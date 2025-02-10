Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.2 комментария
Применяемые в зоне СВО дроны «Калашникова» решили впервые показать за рубежом
Дроны концерна «Калашников», применяемые в зоне СВО, впервые будут представлены на международной выставке вооружений IDEX 2025 в Абу-Даби, где покажут гражданские версии БЛА.
Концерн «Калашников» представит гражданские версии своих беспилотных летательных аппаратов на международной выставке вооружений IDEX 2025 в Абу-Даби, передает ТАСС.
Экспозиция будет включать БЛА вертикального взлета и посадки «Голиаф-Р» и «Каракурт-Р», а также систему подъема аппаратуры «Квазимачта». Эти аппараты ранее успешно прошли апробацию в зоне специальной военной операции (СВО).
Выставка IDEX 2025 пройдет с 17 по 21 февраля в столице Объединенных Арабских Эмиратов, Абу-Даби. Это мероприятие является одной из крупнейших международных выставок вооружений, и участие в ней открывает новые возможности для «Калашникова» в плане международного сотрудничества и экспорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году «Калашников» установил десятилетний рекорд выручки от экспорта оружия, а также разработал комплекс с дронами-камикадзе «КУБ-СМ» для применения роем, и представил новый дрон-камикадзе «КУБ-2» в двух модификациях.