  • Новость часаТрамп предложил встретиться с Путиным в Саудовской Аравии
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    Путин и Трамп поставили российско-американские отношения на ноги
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    Пушков назвал разговор Путина и Трампа историческим событием
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Мюнхене не осталось места для умственной жизни

    За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Великая Америка всегда тебя кинет

    Они всю свою жизнь положили на ненависть и ложь. Выстроили карьеру, перегрызая глотки таким же, как они. И вот оказалось, что все преступления против морали, совести и против собственной страны, да еще и во время военного конфликта – все зря. Бывшие русские никому не нужны.

    13 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как реорганизовать русскую литературу

    Литература в России еще пригодится для строительства нашего будущего, но надо определить, ради какого результата ее следует поддерживать. Мы не можем ожидать чего-то от писательского сообщества, если не придумаем, как отличать хорошее от плохого.

    11 комментариев
    13 февраля 2025, 04:04 • Новости дня

    Стало известно о стремлении Индии модернизировать истребитель Су-30

    Индия приложит усилия для модернизации истребителей Су-30МКИ по российской лицензии

    Tекст: Максим Попов

    Военный эксперт Михаил Ходаренок отметил стремление Индии модернизировать Су-30МКИ в рамках программы Make in India, чтобы соответствовать современным требованиям.

    Индия планирует модернизировать многоцелевые истребители Су-30МКИ, производимые по российской лицензии. Как передает ТАСС, эти самолеты составляют основу истребительного авиационного парка страны и играют ключевую роль в обеспечении ее воздушной мощи. Военный эксперт Михаил Ходаренок заявил об этом на международной авиационно-космической выставке Aero India – 2025.

    Ходаренок подчеркнул, что модернизация позволит Су-30МКИ соответствовать современным требованиям вооруженного противоборства. Он отметил, что в вопросе модернизации задействованы как индийские, так и российские технологии. Эксперт добавил, что платформа Су-30, совершившая первый полет еще в 1989 году, остается высокоэффективной и может быть существенно улучшена с помощью внедрения новых технологий.

    По словам Ходаренка, Индия, вероятно, доведет Су-30МКИ до уровня, удовлетворяющего современным стандартам. Он указал на то, что, несмотря на наличие у страны истребителей Rafale, их количество значительно уступает парку Су-30МКИ. Поэтому модернизированные Су-30МКИ останутся основой воздушной мощи Индии.

    Ранее военный эксперт отметил большой экспортный потенциал ЗРК «Тор» от «Алмаз-Антей». До этого сообщалось о нецелесообразности создания в России аналога «Железного купола».

    12 февраля 2025, 20:07 • Новости дня
    Путин и Трамп провели телефонный разговор

    Путин и Трамп обсудили ситуацию на Украине в ходе телефонного разговора

    Путин и Трамп провели телефонный разговор
    @ White House/Flickr.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию на Украине, обмен граждан и другие международные темы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, разговор между лидерами занял почти полтора часа, передает РИА «Новости». «Это был весьма продолжительный телефонный разговор. Он длился почти полтора часа. Главы государств проговорили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Президент Соединенных Штатов заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности», – сказал он.

    В ходе беседы обсуждались и вопросы урегулирования ситуации на Украине. «Также обсуждалась тема урегулирования на Украине. Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами», – сообщил Песков.

    Он добавил, что Путин подтвердил президенту США, что украинский конфликт можно урегулировать с помощью мирных переговоров: «Путин упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров».

    Кроме того, лидеры обсудили ряд международных вопросов, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу. В ходе разговора была затронута тема обмена граждан между Россией и США. Песков отметил, что Трамп заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности в этой области.

    «В ходе беседы были затронуты темы ближневосточного урегулирования, иранская ядерная программа, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики», – добавил он.

    Кроме того, президенты договорились продолжать личные контакты и обсудили возможность организации личной встречи в будущем. «Путин и Трамп также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи», – сказал представитель Кремля. Песков добавил, что Путин пригласил Трампа в Москву.

    Путин выразил согласие с заявлением американского президента о необходимости сотрудничества между Россией и США. «Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе», – сообщается на сайте Кремля.

