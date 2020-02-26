Какие гаджеты могут следить за своими владельцами?

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26 февраля, среда  |  Последнее обновление — 14:54  |  vz.ru
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Коронавирус угрожает торговым партнерам России

Мировая паника начала бить по нефтиФото: Виктор Филатов/РИА «Новости»
Активность вируса за пределами Китая привела к обвалу котировок по всему миру и обеднению богатейших людей планеты. Мир признал: быстро проблему решить не удалось. Пандемия грозит мировой экономике новым глобальным кризисом. Он может затронуть и страны, с которыми торгует Россия, и ослабить рубль. Впрочем, есть и другой вариант развитии ситуации.  Подробности...
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Кремль проводит конкурс для желающих пройти в Госдуму

Организаторы конкурса «Лидеры России» решили помочь россиянам, претендующим на членство в парламентеФото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»
Конкурс «Лидеры России», финалисты которого уже занимают посты в госкомпаниях и органах власти, открывает новое политическое направление. Оно предназначено для желающих стать депутатами разных уровней – от муниципального до федерального. И хотя победителям не гарантируется избрание в какой-либо законодательный орган, руководители конкурса уверены: финалисты будут востребованы на выборах в Госдуму. Подробности...
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«Кинжал» и «Калибр» зародились благодаря маршалу Язову

Назначение Язова министром обороны СССР стало неожиданным для него самогоФото: Фотохроника ТАСС
На 96-м году жизни после продолжительной болезни скончался последний Маршал СССР и последний министр обороны Советского Союза Дмитрий Язов. Свои мемуары Дмитрий Тимофеевич назвал «Удары судьбы». Это более чем верно. Какими ударами была отмечена история его жизни, какое отношение Язов имел к ракетам «Калибр» – и что в свое время привело его на сторону ГКЧП? Подробности...
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Украинских детей прямо в школе научат ненавидеть русских

Лагерь «Азовец» – один из образцов националистической промывки мозгов по-украинскиФото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Математика, биология, химия – и «Курс лекций о российской агрессии». Такими теперь планируется сделать уроки в обычных украинских школах. Иначе говоря, факультативная сегодня практика насаждения среди детей ненависти к России станет на Украине обязательным предметом. Кто и зачем все это придумал? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Прогрессивный бег по граблям

Максим Соколов, публицист
Нынешние проблемы прогрессивной общественности вызваны тем, что средства протеста, которые при Брежневе применялись для защиты людей щепетильных, теперь посредством простого copy-paste применяются для защиты людей, на которых пробы негде ставить. Подробности...
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Маршал Язов так и не стал спасителем СССР

Сергей Мардан, публицист
Самое простое сегодня – исполнить панегирик «последнему маршалу великой империи». Или наоборот – обличить нерешительность и непоследовательность одного из ключевых членов ГКЧП. Только не получается ни то, ни другое. Подробности...
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На Украине не хотят праздновать годовщину Майдана

Андрей Манчук, политолог
У людей нет особого повода праздновать шестилетие Евромайдана – именно потому, что переворот очевидно имел по-настоящему катастрофические последствия для страны. Подробности...
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              Какие гаджеты могут следить за своими владельцами?

              		   26 февраля 2020, 13:54
              Фото: imago stock&people, via www.imag/Global Look Press

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              Почти все. Здесь вопрос скорее в том, кто, как и зачем через эти гаджеты может получить доступ к вашим данным. По сути, любое устройство – смартфон, часы, умная колонка, телевизор, веб-камера – это инструмент для сбора данных. Так что главную опасность по большей части представляют приложения, которые получают к ним доступ, а не сами устройства.

              Сегодня практически каждому знакома страшилка о том, что смартфон способен подслушивать разговоры между людьми, даже будучи выключенным. Не так давно журналистка одного из видных американских изданий в своей статье рассказывала, как встретилась с матерью в кафе и рассказала ей, какие кроссовки хочет купить. Телефон в тот момент был выключен – но вскоре удивительным образом он начал выдавать ей контекстную рекламу спортивной обуви. Это ли не свидетельство слежки? 

              На самом деле нет, уверены ученые. В 2018 году группа исследователей из Северо-Восточного института Бостона специально проверяла данные о том, что смартфоны автономно включают микрофоны и записывают даже офлайн-переговоры. Они пришли к выводу, что хотя технически это и возможно, практически в этом нет почти никакого смысла. По двум причинам. Первая – подобные действия привели бы к накоплению огромного количества данных, на которые никаких «облаков» не хватит. К тому же еще и кому-то бы пришлось сначала переводить аудио в текст, а затем анализировать все собранное и отбрасывать ненужное. Вторая же заключается в том, что есть и более эффективные методы сбора информации. 

              К примеру, 9 из 17 тысяч проанализированных учеными приложений для Android не просто имели доступ к камере, но и втайне от пользователя делали скриншоты экрана и записывали видео, после чего отправляли снимки и ролики третьим лицам. Так, одно из приложений по доставке еды записывало ежедневные активности владельца телефона, а затем компания продавала их аналитикам данных. Другая программа делала скриншоты страниц с почтовыми индексами и данными банковских карт. А это уже не шутки. 

