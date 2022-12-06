Американцы перестают поддерживать Украину

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6 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 23:10  |  vz.ru
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Как Россия подготовилась к нефтяному эмбарго ЕС

Исторический момент: ЕС ввел эмбарго на российскую нефть Егор Алеев/ТАСС
Наступил день, когда Евросоюз официально отказался от российской нефти. Германия при этом делает хорошую мину при плохой игре: пытается уговорить Индию выступить вместе с Западом против российской нефти. Москва тем временем незаметно для всех скупает на рынке сотни танкеров. Чьи действия бессмысленны, а чьи принесут плоды? Подробности...
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Как меняют мнение казахстанцев о спецоперации

Только 7% жителей Казахстана верят, что на Украине победят ВСУ Svetlana Kysilyova/ABACA/Reuters
Социологи узнали мнение жителей Казахстана о спецоперации ВС РФ на Украине. С марта оно изменилось – и не в пользу России. С чем связаны такие перемены? Стоит ли подобным опросам верить? А главное – как сломать тренд в пользу РФ, если в этом действительно есть необходимость? Подробности...
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Тыловые аэродромы России требуют усиления защиты

Комплексы «Панцирь-С1» хорошо себя проявили при обороне авиабазы Хмеймим в Сирии РИА Новости
Украинские БПЛА попытались атаковать сразу несколько российских тыловых аэродромов, используя для этого еще советские технологии. Как вражеские беспилотники смогли оказаться в глубоком тылу на территории России и что необходимо сделать для защиты аэродромов стратегической авиации ВКС РФ? Подробности...
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Кому нужна монгольская революция

Люди осаждают правительственные здания в знак протеста против воровства угля, отправляемого в Китай Туяна Зондуева/ТАСС
В Монголии, одной из наиболее дружественных к России стран мира, четвертый день проходят массовые акции протеста. Накануне разъяренная толпа ворвалась в здание, где располагается правительство, однако революции пока не случилось. Будет ли эта революция «цветной»? Кто за ней стоит – США, Китай или заговорщики? И почему монгольский народ так возмутила кража угля? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Украина плотно сидит на игле информационной наркоты

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Не стоит надеяться, что украинцы вдруг очнутся и вылечатся сами. Немцы, нация гораздо более рациональная и рассудительная, нежели романтичные и кипешные украинцы, до самого мая 1945 года веровали в вундерваффе и решительный перелом. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Коллизия с «Дождем» в Латвии – признак полноценной холодной войны

Федор Лукьянов
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Квант плюрализма отчасти и придает происходящему пресловутую «гибридность». Однако теперь он становится рудиментом ушедшей эпохи. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Украинской церкви очень тяжело, но в истории бывало и хуже

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Как памятник Екатерине напоминает, что Одессу основали вовсе не Бандера с Шухевичем, так и Церковь самим своим существованием напоминает о том, что реальная история выглядела совсем не так, как ее рисуют украинские националисты. Подробности...
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«Дождь» познал русофобию

У друзей России попытка революции

Иран поддался протестующим

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Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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При крушении самолета Beechcraft 55 Baron в Армении погибли российские пилоты

При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Американцы перестают поддерживать Украину

    Рядовые американцы боятся, что конфликт вокруг Украины перерастет в Третью мировую
    		   6 декабря 2022, 22:15
    Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Олеся Отрокова

    Доля американцев, требующих принудить Киев к компромиссу с Москвой пусть даже ценой территориальных уступок, существенно выросла. Об этом свидетельствуют итоги свежего опроса. Для американцев все важнее становятся внутренние проблемы, а помощь Киеву многие из них расценивают как личный коррупционный проект Байдена. В какой момент перемены в общественном мнении начнут отражаться на позиции Белого дома по Украине?

    Американское общественное мнение по поводу событий на Украине расколото примерно пополам. Об этом сообщает в понедельник ТАСС, ссылаясь на результаты проведенного Чикагским советом по международным делам 18–20 ноября опроса.

    Так, без малого половина (а именно 47%) американцев считает, что Вашингтону следует немедленно убедить киевские власти сесть за стол переговоров с московской делегацией. Эта часть респондентов поддерживает точку зрения, сформулированную так: «США должны призывать Украину заключить мир как можно скорее, чтобы издержки для американских домохозяйств не были столь велики, даже если это означает, что Украина потеряет какие-то территории». Стоит напомнить, что в июле соответствующий показатель составлял лишь 38%.

    Другое мнение имеют 48% американцев, настроенных поддерживать Украину «сколько потребуется», – даже если американским домохозяйствам в результате придется платить больше за продукты питания и топливо. В июле этот показатель составлял 58%, то есть он снизился на 10 пунктов.