    Президент США ранее заявил, что освобождение американского гражданина Марка Фогеля, который был осужден в России за контрабанду и хранение наркотиков, может стать первым шагом на пути к завершению конфликта на Украине.

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    12 февраля 2025, 10:36 • Новости дня
    Шольц для прекращения конфликта на Украине призвал остановить наращивание вооружений
    Шольц для прекращения конфликта на Украине призвал остановить наращивание вооружений
    @ Vesa Moilanen/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе обсуждения украинского конфликта призвал прекратить гонки вооружений для его скорейшего урегулирования.

    Один из участников обсуждения выразил мнение о том, что поставки оружия на Украину не спасают жизни, заметив, что «те, кто кричат о необходимости большего числа оружия, никогда не испытывали войну», передает газета Der Tagesspiegel.

    Шольц в ответ на это заявил, что «Россия начала конфликт», и сказал, что Германия «обязана защищать Украину от агрессии». Однако он признал, что необходимо прекратить «вечное наращивание вооружений», и подчеркнул важность контроля за вооружениями. Его слова вызвали поддержку части аудитории.

    Обсуждение продолжалось около 15 минут, в течение которых Шольц также отметил, что не собирается поставлять на Украину ракеты Taurus. В завершение мероприятия он в шутливой форме заявил, что хочет снова стать канцлером, что вызвало смех в аудитории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия при Шольце разрешила экспортировать на Украину военную продукцию на сумму 14,8 млрд евро, что сделало Киев крупнейшим импортером немецкого вооружения.

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    12 февраля 2025, 20:45 • Видео
    Между Россией и США появился контакт

    Внезапный визит в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа завершился сделкой по обмену заключенными. Как ни странно, это имеет прямое отношение к конфликту на Украине, и более всего эта сделка расстроила Владимира Зеленского.

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    12 февраля 2025, 17:03 • Новости дня
    Путин и Шараа обсудили укрепление сотрудничества России и Сирии
    Путин и Шараа обсудили укрепление сотрудничества России и Сирии
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин пожелал успехов президенту Сирии на переходный период Ахмеду Шараа и подтвердил поддержку Москвы в укреплении суверенитета и единства Сирийской Арабской Республики.

    Как сообщается на сайте Кремля, Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа. В ходе беседы российский лидер выразил надежду на успешное решение новых задач сирийским руководством и подчеркнул историческую дружбу и взаимное сотрудничество между Россией и Сирией.

    Главы государств обсудили текущую ситуацию в Сирии, акцентировав внимание на поддержке единства и суверенитета страны. Путин подтвердил готовность России содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии и подчеркнул важность реализации мер для устойчивой нормализации и активизации межсирийского диалога. Российская сторона также выразила готовность к предоставлению гуманитарной помощи сирийскому народу.

    В ходе разговора затрагивались вопросы практического взаимодействия, включая торгово-экономическую и образовательную сферы, с учетом недавних переговоров российской делегации в Дамаске. Лидеры договорились продолжить контакты для разработки широкой повестки развития двустороннего сотрудничества.

    «Телефонный разговор лидеров носил конструктивный, деловой и содержательный характер», – отметили в Кремле.

    В конце января новые власти Сирии отменили действие конституции 2012 года и распустили все вооруженные формирования и службы безопасности, а Ахмед Шараа был объявлен президентом страны на переходный период. Он заявил, что проведение президентских выборов в Сирии станет возможным через четыре-пять лет.

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    12 февраля 2025, 13:40 • Новости дня
    В Кремле заявили об отказе обсуждать обмен территорий с Украиной
    В Кремле заявили об отказе обсуждать обмен территорий с Украиной
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать обмен своих территорий, но остается открытой для мирных переговоров по Украине.

    Представитель Кремля отметил, что Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать обмен своих территорий, передает ТАСС.

    Между тем, Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин остается открытым для мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    Таким образом, Москва подтверждает свою давнюю позицию по территориальным вопросам и стремление к мирному разрешению конфликта на Украине, что было не раз озвучено на международной арене.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавние заявления Зеленского о возможности прямого обмена территориями с Россией, отметив, что в Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора.

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что удары российских военных по Киеву являются частью концепции «мира через силу», и назвал предложения украинцев о «обмене территориями» чушью.

