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NI: Российская система «Крона-Э» сможет уничтожить самое мощное оружие Украины
Российская система «Крона-Э», представленная на выставке IDEX 2025, впечатлила аналитиков своей способностью уничтожать цели на расстоянии до семи миль, благодаря интеграции современных технологий, включая лазерное и инфракрасное наведение ракет, пишет пишет The National Interest.
Российский зенитный ракетный комплекс «Крона-Э» стал новым достижением в сфере воздушной обороны, обеспечивая защиту важных объектов, таких как военные базы и промышленные предприятия. Он был представлен на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби и стал результатом работы концерна «Калашников», известного своими предыдущими разработками, отмечает «Комсомольская правда».
Система «Крона-Э» сочетает в себе радары, автоматизированные системы управления и ракеты для борьбы с беспилотниками и другими воздушными угрозами. Основное оружие комплекса – ракеты 9М340 и 9М333 с лазерным и инфракрасным наведением соответственно, что позволяет эффективно поражать различные цели, включая крылатые ракеты и вертолеты, на расстоянии до семи миль.
Особенность комплекса – высокая степень автоматизации. Искусственный интеллект позволяет системе реагировать на угрозы за 8–10 секунд, что критически важно для защиты от быстро передвигающихся дронов. «Крона-Э» также интегрируется с другими системами ПВО, создавая многоуровневую оборону, и оснащена оптико-электронными камерами для повышения точности обнаружения целей.
Комплекс предназначен не только для внутреннего использования, но и ориентирован на экспорт в регионы Ближнего Востока, Африки и Азии, где растет угроза беспилотников. Он предлагает более привлекательную цену по сравнению с западными аналогами, такими как Patriot или Iron Dome, что делает его конкурентоспособным на международном рынке.
Напомним, Ростех представил множество образцов военной техники на международной выставке IDEX в Абу-Даби, в том числе универсальный комплекс ПВО «Крона-Э» от «Калашникова».