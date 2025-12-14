  • Новость часаЛавров в годовщину Дейтонского соглашения назвал опасные тенденции на Балканах
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему Пушкин не стал декабристом

    Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США вынуждено играют в «Ключевую пятерку»

    Хозяин Белого дома решил, что лучше не бороться с неизбежным, а попытаться организовать переформатирование мира по своим правилам, в рамках «Ключевой пятерки».

    Антон Крылов Антон Крылов Как долго будет разлагаться Евросоюз

    Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе.

    14 декабря 2025, 06:12 • Новости дня

    В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов

    Tекст: Катерина Туманова

    В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов, сообщил представитель Росавиации.

    «Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он в Telegram-канале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО вечером субботы сбили восемь украинских БПЛА за пять часов над Россией. При этом за последние часы суток силы ПВО ликвидировали 94 дрона ВСУ.


    13 декабря 2025, 19:02 • Новости дня
    В Национальном центре «Россия» открылась интерактивная выставка-путешествие «Книга сказок»
    В Национальном центре «Россия» открылась интерактивная выставка-путешествие «Книга сказок»
    @ пресс-служба

    Tекст: Вера Басилая

    В Национальном центре «Россия» в субботу состоялось открытие выставки-путешествия «Книга сказок», которая посвящена легендам, ремеслам и сказочным архетипам русской народной культуры.

    В проекте приняли участие восемь регионов России, представившие свои истории о земле, людях и традициях. На церемонии открытия заместитель начальника управления урезидента России по общественным проектам Алексей Жарич подчеркнул значимость выставки для подрастающего поколения и отметил, что особенно рад видеть среди гостей маленьких детеи. По его словам, «важнейшие цели национального центра «Россия» – укрепление чувства национальной идентичности и формирование гражданственности новых поколений». Он добавил, что после прохождения всего маршрута выставки дети «точно будут гордиться тем, что они граждане Российской Федерации».

    Гости в рамках церемонии открытия осмотрели ключевые локации и региональные стенды выставки. Маршрут включает экспозиции «Зимние сказки», «Лукоморье», «Дубрава», «Таинственныи лес. Жар-птица», «Двор. Сказочныи сад», «Русская изба» и «Дремучии лес», а также стенды Калининградскои области, Республики Мордовия, Вологодскои области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Карелия, Ставропольского края, Рязанскои области и Республики Коми.

    Экспозиция построена по мотивам трудов выдающегося фольклориста Владимира Проппа и раскрывает путь сказочного героя – через испытания к свету и внутреннему преображению. Посетителей на протяжении маршрута сопровождают участники Школы юного экскурсовода, рассказывающие о выставочных пространствах, испытаниях и героях, с которыми смогут встретиться гости. Финальнои точкой маршрута стал «Терем», где прошла церемония зажжения новогодней ели – теперь это ежегодная традиция центра.

    Генеральныи директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова отметила, что «Книга сказок» – это не просто выставка, а полноценное сказочное путешествие. «Маршрут выстроен так, что нужно пройти через разные испытания. Сказка – это всегда очень строгий сюжет. Он начинается по определенным правилам, обязательно нужно пройти испытание для того, чтобы измениться и стать лучше», – сказала она, подчеркнув, что выбор между добром и злом, преданностью и предательством позволяет нам стать лучше.

    Виртуозова поблагодарила регионы-участники, отметив, что именно благодаря им выставка приобрела особый характер. «У каждого региона есть свои герои, сказки, секреты и чудеса. Спасибо регионам, что поделились этим с нами», – сказала она, поздравив гостей с наступающим Новым годом и выразив уверенность, что «нас ждет только лучшее и все мечты обязательно исполнятся».

    Также она сообщила, что 15 декабря откроется филиал Национального центра «Россия» в Красноярском крае, а 16 декабря первых посетителеи примет филиал в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

    Выставка «Книга сказок» будет работать в Национальном центре «Россия» до 1 марта. Вход свободный, посещение возможно только в составе организованных групп с экскурсоводом. Для посещения необходима предварительная регистрация в разделе «Афиша» на официальном сайте Национального центра «Россия».

    13 декабря 2025, 13:00 • Новости дня
    @ Юлия Морозова/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Странам Евросоюза следует покинуть ООН, пока там есть Россия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя новости о рекомендациях ЕС избегать российских дипломатов.

    Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на сообщение о том, что Европейская Служба внешних связей (ЕСВС) порекомендовала избегать мероприятий с дипломатами из России. Она отметила, что, по ее мнению, подобные инструкции лишь полумеры. Зрелым решением был бы выход стран Евросоюза из Организации Объединенных Наций, пока там есть Россия.

    «Ну и 20-й пакет русофобских санкций не может обойтись без заявления о том, что Еврокомиссия улетает с планеты, покуда на ней остались русские. С нас ракета», – сыронизировала она.

    Источник ранее сообщал, что ЕСВС выпустила указания для представительств государств при ООН в Женеве, касающиеся общения с российскими дипломатами. В них содержатся рекомендации по поведению с российскими дипломатами, включая совет избегать мероприятий с их участием и не попадать вместе с ними в объективы камер.

    13 декабря 2025, 14:15 • Видео
    Зеленский спрячется от Трампа за народ

    Владимир Зеленский заявил, что вопрос передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    13 декабря 2025, 18:31 • Новости дня
    @ European Union/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что западные государства поспешат наладить отношения с Россией сразу после окончания конфликта на Украине.

    Западные страны массово поспешат восстанавливать торговые и экономические связи с Россией после окончания конфликта на Украине, уверен премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает РИА «Новости».

    «Столько лицемерия вы в жизни не видели, сколько увидите», – заявил Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».

    Глава правительства Словакии раскритиковал существующие ограничения на торговлю российским газом для своей страны. По его словам, абсурдно запрещать Братиславе покупать энергоносители у России, в то время как российский сжиженный газ продолжает поступать в некоторые европейские страны в больших объемах.

    Роберт Фицо заявил, что не хочет быть частью Европы, поддерживающей убийства русских и украинцев.

    Фицо также выразил намерение ускорить восстановление заседаний совместных комиссий с Россией для развития экономического сотрудничества между странами.

    Глава МИД России Сергей Лавров выделил Фицо, Орбана и Бабиша как лидеров, которые строят свою политику в интересах граждан своих государств.

    13 декабря 2025, 07:38 • Новости дня
    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер КНДР похвалил подразделение саперов, сумевших обезвредить минные поля в Курской области, подчеркнув массовый героизм и самоотверженность военных.

    Ким Чен Ын высоко оценил боевые успехи инженерно-саперного подразделения Корейской народной армии, вернувшегося на родину после выполнения задач за рубежом, сообщает РИА «Новости».

    Он лично выступил на церемонии приветствия 528-го саперного полка КНА, указав, что военные действовали в очень сложных условиях. По словам Ким Чен Ына, бойцы полка продемонстрировали массовый героизм, профессионализм и верность приказу партии и Родине.

    Северокорейский лидер подчеркнул, что полк был создан в конце мая для укрепления победы в зарубежной военной операции, а в августе отправился в Курскую область России, где был достигнут значительный успех в выполнении задач по разминированию.

    «Полк, организованный 28 мая по решению и приказу Центрального Военного Комитета нашей партии с целью закрепить бесценную победу в зарубежной военной операции, на поле боя отправился в начале августа и достиг блестящих боевых подвигов в выполнении саперных боевых заданий в Курской области Российской Федерации, которую освободили соратники ценою жизни», – заявил Ким Чен Ын на церемонии.

    Он отметил, что успехи стали результатом коллективных усилий всех военнослужащих, а также связистов и военных врачей, которые ежедневно рисковали своей жизнью ради общего дела.

    По словам лидера КНДР, условия работы саперов были крайне опасными, и каждый шаг был связан с угрозой для жизни. Тем не менее все бойцы проявили отвагу и исполнительность, не допустив ни малейшего колебания или задержки.

    Ким Чен Ын заключил, что благодаря самоотверженности саперов за менее чем три месяца сложная и опасная территория, которую обычно разминировали бы несколько лет, стала полностью безопасной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын посетил российское посольство в КНДР и почтил память умершего посла России Александра Мацегоры.

    В Курской области планируют установить памятник северокорейским военным, участвовавшим в отражении наступления с Украины.

    Ким Чен Ын назвал участие армейских частей Северной Кореи в этих событиях фактором, повысившим престиж страны.

