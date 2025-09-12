Губернатор Дрозденко сообщил об угрозе БПЛА в Ленинградской области

В Грузии задержаны граждане Украины за подготовку теракта с использованием гексогена
На брифинге в Службе государственной безопасности Грузии 11 сентября ее представитель сообщил о задержании двух граждан Украины.
Один из них – водитель грузовика, в тайнике которого обнаружены взрывчатка, а также 8 мобильных телефонов, компьютер, носители электронной информации, несколько сим-карт и большое количество кокаина
Представитель СГБ сообщил, что «машина прибыла в Грузию из Украины транзитом через Румынию, Болгарию и Турцию и была задержана после пересечения КПП в Сарпи».
Задержан, кроме водителя, другой гражданин Украины - получатель груза.
Сам гексоген был передан водителю на территории Украины «неустановленным лицом», заявили в СГБ.
Следствие устанавливает, готовился ли теракт в Грузии или Грузия использовалась как транзитная страна.
По статье УК Грузии за приобретение, хранение и транспортировку взрывчатки украинцам грозит до восьми лет тюрьмы, за наркотики – до пожизненного срока.
В августе в станице Старонижестеблиевской на Кубани задержали автовоз с Chevrolet Volt, в котором нашли замаскированную взрывчатку, предназначенную для теракта на Крымском мосту.
Глава Крыма пояснял, что планировавшие подрыв Крымского моста злоумышленники везли 130 кг взрывчатки.