалоб или увеличения числа страховых случаев с симптомами этого заболевания».
Ранее в СМИ и Telegram-каналах появлялась информация о якобы массовых случаях заражения российских туристов этим вирусом в Турции.
Как сообщил в среду эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко, в Турции в начале летнего сезона были зафиксированы случаи заболевания вирусом Коксаки, который опасен для детей до десяти лет.
В Роспотребнадзоре ранее заявили, что на территории России сохраняется стабильная и контролируемая эпидемиологическая обстановка по вирусу Коксаки.