    13 декабря 2025, 23:45 • Новости дня
    @ Пресс-служба Минобороны России/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны России доложило в Telegram-канале о том, что силами ПВО были уничтожены 94 дрона ВСУ над регионами России за три вечерних часа субботы.

    «В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сообщили там.

    В оборонном ведомстве уточнили о том, что 41дрон был уничтожен над территорией Республики Крым, 24 – над Брянской областью, еще семь – над Смоленской областью.

    По шесть беспилотников сбито над Белгородской и Курской областями, пять БПЛА уничтожено над Орловской областью, три – над территорией Тульской области.

    По одному дрону сбито над Калужской и Липецкой областями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО вечером субботы сбили восемь ПЛА ВСУ за пять часов над Россией.


    13 декабря 2025, 20:40 • Новости дня
    Сосредоточить живую силу и вооружения на подступах к Северску мешали открытое пространство и угроза ударов украинских дронов. Однако в самом городе ВСУ оказали сопротивление российским войскам лишь до реки Бахмутка, затем среди украинцев началась паника, рассказал качачий атаман Владимир Полуполтинных.

    Город Северск являлся последним крупным форпостом на направлении наступления Южной группировки войск перед выходом к Краматорско-Славянской агломерации, заявил атаман Луганского казачьего округа Владимир Полуполтинных, экс-командир 6-й отдельной гвардейской казачьей Лисичанской мотострелковой бригады агентству ПИКА. За городом располагаются «незначительные населенные пункты», после которых открывается «прямой путь наступления на Славянск».

    Полуполтинных подчеркнул, что ключевая сложность при подготовке к освобождению Северска заключалась в необоходиости сосредоточить как можно больше личного состава, вооружений и боеприпасов для рывка на штурм города. «А перед городом Северск около десяти километров открытого поля, которое нужно преодолевать под вражескими дронами. Вот это было самое сложное», – пояснил атаман. Поэтому  накопление сил происходило в дни, когда над местностью стояли туманы. «И когда для наступления были силы собраны, пошел штурм города» – заявил собеседник.

    Сам город разделен рекой Бахмутка на две части. «В первой половине города украинские войска еще сопротивлялись», – рассказал казак – Но как только половину наши зачистили, дальше у них пошла паника – они начали сами убегать. Первыми, как всегда, у них бегут командиры. А рядовой состав на это смотрит и тоже начинает валить».

    Напомним, в минувший четверг президенту Владимиру Путину доложили, что город Северск в ДНР полностью перешел под контроль российских военных.

    Северск долгое время являлся проблемой для атакующих действий ВС РФ. Военный эксперт Алексей Леонков объяснил значение преодоления «Северского выступа».

    14 декабря 2025, 03:32 • Новости дня
    В поселке Афипском Краснодарского края обломки БПЛА повредили дома

    Tекст: Катерина Туманова

    Фрагменты сбитых силами ПВО дронов ВСУ при падении повредили несколько домов в поселке Афипском Краснодарского края, а по одному из адресов вызвали возгорание, сказано в Telegram-канале Оперативного штаба региона.

    «В поселке Афипском Северского района обломки БПЛА упали по двум адресам. В обоих случаях пострадавших нет. По одному из адресов фрагменты БПЛА вызвали возгорание в огороде частного домовладения, пламя оперативно потушили. По второму – в частном доме выбило окна», – сказано в сообщении.

    Позднее в оперштабе добавили, что специальные и экстренные службы выявили выбитые окна еще в четырех частных домах, по трем адресам.

    «Обнаружены обломки – без повреждений, в одном случае пострадала хозпостройка. Также произошел обрыв линии электропередачи», – уточнили там.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за последние часы субботы силы ПВО ликвидировали 94 дрона ВСУ над странной. В ночь на воскресенье в Урюпинске из-за обломков БПЛА был зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе.


    13 декабря 2025, 22:51 • Новости дня
    Пилота и пассажира упавшего в Подмосковье легкомоторного самолета спасли

    Tекст: Катерина Туманова

    Спасатели Росавиации в условиях темноты, густого лесного массива и болотистой местности смогли обнаружить пилота и пассажира упавшего самолета и передать их медицинским работникам на посадочной площадке Новинки. ﻿

    «На борту воздушного судна (ВС) находились два человека – живы. Их обнаружило поисково-спасательное ВС Росавиации – вертолет Ми-8 Вологодского авиапредприятия со спасателями Московской региональной поисково-спасательной базы ФКУ «Центральный АПСЦ») на борту», – сообщил Telegram-канал Росавиации.

