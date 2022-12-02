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2 декабря, пятница | Последнее обновление — 05:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Байден заявил о готовности к переговорам с Путиным по Украине
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Инициатива США и Евросоюза установить предельную цену на российскую нефть, поступающую на мировой рынок, является продуктом их неспособности решить стоящие перед Западом задачи с использованием рыночных механизмов.
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В свое время на фондовом рынке была шутка: супруга оказывает вам интимные услуги, а значит, если оценить их по тарифу тружениц сексуального фронта, то их можно включить в ВВП. Оказалось, что это не совсем шутка.
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Таблоидам мало кто верит, но вот совсем недавно солидная The Washington Post опубликовала обширную статью под названием «Король и его муж: гей-история британских королевских особ».
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При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Байден заявил о готовности к переговорам с Путиным по Украине
Глава администрации США Байден заявил о готовности к переговорам с президентом РФ Путиным о завершении СВО на Украине
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Глава администрации США Джо Байден заявил, что готов обсуждать с президентом России Владимиром Путиным возможность завершения боевых действий на Украине.
Байден отметил, что постарается подбирать слова очень аккуратно. Он заявил о готовности говорить с Путиным, если российский лидер действительно «проявит интерес» к тому, чтобы положить конец войне, передает РИА «Новости».
При этом глава американской администрации выступил с утверждением, что президент России пока не принял такого решения.
По словам Байдена, если дело будет обстоять таким образом, то он буду счастлив сесть за стол переговоров с Путиным после консультаций с союзниками по НАТО. Он уточнил, что не собирается делать это в одиночку, передает ТАСС.
Вместе с этим Байден выступил с утверждением, что российское руководство якобы просчиталось во всех своих первоначальных расчетах в отношении специальной военной операции (СВО). Говоря о возможности завершения боевых действий на Украине, глава администрации США добавил, что для этого в первую очередь должны быть выведены российские войска. Он также заявил, что идея о победе России над Украиной якобы находится за гранью понимания.
Вместе с этим Байден отметил, что на ближайшее время у него нет планов контактировать с господином Путиным. Глава администрации США также заявил о важности поддерживать «украинский народ».
Напомним, в конце октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что платформой для разговора президентов России и США могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям России, в том числе в сфере безопасности.
Экс-глава ЦРУ рассекретил план Запада по украинскому конфликту
Бывший глава ЦРУ Петреус заявил, что конфликт на Украине может завершиться только переговорами
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Экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил немецкой газете Tagesspiegel, что Соединенные Штаты и европейские союзники планируют устроить переговоры с российской стороной для регулирования конфликта на Украине.
По его словам, ни российский лидер Владимир Путин, ни президент Украины Владимир Зеленский не готовы в данный момент к конструктивному диалогу. Поэтому лидеры США, ЕС, Британии вступят в переговоры и начнут работу с Украиной и Россией над созданием и реализацией решения, когда придет время, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tagesspiegel.
При этом Петреус заверил, что Запад и дальше будет снабжать киевский режим как в военном, так и в финансовом отношении. А России, напротив, пригрозил еще большим экономическим давлением.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что украинская сторона не может и не хочет начинать переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что украинские условия переговоров нереалистичны и неадекватны.
Опубликованы кадры штурма позиций ВСУ под Угледаром
Российская разведка продемонстрировала штурм позиции ВСУ с помощью беспилотников на Угледарском направлении
Российские военнослужащие произвели штурм украинских войск с использованием беспилотников на Угледарском направлении, видеокадры опубликованы в Сети.
На видеозаписи видно, как с беспилотника сбрасываются гранаты РГД-5 в окопы на позиции украинских военнослужащих, передает РИА «Новости».
Ранее Минобороны опубликовало видеокадры парной работы боевых штурмовиков Су-25 российских военных с небольших высот на территории проведения спецоперации на Украине.
Российские войска взяли под контроль все дороги на Артемовском направлении
Союзные силы существенно продвинулись на Артемовском направлении, достигнут огневой контроль всех основных дорог, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
По его словам, на этом направлении ВС России полностью контролируют главные дороги, и противнику фактически приходится передвигаться по полям, передает ТАСС.
Кимаковский добавил, что на этом направлении фиксируется отвод тяжелой техники украинских войск.
Ранее СМИ писали, что командиры ВСУ жалуются на отсутствующую связь у подразделений возле Артемовска. Также командиры сообщают о нехватках младших офицеров.
Мэр Киева Кличко призвал жителей покинуть город
Мэр Киева Кличко порекомендовал жителям города найти временное жилье за пределами столицы Украины
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Мэр украинской столицы Виталий Кличко призвал жителей временно покинуть город – температура в квартирах киевлян скоро сравняется с уличной.