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    12 февраля 2025, 16:14 • Новости дня
    МИД: ВСУ заблокировали ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС
    МИД: ВСУ заблокировали ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ротация экспертов Секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС вновь была сорвана из-за провокаций украинской стороны, отказавшейся пропустить специалистов на территорию станции, сообщили в российском МИД.

    Плановая ротация экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС, перенесенная с 5 на 12 февраля, вновь не состоялась, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства. Причиной стали провокационные действия украинской стороны, которая заблокировала движение специалистов.

    Подчеркивается, что Россия обеспечила все условия для ротации, включая гарантии безопасности и инженерно-техническую подготовку. Однако утром 12 февраля движение экспертов было неожиданно остановлено ВСУ.

    Российские военные ждали представителей Агентства в условленном месте под угрозой обстрелов украинских БПЛА. Ввиду ухудшения ситуации и высоких рисков было принято решение отозвать группу обеспечения ротации, при возвращении колонна подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу, что усугубило обстановку, сообщили в МИД.

    По информации российского дипведомства, в это же время киевский режим предпринял попытку нападения на Запорожскую АЭС с использованием БПЛА. Один из беспилотников упал в 300 метрах от первого энергоблока станции.

    «Своими действиями неонацистский режим в очередной раз продемонстрировал свою недоговороспособность и террористическую сущность», – указала Захарова. Она добавила, что Россия намерена работать с МАГАТЭ для безопасности работы представителей Агентства и нейтрализации угроз ЗАЭС.

    Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обвинил украинскую сторону во лжи о предоставлении гарантий безопасности для инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Также сообщалось, что инспекторы МАГАТЭ, находящиеся на станции, ежедневно фиксируют взрывы возле нее.

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    12 февраля 2025, 14:25 • Новости дня
    Лавров объяснил разницу подходов России и США в дипломатии
    Лавров объяснил разницу подходов России и США в дипломатии
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия предпочитает сохранять конфиденциальность в дипломатических контактах для их эффективности, отметил глава МИД Сергей Лавров, комментируя освобождение американца Марка Фогеля.

    Лавров, отвечая на вопрос об освобождении гражданина США Марка Фогеля, подчеркнул, что Россия предпочитает соблюдать договоренности о конфиденциальности в дипломатических отношениях, передает ТАСС. Он объяснил, что данный подход отличается от практики Вашингтона, который решил публично объявить о результатах таких контактов.

    «Как вы понимаете, дипломатические и иные контакты в общем-то любят тишину. В течение последних нескольких недель задавалось много вопросов на разных уровнях, в том числе пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. И он отвечал то, что можно было отвечать о том, что контакты есть, они продолжаются. Вот результаты наши американские коллеги решили объявить. У нас все-таки другой подход к договоренностям, которые достигаются», – сказал Лавров.

    Освобождение Фогеля министр назвал «продуктом одного из каналов, по которым эти контакты осуществляются». Лавров подчеркнул, что Россия предпочитает соблюдать договоренности о конфиденциальности для более эффективной дипломатии.

    Напомним, во вторник российская сторона освободила американского гражданина Марка Фогеля, который находился в России под стражей за контрабанду наркотиков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что осужденный в России гражданин США Марк Фогель был освобожден в результате обмена на россиянина, находящегося в заключении в США, а также назвал обмен заключенными с США шагом к доверию.

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    12 февраля 2025, 19:16 • Новости дня
    Слуцкий: Заявления Пентагона по Украине могут стать «холодным душем» для Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны США Пит Хегсет выразил сомнения в возможности вступления Украины в НАТО и возврата к границам 2014 года, что может стать «холодным душем» для главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

    По мнению Слуцкого, оценки Хегсета относительно ситуации на поле боя, а также невозможности возврата к прежним границам и перспектив вступления Украины в НАТО, достаточно реалистичны, передает ТАСС.

    Кроме того, Слуцкий отметил, что провозглашенные приоритеты министра обороны США по содействию достижению устойчивого мира в украинском конфликте внушают осторожный оптимизм. Однако, он подчеркнул, что важны условия и детали, которые будут определять путь к миру.

