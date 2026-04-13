«Калашников» начал испытания нового зенитного комплекса «Крона»
Новейшая система противовоздушной обороны ближнего действия, созданная специально для перехвата вражеских беспилотников, проходит этап предварительных проверок в условиях, приближенных к боевым, сообщил «Калашников».
О старте проверок новейшего зенитного ракетного комплекса ближнего радиуса действия сообщила пресс-служба компании, передает Telegram-канал концерна.
Система включает в себя средства обнаружения, управления, а также мобильные и стационарные боевые модули, объединенные в единую сеть. В качестве средств поражения используются серийные зенитные управляемые ракеты производства «Калашникова».
Комплекс «Крона» разработан для защиты важных государственных объектов, городской инфраструктуры и стратегических коммуникаций от воздушных атак. Главной целью новой системы станут вражеские беспилотные летательные аппараты. Испытания проходят в условиях, максимально приближенных к боевым, с участием представителей силовых ведомств.
«От научно-исследовательской работы до создания совершенно нового уникального высокоавтоматизированного боевого комплекса прошло менее двух лет. Это стало возможным благодаря большому опыту противодействия беспилотникам противника, который мы получили в ходе специальной военной операции. Уверен, в зоне проведения СВО комплекс «Крона» будет крайне эффективен и востребован», – заявил генеральный директор концерна Алан Лушников. Он добавил, что текущие проверки позволят оперативно выявить и устранить возможные недочеты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» анонсировал запуск серийного производства зенитного ракетного комплекса «Крона» в 2026 году.
В США эту систему назвали самой эффективной защитой военных баз от ракет и беспилотников.
Российская компания планировала представить данный комплекс на международной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби.