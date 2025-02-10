Россия предложила локализовать производство Су-57 в Индии

Tекст: Дарья Григоренко

Бадеха заявил, что предлагает рассмотреть возможность производства этого самолета в Индии по аналогии с Су-30. Он отметил, что индийская сторона проявляет огромный интерес к Су-57. По его мнению, этот истребитель необходим для будущего совместного развития отношений между двумя странами. Он подчеркнул, что в рамках технологического партнерства Россия предлагает Индии совместные разработки на платформе Су-57, передает «Интерфакс».

Глава ОАК также добавил, что технологии, характеристики и решения, заложенные в Су-57, обеспечат его превосходство на протяжении ближайших 40-50 лет. «Все видят и ценят его как единственный самолет пятого поколения, который реально и регулярно применяется в боевой работе», – отметил Бадеха в видео, опубликованном в Telegram-канале ОАК.

Ранее сообщалось, что на международной авиационно-космической выставке Aero India в Бангалоре российский истребитель Су-57Э вызвал ажиотаж, привлекая многочисленных зрителей и делегации из разных стран, особенно из Индии.

В понедельник Бадеха сообщил, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод увеличил темпы производства истребителей Су-57. Кроме того, глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что Россия стала крупнейшим поставщиком оружия для Индии, достигнув более 30% от общего объема закупок индийской армии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия приняла на вооружение истребитель собственной разработки, а также пообещала оценить возможности российского Су-57.