    Ранее министр обороны США Пит Хегсет отметил, что конфликт на Украине достиг критического момента, так как он приближается к своей третьей годовщине, а спикер МИД Мария Захарова указала на планы НАТО «списать в утиль» Украину.

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    12 февраля 2025, 09:27 • Новости дня
    Ростех решил показать в Абу-Даби новый РПЛ-7, которому «позавидовал бы Рэмбо»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Ростех» представил на выставке в Абу-Даби ручной пулемет РПЛ-7 с уникальной эргономикой и высокой надежностью, который, по мнению экспертов, превосходит многие зарубежные аналоги.

    Госкорпорация «Ростех» представила на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби ручной пулемет РПЛ-7 с ленточным питанием, сообщает РИА «Новости». Индустриальный директор Бекхан Оздоев отметил, что новое оружие отличается высокой эргономикой и удобством использования, что делает его выделяющимся среди аналогов. «Если бы Рэмбо существовал, он позавидовал бы таким возможностям», – подчеркнул Оздоев.

    РПЛ-7 создан под патрон 7,62х39 миллиметров, обладает высокой надежностью и точностью. Пулемет позволяет вести огонь с обеих рук и может быть дооснащен дополнительным оборудованием, что делает его еще более универсальным.

    Кроме РПЛ-7, на выставке представлены новейшие версии автоматов АК-12 и АК-15. Эти модели отличаются укороченной формой и малогабаритностью, что также повышает их удобство использования. По словам Оздоева, российские стрелковые образцы по-прежнему остаются одними из самых востребованных в мире.

    Помимо стрелкового оружия, «Ростех» представляет новые барражирующие боеприпасы «Куб-2-1Э» и «Куб-2-2Э», которые уже применяются в ходе СВО. Эти дроны-камикадзе эффективно уничтожают огневые точки и бронетехнику противника, благодаря своим высоким тактико-техническим характеристикам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дроны концерна «Калашников», применяемые в зоне СВО, впервые представят на международной выставке вооружений IDEX 2025 в Абу-Даби. Самоходное артиллерийское орудие «Лотос», разработанное ЦНИИТОЧМАШ, продемонстрируют на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби. Экспортный вариант российского танка Т-90 «Прорыв» впервые покажут на международной выставке IDEX в Абу-Даби.

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    12 февраля 2025, 11:55 • Новости дня
    Стало известно о свадьбе детей главных раввинов России и Одессы

    Tекст: Александра Юдина

    Дочь главного раввина России Берла Лазара в среду сыграет свадьбу с сыном главного раввина Одессы Авраама Вольфа в Израиле, сообщил источник.

    Источник, знакомый с ситуацией, уточнил, что жених и невеста – это Шолем Вольф и Ривка Лазар. О помолвке детей раввинов ранее информировал ряд израильских СМИ, передает РИА «Новости».

    Список приглашенных гостей не уточняется, но событие обещает привлечь внимание значительного количества представителей еврейских общин.

    Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода рассказал о судьбе уехавших из России в начале СВО евреев.

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    12 февраля 2025, 19:45 • Новости дня
    Посол предрек эскалацию из-за задержаний российских судов в Балтийском море

    Посол России в Швеции Беляев предрек эскалацию из-за задержаний российских судов в Балтийском море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский посол в Швеции Сергей Беляев предупредил о возможной эскалации из-за планов стран ЕС в Балтийском море задерживать суда, якобы входящие в российский «теневой флот».

    Беляев в интервью RTVI выразил обеспокоенность по поводу возможных действий стран Евросоюза, имеющих выход к Балтийскому морю, передает ТАСС.

    Он заявил, что попытки проводить массовые задержания судов, якобы входящих в российский «теневой флот», могут привести к серьезной эскалации и негативно повлиять на международное право.

    Беляев подчеркнул: «Конечно, это может привести к очень серьезной эскалации. Если произойдет слом системы международного морского права, мы окажемся в ситуации хаоса и беспредела». По словам посла, подобные действия создадут угрозу стабильности морского права и свободы судоходства.

    Он добавил, что международное морское право четко определяет случаи, в которых возможно задержание судов, и перевозка энергоносителей или нарушения подводной инфраструктуры к ним не относятся. Беляев отметил, что пока остается риторическим вопрос о том, насколько серьезная эскалация может произойти, но ясно, что последствия будут негативные для всех сторон.

