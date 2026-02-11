Союз журналистов Кировской области сообщил о гибели на СВО героя мема Таджибаева

Tекст: Вера Басилая

О смерти Андрея Таджибаева во время выполнения боевой задачи в зоне специальной военной операции, сообщил в Telegram-канале Союз журналистов Кировской области.

Таджибаев был известен как руководитель пресс-службы регионального управления ГИБДД и главный редактор газеты «Вятский край». Его популярность принес мем «Или ты забыл, или ты не знал», который появился после его резкой реплики в адрес подчиненного во время работы с тележурналистами.

В записи Таджибаев сказал: «Ты в курсе, что здесь у меня телевидение, нет? Или ты забыл? Или ты не знал?» Позже он стал героем многочисленных интернет-цитат и шуток.

Информация о точных обстоятельствах гибели не раскрывается. Известно, что контракт с Вооруженными силами Таджибаев подписал в мае 2025 года.

Ранее в зоне специальной военной операции погиб командир отдельного батальона спецназначения «Арбат» Айк Гаспарян с позывным «Абрек».

Офицер 74-й мотострелковой бригады и Герой России Муслим Муслимов погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации.