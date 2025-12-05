Наиболее живучей и в политической среде Украины, и среди экспертов является маниакальная убежденность в скором распаде России. Она присутствует там с 1992 года, более тридцати лет не сбывается, но ее повторяют вновь и вновь. Тогда как сама Украина давно распалась.0 комментариев
Мантуров сообщил о переговорах России и Индии по модернизации Су-30
Москва и Нью-Дели ведут диалог о поставках комплектующих для истребителей Су-30, которые эксплуатируют Военно-воздушные силы Индии, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
По его словам, Москва и Нью-Дели ведут переговоры о поставках комплектующих для истребителей Су-30, которые находятся на вооружении индийских ВВС, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Звезда» .
Мантуров сообщил, что современные Су-30 эксплуатируются Индией уже длительное время и сейчас нуждаются в очередном этапе модернизации. «Мы действительно ведем диалог в этой части», – отметил Мантуров.
Он также добавил, что по поставкам перспективных авиационных комплексов Москва будет ориентироваться на интерес Индии. Российская сторона выразила готовность начать такие поставки, если Нью-Дели проявит заинтересованность.
Дополнительно Мантуров отметил, что Россия заинтересована во ввозе индийских комплектующих для нужд собственной промышленности. По его словам, в Индии развито высокотехнологичное производство, и Москва уверена в качестве и конкурентных ценах продукции, получаемой из этой страны.