    Издание Politico писало, что Финляндия, Эстония, Литва и Латвия планируют использовать международные законы для задержания «теневых судов», подозреваемых в якобы незаконной перевозке нефти.

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    12 февраля 2025, 15:15 • Новости дня
    В России спрогнозировали дефицит автозапчастей

    Сеть автосервисов Fit Service: Россия может столкнуться с дефицитом автозапчастей

    Tекст: Валерия Городецкая

    В этом году в России ожидается рост цен на запасные части для автомобилей, а к лету некоторые запчасти станут дефицитом, сообщила директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

    По словам Овчинниковой, цены на запасные детали для автомобилей в России в этом году увеличатся в среднем на 20%, передает «Газета.Ru». Она также отметила, что уже к лету некоторые детали будет трудно найти в продаже из-за дефицита продукции.

    Овчинникова заявила: «Мы ожидаем, что в 2025 году цены на запчасти продолжат расти, вслед за курсами валют, кредитными ставками, ростом стоимости логистики и инфляцией. Сложно определить на сколько именно повысятся цены, но вероятно можно ожидать увеличение на 10-20% к концу года».

    В связи с ростом стоимости кредитных средств некоторые компании-производители запчастей не смогут совершить свои заказы в привычном объеме. По словам Овчинниковой, продукции будет выпущено меньше, и к лету может возникнуть дефицит по некоторым позициям.

    За последние два месяца автозапчасти уже подорожали в среднем на 10-15%. Это связано с сохраняющимися сложностями с логистикой и проблемами с перечислением денежных средств. Крупнейшим дистрибьюторам приходится менять логистические цепочки и корректировать схемы оплаты, так как прежние перестают работать.

    Ранее стало известно о значительном росте выпуска легковых авто в России в 2024 году.

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    12 февраля 2025, 16:46 • Новости дня
    Совбез: Народ Украины вправе требовать от Киева ответа за обман с Минскими соглашениями

    В Совбезе заявили о праве украинцев требовать от Киева и ЕС ответа за обман с Минскими соглашениями

    Совбез: Народ Украины вправе требовать от Киева ответа за обман с Минскими соглашениями
    @ Artur Widak/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Народ Украины может требовать от Киева и ЕС ответа за обман с Минскими соглашениями, так как их исполнение могло бы предотвратить начало специальной военной операции, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.

    Шевцов подчеркнул, что украинский народ вправе требовать ответа за обман со стороны властей, «который уже привел к бегству за рубеж населения и потере значительной части территории». «Если бы «Минск» и «Минск-2» честно исполнялись Украиной и Западом, не было бы нужды начинать специальную военную операцию», – сказал он, передает ТАСС.

    Он отметил, что история не терпит сослагательного наклонения, но с течением времени можно выявить истинные мотивы участников исторических процессов. Он добавил, что условия «Минска-2» были более чем приемлемыми для Украины, и выполнение этих соглашений могло запустить процесс национального примирения и строительства государства, защищающего интересы своих граждан.

    По его словам, только Россия действовала с намерением добросовестно выполнить обязательства, в то время как другие участники и гарантии Минска – Германия и Франция – преследовали иные цели. Шевцов сослался на признания бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда, которые подтвердили, что их целью было дать Киеву время для наращивания военного потенциала.

    «О том, что нас тогда банально обманули, прямо сказал президент РФ Владимир Путин. При этом Украина, Франция и Германия наплевательски отнеслись не только к самому комплексу мер, но и к обязательной для исполнения резолюции Совета Безопасности ООН, которая его одобрила», – пояснил он.

    Шевцов добавил, что Украина, при поддержке западных стран, саботировала минские соглашения, что привело к грубым нарушениям прав русских людей. Он привел примеры запретов на использование русского языка и захватов храмов канонической Украинской православной церкви. Также он напомнил, что в 2022 году украинские представители отказались от подписанных в Стамбуле документов после консультаций с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

    «При этом возможность направить развитие событий по другому, мирному пути была всегда – и в 2004 году, и в 2014-м, и в 2015-м, и в 2022-м, и после. Есть она и сейчас. Но для этого требуются кардинальные изменения в подходах Запада, который должен быть готов к работе по устранению истинных причин кризиса и признать сложившиеся на земле реалии», – добавил он, пишет РИА «Новости».

    Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет раскритиковал заявление президента Зеленского о завершении конфликта на Украине в 2025 году, назвав его провокацией и обвинив в затягивании войны.

    Напомним, президент США заявил, что провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным, обсуждая возможное прекращение войны на Украине, и выразил уверенность в желании российского лидера прекратить кровопролитие. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков снова заявил, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о контактах между президентами России и США.

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    12 февраля 2025, 09:55 • Новости дня
    МИД: Москва пыталась несколько месяцев решить вопрос с визой журналисту в Париже

    Tекст: Александра Юдина

    Россия предлагала Франции различные варианты для решения вопроса невыдачи визы корреспонденту, однако усилия остались безрезультатными, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, Россия в течение нескольких месяцев предлагала Франции различные варианты урегулирования ситуации, связанной с отказом выдать визу российскому корреспонденту, передает радио Sputnik.

    Захарова отметила, что, несмотря на предложенные варианты, Франция отказалась выдать визу, хотя на каком-то этапе они даже готовы были рассмотреть предложения.

    Однако, по словам дипломата, Париж предпочел отказаться, объяснив это решение с позиции «нарушения прав» корреспондента Le Monde.

    Она также подчеркнула, что Франция знала о возможной реакции России на отказ в выдаче визы. В своей речи Захарова акцентировала внимание на том, что французы преподнесли историю как трагедию, обвиняя Россию в нарушении прав человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова отреагировала на призыв МИД Франции пересмотреть отказ в аккредитации журналисту газеты Le Monde, предложив Франции выдать визу представителю «Комсомольской правды».

    В Кремле прокомментировали отказ Франции выдать визы корреспондентам «Известий», назвав это дискриминацией российских СМИ.

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    12 февраля 2025, 13:21 • Новости дня
    Глава Минобороны Украины заявил о готовности Киева к переговорам

    Глава Минобороны Украины заявил о готовности Киева к переговорам и попросил оружие

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Украины Рустем Умеров перед встречей в формате «Рамштайн» заявил о готовности Украины к переговорам с целью завершения конфликта и при этом сообщил о намерении просить европейских партнеров о стабильных и увеличенных поставках оружия.

    Умеров подчеркнул важность стабильно поступающих поставок военной помощи от союзников, а также значительное увеличение объемов получаемого вооружения, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что успешные переговоры возможны только при условии сильной позиции Украины на поле боя. Для этого Киеву необходимо дальнейшее укрепление за счет европейских военных ресурсов.

    На встрече, по словам Умерова, будут обсуждаться вопросы увеличения объемов военной помощи, что станет возможным благодаря мощностям европейской оборонной промышленности.

    Также он подчеркнул, что стабильность и своевременность этих поставок являются ключевыми для украинской стороны в достижении поставленных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава украинского МИД Андрей Сибига обнародовал семь главных задач украинской дипломатии на 2025 год, среди которых нет переговоров с Россией. Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский остается главным препятствием для завершения конфликта на Украине.

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    12 февраля 2025, 07:18 • Новости дня
    В Госдуме заявили о сокрытии Зеленским провала ВСУ и потерь в Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Госдумы Юрий Нестеренко обвинил Владимира Зеленского в сокрытии реального масштаба провала украинских войск и собственных потерь в Курской области.

    По его словам, Зеленский пытается представить этот провал как сильную переговорную позицию для своих западных партнеров, передает РИА «Новости».

    «Россия не торгует ни своим суверенитетом, ни территориями», – отметил Нестеренко.

    Депутат также подчеркнул, что Зеленский давно лишился легитимности в вопросах ведения переговоров и принятия решений.

    По мнению Нестеренко, украинское руководство отказывается признавать свои ошибки и продолжает искажать факты для международного сообщества.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавние заявления Зеленского о возможности прямого обмена территориями с Россией, отметив, что в Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора.

    Напомним, за все время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 59 550 военнослужащих. Российский военкор Евгений Поддубный отмечал, что потери Вооруженных сил Украины в Курской области «должны уже не впечатлять, а ошеломлять».

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