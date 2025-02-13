За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.2 комментария
Стало известно о стремлении Индии модернизировать истребитель Су-30
Индия приложит усилия для модернизации истребителей Су-30МКИ по российской лицензии
Военный эксперт Михаил Ходаренок отметил стремление Индии модернизировать Су-30МКИ в рамках программы Make in India, чтобы соответствовать современным требованиям.
Индия планирует модернизировать многоцелевые истребители Су-30МКИ, производимые по российской лицензии. Как передает ТАСС, эти самолеты составляют основу истребительного авиационного парка страны и играют ключевую роль в обеспечении ее воздушной мощи. Военный эксперт Михаил Ходаренок заявил об этом на международной авиационно-космической выставке Aero India – 2025.
Ходаренок подчеркнул, что модернизация позволит Су-30МКИ соответствовать современным требованиям вооруженного противоборства. Он отметил, что в вопросе модернизации задействованы как индийские, так и российские технологии. Эксперт добавил, что платформа Су-30, совершившая первый полет еще в 1989 году, остается высокоэффективной и может быть существенно улучшена с помощью внедрения новых технологий.
По словам Ходаренка, Индия, вероятно, доведет Су-30МКИ до уровня, удовлетворяющего современным стандартам. Он указал на то, что, несмотря на наличие у страны истребителей Rafale, их количество значительно уступает парку Су-30МКИ. Поэтому модернизированные Су-30МКИ останутся основой воздушной мощи Индии.
Ранее военный эксперт отметил большой экспортный потенциал ЗРК «Тор» от «Алмаз-Антей». До этого сообщалось о нецелесообразности создания в России аналога «Железного купола».