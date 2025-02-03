С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.0 комментариев
Концерн «Калашников» анонсировал новый ЗРК «Крона-Э»
Новый зенитный ракетный комплекс «Крона-Э» разработки концерна «Калашников» планируется представить на международной выставке IDEX 2025, которая пройдет в Абу-Даби, сообщили в российской компании.
Выставка вооружения IDEX 2025 пройдет в Абу-Даби с 17 по 21 февраля, сообщила компания в своем Telegram-канале.
«Крона-Э» предназначен для защиты от воздушных атак важных государственных объектов, городских инфраструктур, а также специальных грузов в местах их складирования. Основными целями комплекса являются беспилотные летательные аппараты среднего класса.
Комплекс включает средства обнаружения, управления и автоматизированные мобильные боевые машины или стационарные боевые модули, объединенные в единую систему. В качестве средств поражения используются зенитные управляемые ракеты 9М340 и 9М333. Это позволяет эффективно защищать стратегические объекты и сооружения на коммуникациях от воздушных угроз.
Представители концерна «Калашников» отмечают, что «Крона-Э» отличается высокой степенью автоматизации и возможностью быстрого развертывания.
Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» достиг рекордной выручки по экспортным контрактам на стрелковое оружие за 2024 год.