    В ведомстве уточнили, что легкомоторный самолет Cessna 172 упал около 17.00 мск в Серпуховском районе Московской области.

    Расследование произошедшего будет вестись в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации.

    «Ключевая цель расследования – установление причин аварии и принятие мер по их предотвращению в будущем», – подчеркнули в Росавиации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на аэродроме Новинки в Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку, в результате чего пилот получил серьезную травму ноги, следователи начали проверку.

    13 декабря 2025, 07:58 • Новости дня
    Более половины россиян заявили о планах приобрести крупные товары до конца года

    Tекст: Денис Тельманов

    Исследование показало, что наибольший спрос приходится на бытовую технику и мебель, причем мужчины чаще планируют капитальный ремонт.

    Более половины россиян собираются совершить крупные покупки до конца 2025 года, передает ТАСС. Согласно исследованию платформы «Авито услуги», 53% опрошенных рассматривают возможность приобретения крупной бытовой техники или мебели в ближайший месяц.

    Лидерами по спросу стали мелкая бытовая техника – 21%, а также электроника для дома – 17%. Мягкую и корпусную мебель планируют купить 14% и 13% соответственно.

    Отдельно отмечается, что 43% респондентов собираются сделать ремонт, из которых 28% предпочитают косметический, а 11% – капитальный.

    Кроме того, 26% жителей России планируют оплатить годовые образовательные курсы, преимущественно по профессиональной подготовке, IT, бизнесу и иностранным языкам.

    Еще 26% опрошенных намерены приобрести годовые абонементы на услуги в сфере красоты и здоровья – в лидерах оказались фитнес-услуги (15%).

    Эксперты обратили внимание на быстрое принятие решений россиянами, которые планируют реализовать значимые покупки и вложения в саморазвитие к концу года.

    В опросе приняли участие 10 тыс. россиян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне назвали приемлемую цену новогоднего подарка для близких в диапазоне от 2 до 5 тыс. рублей.

    Шесть из десяти россиян сталкивались с одной из форм мошенничества при онлайн-покупках.

    Для празднования Нового года россияне чаще всего выбирают поездки в страны СНГ, Европу и на африканские курорты.

    13 декабря 2025, 16:34 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении ускорить восстановление заседаний совместных комиссий с Россией для развития экономического сотрудничества между странами.

    Фицо заявил, что всегда выступал за возобновление отношений с Россией и продолжает придерживаться этой позиции, передает РИА «Новости».

    Глава словацкого правительства подчеркнул, что попросит министра иностранных дел как можно быстрее восстановить заседания совместных комиссий, которые есть у Словакии и России по экономическому сотрудничеству.

    По словам Фицо, важным шагом к восстановлению диалога является возвращение к совместной работе экономических комиссий между Братиславой и Москвой. Премьер выразил уверенность в том, что сотрудничество принесет обеим странам ощутимую пользу.

    Еще в сентябре 2023 года Роберт Фицо отмечал, что Словакия занимает конструктивную позицию в отношениях с Россией. Он подчеркивал, что Братислава заинтересована в полном перезапуске связей после завершения конфликта на Украине.

    Ранее Роберт Фицо заявил, что не хочет быть частью Европы, поддерживающей убийства русских и украинцев.

    Фицо отмечал, что Крым и Донбасс останутся под контролем России, а Москва завершит конфликт на Украине как победитель.

    Глава МИД России Сергей Лавров выделил Фицо, Орбана и Бабиша как лидеров, которые строят свою политику в интересах граждан своих государств.

    13 декабря 2025, 10:18 • Новости дня
    В НЦ «Россия» назвали вошедшие в финал программы «Открой твою Россию» регионы

    В Москве в Национальном центре «Россия» определены 10 регионов, которые представят лучшие туристические проекты на международных выставках под брендом Discover Russia («Открой твою Россию»).

    Итоги отбора финалистов программы «Открой твою Россию» подведены на торжественной церемонии в Москве. Программа реализуется Агентством стратегических инициатив и Центром стратегических разработок при поддержке Минэкономразвития, Россотрудничества и Cosmos Hotel Group, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

    Цель программы – создание современной модели въездного туризма, привлечение инвестиций, развитие новых экспортных ниш и укрепление гуманитарного присутствия России на международной арене.

