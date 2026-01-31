Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.6 комментариев
Спутники ГТЛК передали первый снимок заснеженной Москвы
Три спутника дистанционного зондирования Земли «Зоркий-2М», поставленные ГТЛК (группа ВЭБ.РФ) для группы компаний «Спутникс» (входит в АФК «Система») в рамках первой отечественной лизинговой сделки в космической отрасли, передали первые снимки с орбиты. На одном из них изображена Москва, сообщили в пресс-службе ГТЛК.
Первые снимки, сделанные тремя спутниками «Зоркий-2М», были получены и переданы с орбиты, пишет ТАСС. На одном из изображений, полученных с обзорной технологической камеры, запечатлена Москва, которую накрыл снежный циклон, принесший рекордные осадки. Основная камера высокого разрешения передала изображение солнечного Парагвая.
В ГТЛК сообщили, что сейчас спутники проходят этап испытаний, тестовых съемок и калибровки камер. Запуск аппаратов состоялся с космодрома «Восточный» в декабре 2025 года. Ожидается, что после улучшения погодных условий «Зоркие» смогут передавать более информативные снимки.
Проект «космического лизинга» реализуется ГТЛК совместно с группой компаний «Спутникс», входящей в АФК «Система» и периметр ВЭБ.РФ. ГТЛК также включена в специальную рабочую группу при Совете при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам, что подчеркивает курс на технологическое лидерство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, исследователи из МГУ получили снимки Луны с помощью спутника дистанционного зондирования Земли. Для этого специалисты разработали специальные программы баллистики и планирования.