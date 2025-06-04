Туроператоры не отметили массовых заражений вирусом Коксаки

Российские туроператоры не зафиксировали массовых обращений по вирусу Коксаки в Турции

Tекст: Мария Иванова

Российские туроператоры и страховые компании не фиксируют массовых жалоб, связанных с вирусом Коксаки на турецких курортах, передает ТАСС.

В пресс-службе РСТ уточнили: «Российский союз туриндустрии сообщает, что не располагает данными об обращениях туристов, связанных с заражением вирусом Коксаки на турецких курортах. Туроператоры и страховые компании также не отмечают массовых жалоб или увеличения числа страховых случаев с симптомами этого заболевания».

Ранее в СМИ и Telegram-каналах появлялась информация о якобы массовых случаях заражения российских туристов этим вирусом в Турции.

Как сообщил в среду эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко, в Турции в начале летнего сезона были зафиксированы случаи заболевания вирусом Коксаки, который опасен для детей до десяти лет.

В Роспотребнадзоре ранее заявили, что на территории России сохраняется стабильная и контролируемая эпидемиологическая обстановка по вирусу Коксаки.