    Четверть опрошенных (по 26%) полагает, что Россия сохраняет преимущество на поле боя. Однако ровно такое же число респондентов считает, что преимущество имеет Украина. 46% жителей США считают, что ни одна из стран не добилась преимущества. Большинство американцев одобряют поставки оружия и экономическую помощь Киеву (65% и 66% соответственно), идею принимать украинских беженцев (73%) и ввод новых санкций против Москвы (75%).

    При этом почти трое из десяти говорят, что США обязаны сами вмешаться в конфликт, чтобы помочь Киеву поскорее «закончить войну» (27%). Почти такое же количество – 32% респондентов – даже считают допустимой отправку американских войск на Украину для оказания помощи ее армии. Но примерно столько же (29%) опрошенных считают, что Вашингтону, наоборот, стоит вообще отказаться от любой помощи Киеву.

    Как отмечает журнал Foreign Affairs, опрошенные демократы в целом несколько более склонны придерживаться антироссийской позиции, нежели республиканцы.

    Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов не удивлен тем, что в американском обществе растет популярность идеи компромисса Украины с Россией. Это можно было предсказать еще с первых месяцев конфликта, полагает он.

    «Для американцев постепенно становятся важнее внутренние проблемы, такие как иммиграция, аборты, уличная преступность и опасения начала рецессии, которая влечет за собой безработицу. Настроения в обществе зависят от того, насколько острыми становятся внутренние проблемы. Они постепенно будут задвигать украинскую повестку на задний план», – считает Кортунов.

    Если продолжится рост инфляции или безработицы, обострится миграционная проблема, указал эксперт, все большее число американцев «будет выступать за достижение хоть какого-то компромисса вокруг Украины, пусть даже неидеального и, с их точки зрения, не вполне справедливого».

    Данный замер общественного мнения свидетельствует о том, что тема Украины становится в Америке все токсичнее, уверен американист Дмитрий Дробницкий.

    «Поддержка Украины отождествляется напрямую с политикой Джо Байдена. И те, кто недоволен работой его администрации, недоволен и решением США продолжать этот конфликт. В целом помощь Киеву воспринимается многими американцами как личный коррупционный проект семьи американского президента. Поэтому граждане и выступают против того, чтобы на Украину утекали миллиарды долларов», – пояснил американист газете ВЗГЛЯД.

    «Кроме того, сама Украина активно позиционируется многими республиканцами как бандитское государство,

    которое к демократии никакого отношения не имеет. Эту позицию, например, защищает крайне популярный в США телеведущий Такер Карлсон и ряд других влиятельных спикеров. Таким образом они тоже давят на общественное мнение», – считает Дробницкий.

    При этом американцы по-прежнему хотят видеть свою страну главной на мировой арене, но категорически против того, чтобы нынешний конфликт перерастал в Третью мировую, – их пугает такая перспектива, напоминает политолог. «У рядовых американцев крепкая память, войны они не хотят. Тем более из-за Украины, которая так далеко от них расположена», – пояснил американист.

    Впрочем, такая перемена в общественном мнении вряд ли выльется в активные протесты, но руководство страны будет уверять, что к нему прислушивается, добавляет Дробницкий. «Американцы в данном случае будут пассивны. Социологи их спросили – они ответили. И все, дальше дело не пойдет», – заключил американист.

    Как писала недавно газета ВЗГЛЯД, в других странах НАТО, особенно в Германии, крепнут пророссийские настроения. Немецкое издание RND опубликовало результаты опроса, согласно которому рейтинг Москвы в ФРГ значительно вырос, особенно на Востоке – на территории бывшей ГДР.

    Кортунов напомнил недавнее заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что «неважно, что думают по этому поводу немецкие избиратели», если речь идет о помощи Украине. По мнению политолога, лидеры США не могут себе позволить говорить подобные вещи вслух, хотя на практике могут следовать этому принципу «на протяжении некоторого времени».

    «Промежуточные выборы закончились для демократов лучше, чем предсказывало большинство аналитиков. Джо Байден получил определенный мандат, которым он может пользоваться в течение ближайших двух лет. Но при этом все-таки демократы потеряли большинство в Палате представителей, – сказал Кортунов. – В Сенате у них будет лишь символическое преимущество, поэтому ни демократы, ни республиканцы полностью игнорировать позицию избирателей не могут.

    Бербок хорохорится, но и в Германии будут выборы».

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что конфликт на Украине, скорее всего, закончится переговорами. А глава администрации США Джо Байден заявил, что готов обсуждать с президентом России Владимиром Путиным возможность завершения боевых действий на Украине. Политолог Малек Дудаков в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, что Штатам необходимо вспомнить об интересах Москвы, о вопросах российской безопасности в Восточной Европе.

    «Полностью отказаться от переговоров было бы глупо со стороны Байдена. Однако ему важно показать, что здесь и сейчас он к диалогу не готов. По мнению Совета по национальной безопасности, это привело бы к «потере лица» США и стало бы ударом по имиджу администрации Байдена. Поэтому Байден не готов серьезно говорить о компромиссах», – говорил эксперт.

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