              Есть, конечно, и устройства, самовольно записывающие аудио – например, недавно выяснилось, что этим грешат умные колонки. Они могут самовольно включаться до 20 раз в день. Но пока доказательств какого-то вредоносного их использования нет, да и специфика их работы заточена на запись аудио, так что паниковать рано. 

              Есть три основных группы, заинтересованных в ваших данных – это мошенники, рекламщики и власти. Во многих случаях, как известно, человек сам предоставляет доступ к своим данным, разрешая приложениям взаимодействовать с камерой, мультимедиа, контактами, отслеживать местоположение. Фонарику, например, доступ к камере не нужен – только ко вспышке. И если программа запрашивает неочевидные для себя функции, это повод к ней присмотреться. 

              Способов, благодаря которым заинтересованные лица могут получить данные о вас, не так много. Точнее много, но их можно разделить на несколько главных категорий. 

              – Взлом аккаунта Apple или Google. По нынешним временам большая часть данных на смартфонах под управлением iOS или Android привязана к одному из этих двух аккаунтов и содержится в облаке iCloud или на «Google Диске». Там может лежать абсолютно все – данные всех приложений, в том числе банковских, контакты, фотографии, документы – и при умелом использовании всего этого объема человека можно либо обобрать до нитки, либо грамотно «продать» его рекламщикам.

              – Доступ к метаданным и местоположению. Легальный способ. Такая информация как раз наиболее полезна для маркетологов – кто где был, куда ходил, по каким стандартным маршрутам перемещается, какие заведения и магазины посещает. Все это – непаханое поле для таргетированной рекламы. 

              – Установка рекламного или шпионского ПО. Это классический вариант – трояны, просто сопутствующие мелкие программы, незаметно устанавливающиеся вместе с другими. Обычно Google Play и App Store стараются отслеживать такие «двойные» приложения, но иногда они все же проскакивают. Изредка можно встретить и просто мошеннические программы – несколько лет назад был пример с банковским приложением типа «все в одном», которое обещало заменить собой все программы отдельных банков. Оказалось, что приложение собирало данные о банковских картах пользователей и передавало их разработчикам. Есть также вполне легальные «сталкерские» программы, популярность которых нарастает. Обычно это приложения с функциями родительского контроля. Их ставят на чужое устройство – например, своему ребенку, супругу или коллеге – и затем отслеживают его местоположение, переписки, любые другие активности вроде истории браузера. По сути это тотальная слежка. И под безобидным предлогом родительского контроля такие приложения остаются законными. При этом никто не гарантирует, что разработчики этого ПО не смогут самолично получить и использовать полученные с чужих устройств данные. К слову, сейчас родительский контроль обеспечивают непосредственно системы Android и iOS, и часто никакой необходимости в сторонних программах нет.

              – Использование специальных возможностей. Нужно быть особенно внимательным, если приложение при установке запрашивает доступ к этому инструменту, который позволяет работать с системой людям с ограниченными возможностями здоровья. Такие программы имеют право самостоятельно вводить текст и нажимать на кнопки – общий список функций довольно широк. Соответственно, мошеннические приложения получат полный доступ к вашему телефону и всем его данным. 

              Способы сбора информации могут значительно отличаться в зависимости от специфики устройства. Большая часть из описанного выше относится к смартфонам, но есть ведь и другие гаджеты. Например, чем опасны фитнес-браслеты? Как оказалось, они вполне могут выдать местоположение военных баз. Даже при том, что все данные о владельцах таких трекеров были обезличены, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, с чего вдруг на пустынных территориях Ближнего Востока нашлось так много тренирующихся по утрам людей.

              Отдельная тема – телевизоры. На первый взгляд тоже неясно, какие здесь могут утечь данные и кому они нужны. Но и здесь все не так просто. Телевизоры со Smart TV и, соответственно, доступом в интернет, как правило, сегодня используют систему рекомендаций контента на основе предыдущих просмотров пользователя. Такие системы называют ACR – automatic content recognition – и они часто действительно полезны, поскольку иногда облегчают муки выбора нового фильма или сериала. Только вот сбор таких данных должен происходить с добровольного согласия зрителя, а вот с этим возникают проблемы. Например, в 2017 году в США на 2,2 млн долларов оштрафовали компанию Vizio, собиравшую информацию о пользователях своих телевизоров тайно. Есть исследования, согласно которым большинство ТВ-производителей отсылали данные о привычках зрителей в Amazon, Facebook или Google. А Netflix доставались данные, даже когда приложение компании вообще не было установлено на телевизоре. Более того, многие ТВ используют системы Android, в которых для установки приложений необходимо привязать свой аккаунт Google – со всеми вытекающими вроде последующей таргетированной рекламы уже на других ваших устройствах. Да и «хакнуть» ваш телевизор тоже могут.

              Число способов «слежки», а точнее, отслеживания действий пользователей будет становиться все больше. Гаджеты все умнее, умным помощникам, чтобы облегчить человеку жизнь, требуется все больше данных, того же требует и интернет вещей. Так что остается только смириться с тем, что жизнь все больше погружается под большой «IT-колпак». Просто нужно быть осмотрительнее.


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