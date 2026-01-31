Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.6 комментариев
В Бодайбо Иркутской области ввели режим ЧС из-за перемерзания водовода
Из-за аварии на водоводе без отопления остались 141 дом и более 1,3 тыс. жителей в Бодайбо, введен режим чрезвычайной ситуации локального характера, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Режим чрезвычайной ситуации локального характера ввели на территории домов в Бодайбо Иркутской области, сообщил Кобзев в Max.
По его словам, причиной стало перемерзание водовода, из-за чего прекратили работу четыре котельные, оставив часть города без отопления. Заседание комиссии по ЧС прошло утром в администрации города, где было принято соответствующее решение.
По словам губернатора Игоря Кобзева, всю ночь аварийные бригады занимались отогревом магистрали, и эти работы продолжаются до сих пор.
На место происшествия направили оперативную группу правительства региона под руководством первого замгубернатора Романа Колесова и начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслава Федосеенко. Группа будет контролировать ликвидацию аварии. Для жителей подготовили пункты временного размещения, но пока они не востребованы.
В ГУ МЧС по Иркутской области уточнили, что без отопления остался 141 дом, в которых проживают 1 321 человек, в том числе 419 детей. Все подразделения МЧС в регионе перевели в режим функционирования ЧС. Население города составляет около 7 тыс. человек.
Ранее в Мурманске и Североморске после сбоя на линии электропередачи подключили котельные к резервным схемам.