«Ростех» решил показать почти 200 образцов техники на выставке IDEX-2025

Tекст: Дмитрий Зубарев

Госкорпорация «Ростех» продемонстрирует почти 200 современных образцов техники на международной выставке IDEX-2025 в Абу-Даби, сообщает РИА «Новости».

Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростех» Бекхан Оздоев отметил, что российская делегация представит военную технику, соответствующую самым современным требованиям. Среди экспонентов будут такие известные предприятия, как «Высокоточные комплексы», концерн «Калашников», УВЗ и «Швабе».

Руководителем российской экспозиции станет компания «Рособоронэкспорт». Бекхан Оздоев подчеркнул, что российское вооружение сохраняет популярность благодаря своей выгодной цене, высокому качеству и эффективности. В последнее время особое внимание уделяется адаптивности применяемых технологий, что позволяет продуктивно отвечать на новые вызовы.

По мнению Оздоева, большой интерес иностранных заказчиков обусловлен многократной проверкой российской военной продукции в боевых условиях. Российские специалисты создали эффективную систему обратной связи, которая собирает данные о применении вооружения в зонах боевых действий. Это позволяет оперативно адаптировать технологии и удовлетворять актуальные потребности клиентов.

В качестве примера адаптивности Оздоев привел комплекс ПВО «Крона-Э» от «Калашникова», в котором сочетаются зенитные управляемые ракеты 9М340 и 9М333. Он подчеркнул, что этот комплекс будет представлен на IDEX-2025. Выставка пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби и, как ожидается, вызовет большой интерес у ближневосточных стран и других международных партнеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, дроны концерна «Калашников», которые применяются в зоне СВО, впервые будут представлены на международной выставке вооружений IDEX 2025 в Абу-Даби. Самоходное артиллерийское орудие «Лотос», разработанное ЦНИИТОЧМАШ, также продемонстрируют на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби. Экспортный вариант российского танка Т-90 «Прорыв» впервые покажут на международной выставке IDEX в Абу-Даби.