    По итогам презентаций экспертный совет определил десять регионов с наиболее перспективными туристическими проектами: Тюменская область с тремя продуктами для Китая, Индии и арабских стран; Республика Алтай и Алтайский край с совместным маршрутом; Амурская и Иркутская области, разработавшие киномаршрут по фильму «Красный шелк»; Приморский край с премиальным маршрутом для китайских туристов; а также Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Мурманская, Сахалинская и Тульская области.

    Финалисты получат комплекс мер поддержки, включая включение лучших продуктов в международный каталог Time to Travel, участие в крупнейших зарубежных туристических выставках под брендом Discover Russia, интеграцию в программы Россотрудничества, а также экспертную оценку и международное продвижение.

    Зампред правительства России Дмитрий Чернышенко поздравил участников, отметив рост привлекательности национальной туристической индустрии и создание межрегиональных маршрутов.

    Гендиректор АСИ Светлана Чупшева заявила, что проект только начинается, и выразила уверенность, что миллионы иностранных туристов откроют для себя Россию. Министр экономического развития Максим Решетников подчеркнул важность межрегиональной кооперации и отметил, что самые качественные проекты получат прямую поддержку, включая продвижение в соцсетях и СМИ.

    Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал туризм важным инструментом гуманитарной политики и пообещал содействие в привлечении молодых специалистов из разных стран в Россию для продвижения туристических маршрутов. Гендиректор Центра стратегических разработок Павел Смелов добавил, что регионам важно ориентироваться на специфические требования целевых зарубежных рынков и развивать инфраструктуру.

    13 декабря 2025, 23:15 • Новости дня
    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Британии Кир Стармер провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которого обсуждались меры достижения мира на Украине, следует из правительственного релиза.

    Беседа Стармера и фон дер Ляйен была сосредоточена на текущей работе над мирным планом под руководством США, направленным на прекращение войны на Украине. Оба согласились с тем, что это ключевой момент для будущего Украины, и что Европа будет поддерживать их столько, сколько потребуется для достижения справедливого и прочного мира, сказано в релизе британского правительства.

    «Они также обсудили последний прогресс в деле мобилизации замороженных российских суверенных активов», – указано в документе.

    Стороны затронули текущие переговоры по продвижению пакета мер, объявленного на саммите Великобритания-ЕС в мае и признали их позитивную динамику, выразив  надежду на достижение прогресса в ближайшие недели.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Совет Евросоюза утвердил положение, запрещающее возврат замороженных суверенных активов России без указания сроков и процедур разблокировки. В ответ на это Мария Захарова назвала власти Евросоюза «наперсточниками» в связи с этим решением.

    Банк России подает иск против Euroclear из-за намерений Еврокомиссии бессрочно заморозить средства и использовать их в интересах третьих лиц.

    14 декабря 2025, 04:12 • Новости дня
    Пушков счел слова Мерца о финале эпохи Pax Americana геополитическим сдвигом

    Tекст: Катерина Туманова

    Выступление Фридриха Мерца на партийном съезде в Мюнхене с заявлением об окончании эпохи Pax Americana для Европы ознаменовало признание значительных геополитических изменений и ослабление американской роли в европейских делах, отметил в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

    «Вот уже и канцлер ФРГ и лидер ХДС Фридрих Мерц заявил на партийном съезде в Мюнхене, что эпоха Pax Americana – «мира по-американски» – для Европы закончилась. Это серьезное признание крупного геополитического сдвига, в который еще не все верят, но который надвигался достаточно давно», – написал он.

    Пушков отметил, что Европа сталкивается с новым этапом международных отношений, в которых Соединенные Штаты более не готовы нести прежние обязательства по обеспечению коллективной безопасности и поддержке НАТО.

    Начало этих изменений связано с первым избранием Дональда Трампа, который с первых дней американского президентства подчеркивал свое недовольство европейскими партнерами, полагающимися на защиту США.

    Мерц напомнил о резком контрасте между позициями Трампа и Байдена: Трамп настаивал на изменениях в отношениях с Европой, а Байден пытался восстановить прежний курс, однако безуспешно – разрыв углублялся.

    По словам Мерца, трещины в отношениях между США и Европой проходят сразу по нескольким направлениям. К ним относятся политическое лидерство на Западе, разногласия по фундаментальным ценностям, а также разный взгляд на природу и задачи Европейского союза и подходы к мировым конфликтам, включая кризис на Украине.

    Он подчеркнул, что Трамп, придерживаясь традиционалистских взглядов, не доверяет либеральному европейскому истеблишменту и предпочел бы видеть у власти в Евросоюзе консервативные силы.

    «В быстро меняющемся мире, в котором падает роль Европы, завершение эры Pax Americana для Европы будет небыстрым и противоречивым, но неуклонным. Процесс запущен. Как говорил Черчилль, «это еще не конец и даже не начало конца, но, возможно, это конец начала», – резюмирует Пушков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинское руководство подготовило ответ на последний вариант мирного плана США и согласовало свою позицию с Францией, Германией и Британией. По данным WSJ, Стивен Уиткофф на выходных встретится в Берлине с европейскими лидерами и украинским президентом, ключевой темой станут разногласия по мирной сделке.

    Канцлер Германии Мерц на партийном съезде объявил об окончании эпохи Pax Americana для Европы и необходимости следовать собственным, европейским, интересам.

    13 декабря 2025, 12:35 • Новости дня
    «Россия – страна возможностей» поддержит лучшие социально значимые проекты выпускников «Сенежа»

    Президентская платформа «Россия – страна возможностей» в 2026 году поддержит пять лучших инициатив выпускников мастерской управления «Сенеж».

    Всего на «Сенежном слете» представители разных сфер разработали десятки проектов, но особое внимание было уделено инициативам по сохранению культурных и традиционных ценностей, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

    В числе сильнейших инициатив назван проекты «Матрешка», направленный на развитие локальных креативных событий и краеведческого интереса, «Маршрут дружбы», предназначенный для социальных интеграционных программ, а также наставническая программа для выпускников «Сенежа». В число лучших также проект «Вектор на семью» для молодежи и семейных пар, а также инициатива «Сенеж – территория социального партнерства», которая предполагает создание офисов социального партнерства для устойчивых решений по запросам государства.

    Мероприятие объединило двести управленцев, активистов и медийщиков со всей России, которые подчеркивали роль культуры как основы цивилизационного кода страны и важность командной работы. Первый проректор «Сенежа» Сергей Бочаров отметил: «В предстоящем году особенно актуально говорить о том, как объединить людей разных культур и профессий вокруг общих целей – и наши выпускники показывают, что это возможно».

    Образовательная программа слета включала дискуссии, тренинги, лекции и экспертные сессии, где выступали представители космической отрасли, парусного спорта и альпинизма. На мероприятии вручали награды пятидесяти лучшим выпускникам в номинациях за достижения в профессиональных сообществах, за популяризацию образования и вклад в патриотическое воспитание.

    Традиционным символом единства стала общая новогодняя елка с игрушками из разных регионов, национальные костюмы участников и концерт в День Конституции. Проекты выпускников охватывают разные сферы: региональный патриотизм, инновационное образование и продвижение брендов регионов России.

    14 декабря 2025, 01:02 • Новости дня
    Россиянин Немков завоевал титул чемпиона PFL в тяжелом весе

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский боец смешанных единоборств (MMA) Вадим Немков досрочно одолел соперника из Бразилии Ренана Феррейру на турнире Professional Fighters League (PFL) во французском Лионе.

    Чемпионский пояс PFL в тяжелом весе в этот раз достался российскому бойцу Немкову, который удушающим приемом вывел из строя соперника Ферейру в первом же раунде, передает РИА «Новости».

    До битвы в Лионе Немков сражался против Тимоти Джонсона в январе 2025 года и тоже победил противника удушающим приемом в первом раунде. На счету россиянина 19 побед, два поражения и один признанный несостоявшимся бой.

    Феррейра осенью 2024 года бился против Фрэнсиса Нганну и уступил сопернику  нокаутом в первом раунде. У бразильца 13 побед, четыре поражения и три признанных несостоявшимися боя.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский боксер Заур Абдуллаев завоевал золотой пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в категории до 63,5 кг. Российский боксер Мурат Гассиев одержал победу над болгарином Кубратом Пулевым нокаутом в шестом раунде поединка и стал регулярным чемпионом мира WBA.


