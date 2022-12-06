Американцы перестают поддерживать Украину

Доля американцев, требующих принудить Киев к компромиссу с Москвой пусть даже ценой территориальных уступок, существенно выросла. Об этом свидетельствуют итоги свежего опроса. Для американцев все важнее становятся внутренние проблемы, а помощь Киеву многие из них расценивают как личный коррупционный проект Байдена. В какой момент перемены в общественном мнении начнут отражаться на позиции Белого дома по Украине?

Американское общественное мнение по поводу событий на Украине расколото примерно пополам. Об этом сообщает в понедельник ТАСС, ссылаясь на результаты проведенного Чикагским советом по международным делам 18–20 ноября опроса.

Так, без малого половина (а именно 47%) американцев считает, что Вашингтону следует немедленно убедить киевские власти сесть за стол переговоров с московской делегацией. Эта часть респондентов поддерживает точку зрения, сформулированную так: «США должны призывать Украину заключить мир как можно скорее, чтобы издержки для американских домохозяйств не были столь велики, даже если это означает, что Украина потеряет какие-то территории». Стоит напомнить, что в июле соответствующий показатель составлял лишь 38%.

Другое мнение имеют 48% американцев, настроенных поддерживать Украину «сколько потребуется», – даже если американским домохозяйствам в результате придется платить больше за продукты питания и топливо. В июле этот показатель составлял 58%, то есть он снизился на 10 пунктов.

Четверть опрошенных (по 26%) полагает, что Россия сохраняет преимущество на поле боя. Однако ровно такое же число респондентов считает, что преимущество имеет Украина. 46% жителей США считают, что ни одна из стран не добилась преимущества. Большинство американцев одобряют поставки оружия и экономическую помощь Киеву (65% и 66% соответственно), идею принимать украинских беженцев (73%) и ввод новых санкций против Москвы (75%).

При этом почти трое из десяти говорят, что США обязаны сами вмешаться в конфликт, чтобы помочь Киеву поскорее «закончить войну» (27%). Почти такое же количество – 32% респондентов – даже считают допустимой отправку американских войск на Украину для оказания помощи ее армии. Но примерно столько же (29%) опрошенных считают, что Вашингтону, наоборот, стоит вообще отказаться от любой помощи Киеву.

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Как отмечает журнал Foreign Affairs, опрошенные демократы в целом несколько более склонны придерживаться антироссийской позиции, нежели республиканцы.

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов не удивлен тем, что в американском обществе растет популярность идеи компромисса Украины с Россией. Это можно было предсказать еще с первых месяцев конфликта, полагает он.

«Для американцев постепенно становятся важнее внутренние проблемы, такие как иммиграция, аборты, уличная преступность и опасения начала рецессии, которая влечет за собой безработицу. Настроения в обществе зависят от того, насколько острыми становятся внутренние проблемы. Они постепенно будут задвигать украинскую повестку на задний план», – считает Кортунов.

Если продолжится рост инфляции или безработицы, обострится миграционная проблема, указал эксперт, все большее число американцев «будет выступать за достижение хоть какого-то компромисса вокруг Украины, пусть даже неидеального и, с их точки зрения, не вполне справедливого».

Данный замер общественного мнения свидетельствует о том, что тема Украины становится в Америке все токсичнее, уверен американист Дмитрий Дробницкий.

«Поддержка Украины отождествляется напрямую с политикой Джо Байдена. И те, кто недоволен работой его администрации, недоволен и решением США продолжать этот конфликт. В целом помощь Киеву воспринимается многими американцами как личный коррупционный проект семьи американского президента. Поэтому граждане и выступают против того, чтобы на Украину утекали миллиарды долларов», – пояснил американист газете ВЗГЛЯД.

«Кроме того, сама Украина активно позиционируется многими республиканцами как бандитское государство,

которое к демократии никакого отношения не имеет. Эту позицию, например, защищает крайне популярный в США телеведущий Такер Карлсон и ряд других влиятельных спикеров. Таким образом они тоже давят на общественное мнение», – считает Дробницкий.

При этом американцы по-прежнему хотят видеть свою страну главной на мировой арене, но категорически против того, чтобы нынешний конфликт перерастал в Третью мировую, – их пугает такая перспектива, напоминает политолог. «У рядовых американцев крепкая память, войны они не хотят. Тем более из-за Украины, которая так далеко от них расположена», – пояснил американист.

Впрочем, такая перемена в общественном мнении вряд ли выльется в активные протесты, но руководство страны будет уверять, что к нему прислушивается, добавляет Дробницкий. «Американцы в данном случае будут пассивны. Социологи их спросили – они ответили. И все, дальше дело не пойдет», – заключил американист.

Как писала недавно газета ВЗГЛЯД, в других странах НАТО, особенно в Германии, крепнут пророссийские настроения. Немецкое издание RND опубликовало результаты опроса, согласно которому рейтинг Москвы в ФРГ значительно вырос, особенно на Востоке – на территории бывшей ГДР.

Кортунов напомнил недавнее заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что «неважно, что думают по этому поводу немецкие избиратели», если речь идет о помощи Украине. По мнению политолога, лидеры США не могут себе позволить говорить подобные вещи вслух, хотя на практике могут следовать этому принципу «на протяжении некоторого времени».

«Промежуточные выборы закончились для демократов лучше, чем предсказывало большинство аналитиков. Джо Байден получил определенный мандат, которым он может пользоваться в течение ближайших двух лет. Но при этом все-таки демократы потеряли большинство в Палате представителей, – сказал Кортунов. – В Сенате у них будет лишь символическое преимущество, поэтому ни демократы, ни республиканцы полностью игнорировать позицию избирателей не могут.

Бербок хорохорится, но и в Германии будут выборы».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что конфликт на Украине, скорее всего, закончится переговорами. А глава администрации США Джо Байден заявил, что готов обсуждать с президентом России Владимиром Путиным возможность завершения боевых действий на Украине. Политолог Малек Дудаков в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, что Штатам необходимо вспомнить об интересах Москвы, о вопросах российской безопасности в Восточной Европе.

«Полностью отказаться от переговоров было бы глупо со стороны Байдена. Однако ему важно показать, что здесь и сейчас он к диалогу не готов. По мнению Совета по национальной безопасности, это привело бы к «потере лица» США и стало бы ударом по имиджу администрации Байдена. Поэтому Байден не готов серьезно говорить о компромиссах», – говорил эксперт.

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