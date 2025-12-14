Аэропорты Домодедово и Жуковского вернулись к штатной работе

В Национальном центре «Россия» открылась интерактивная выставка-путешествие «Книга сказок»

Tекст: Вера Басилая

В проекте приняли участие восемь регионов России, представившие свои истории о земле, людях и традициях. На церемонии открытия заместитель начальника управления урезидента России по общественным проектам Алексей Жарич подчеркнул значимость выставки для подрастающего поколения и отметил, что особенно рад видеть среди гостей маленьких детеи. По его словам, «важнейшие цели национального центра «Россия» – укрепление чувства национальной идентичности и формирование гражданственности новых поколений». Он добавил, что после прохождения всего маршрута выставки дети «точно будут гордиться тем, что они граждане Российской Федерации».

Гости в рамках церемонии открытия осмотрели ключевые локации и региональные стенды выставки. Маршрут включает экспозиции «Зимние сказки», «Лукоморье», «Дубрава», «Таинственныи лес. Жар-птица», «Двор. Сказочныи сад», «Русская изба» и «Дремучии лес», а также стенды Калининградскои области, Республики Мордовия, Вологодскои области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Карелия, Ставропольского края, Рязанскои области и Республики Коми.

Экспозиция построена по мотивам трудов выдающегося фольклориста Владимира Проппа и раскрывает путь сказочного героя – через испытания к свету и внутреннему преображению. Посетителей на протяжении маршрута сопровождают участники Школы юного экскурсовода, рассказывающие о выставочных пространствах, испытаниях и героях, с которыми смогут встретиться гости. Финальнои точкой маршрута стал «Терем», где прошла церемония зажжения новогодней ели – теперь это ежегодная традиция центра.

Генеральныи директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова отметила, что «Книга сказок» – это не просто выставка, а полноценное сказочное путешествие. «Маршрут выстроен так, что нужно пройти через разные испытания. Сказка – это всегда очень строгий сюжет. Он начинается по определенным правилам, обязательно нужно пройти испытание для того, чтобы измениться и стать лучше», – сказала она, подчеркнув, что выбор между добром и злом, преданностью и предательством позволяет нам стать лучше.

Виртуозова поблагодарила регионы-участники, отметив, что именно благодаря им выставка приобрела особый характер. «У каждого региона есть свои герои, сказки, секреты и чудеса. Спасибо регионам, что поделились этим с нами», – сказала она, поздравив гостей с наступающим Новым годом и выразив уверенность, что «нас ждет только лучшее и все мечты обязательно исполнятся».



Также она сообщила, что 15 декабря откроется филиал Национального центра «Россия» в Красноярском крае, а 16 декабря первых посетителеи примет филиал в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Выставка «Книга сказок» будет работать в Национальном центре «Россия» до 1 марта. Вход свободный, посещение возможно только в составе организованных групп с экскурсоводом. Для посещения необходима предварительная регистрация в разделе «Афиша» на официальном сайте Национального центра «Россия».