«Калашников» анонсировал запуск серийного производства ЗРК «Крона»

Tекст: Ольга Иванова

О начале серийного производства зенитного ракетного комплекса «Крона» в 2026 году сообщил генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников, передает ТАСС. Разработка комплекса находится на высокой стадии готовности, и уже сейчас концерн предлагает его потенциальным заказчикам.

Лушников подчеркнул: «Комплекс [ЗРК „Крона“] в высокой степени готовности. Мы его уже всем предлагаем. И сейчас мы на очередном этапе встреч будем отрабатывать вместе с заказчиком все вопросы. Нет никаких сомнений, что в 2026 году он будет готов к серийному производству. Там хорошая ракета 9М340, интересная система управления. И все это относительно недорого для комплекса такого класса».

На данный момент продолжается согласование деталей с основным заказчиком, что должно завершиться к моменту запуска производства в 2026 году.