Кличко обратился в своем Telegram-канале к жителям Киева с просьбой запастись технической и питьевой водой, теплыми вещами на случай блэкаута, а также рассмотреть возможность временного выезда за пределы города, поскольку температура в квартирах может не сильно отличаться от внешней температуры.
По его словам, впереди горожан ждет три самых тяжелых месяца.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей украинской столицы быть готовыми к тому, что отключения света продолжатся до весны, а также не исключил частичную эвакуацию.
До этого Кличко заявил, что в Киеве работает более 430 пунктов обогрева и есть готовность при необходимости развернуть еще 100.
Напомним, в Киеве жители одного из районов перекрыли трамвайные пути в знак протеста в связи с отсутствием электроэнергии в их домах.
В Совфеде ответили на планы Парижа создать трибунал по Украине
Сенатор Климов назвал заявление Парижа о создании трибунала по Украине полным лицемерием
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Парижу для начала следует привлечь к ответственности представителей Франции, по чьей вине сегодня гибнут люди в Донбассе и на Украине. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил сенатор Андрей Климов. Ранее МИД Франции объявил о начале работы по созданию трибунала по Украине.
«Своими заявлениями о создании трибунала французы демонстрируют полное лицемерие. Давайте вспомним, сколько преступлений на всех континентах за последние несколько веков совершили представители Франции, сколько войн они развязали и сколько в этих конфликтах погибло людей. Это ведь касается и новейшей истории», – рассказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«А сейчас, в те дни, когда власти Франции делают такие заявления, французским оружием убивают и калечат людей в Донбассе. Поэтому для начала им следует осудить самих себя», – отметил парламентарий.
«Кроме того, все мы помним, что в 2014 году Париж фактически стал соучастником госпереворота в Киеве и способствовал разжиганию гражданской войны на Украине. Очевидно, что после этих событий у французских властей руки по локоть в крови», – напомнил сенатор.
«Вместе с тем заявления Парижа – это не что иное, как попытка понравиться Белому дому на фоне визита Эммануэля Макрона к Джо Байдену», – акцентировал Климов. «Но с правовой точки зрения их действия неправомерны. Если они все-таки создадут какой-то нелегитимный «трибунал», то в теории мы можем обжаловать этот шаг в международных организациях и все свести к юридической рутине», – подытожил собеседник.
Накануне во внешнеполитическом ведомстве Франции сообщили, что Париж начал работу по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. Кроме того, представитель МИД Франции сообщил, что Париж поддерживает расследования Украины и Международного уголовного суда (МУС) в Гааге «для привлечения к ответственности виновных».
Позже постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал предложение Еврокомиссии о создании некоего трибунала по Украине под эгидой ООН попыткой скрыть беззаконие Запада и придать ему легитимность.
Напомним, Еврокомиссия предложила создать фонд из замороженных 300 млрд евро активов Центробанка РФ и 19 млрд евро частных активов, чтобы инвестировать эти средства под управлением ЕС, а прибыль использовать для компенсационных выплат Украине. Для легализации экспроприации российских средств ЕК предлагает создать международный антироссийский суд и заручиться в этом вопросе поддержкой ООН. Тем самым, как считают эксперты, Европа придумала новый способ украсть активы России.
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Стало известно о работе на ЗАЭС корректировщиков ВСУ
Карчаа: Среди сотрудников ЗАЭС, у кого заблокированы пропуска, были корректировщики ВСУ
Корректировщики ВСУ были среди тех немногих сотрудников Запорожской АЭС, у кого были заблокированы пропуска, сообщил советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа.
По его словам, пропуска заблокировали небольшому числу сотрудников, среди них находились и корректировщики ВСУ, передает ТАСС.
Ранее Карчаа рассказал, что у сотрудников Запорожской АЭС, которые не собираются подписывать новый контракт и работать с АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», заблокированы пропуска.
Минобороны заявило о полном освобождении Андреевки в ДНР
Российская армия на Донецком направлении освободила населенный пункт Андреевка, сообщили в Министерстве обороны России.
В результате наступления ВС России поселок Андреевка в ДНР полностью освобожден, ликвидированы более 40 военных, два танка и пять бронемашин, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
В среду в ходе наступления российских войск на Донецком направлении полностью освободили поселки Белогоровка и Перше Травня в ДНР.
Минобороны: Полностью освобожден населенный пункт Курдюмовка в ДНР
Минобороны заявило о полном освобождении Курдюмовки в ДНР
Населенный пункт Курдюмовка в Донецкой народной республике полностью освобожден от ВСУ российскими военными, заявили в Минобороны.
Поселок освобожден в результате наступательных действий российских войск, заявили в министерстве, передает ТАСС.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин отмечал, что взятие Андреевки, Курдюмовки и Перше Травня закроет пути снабжения для украинских военных на Артемовском направлении.
Столтенберг назвал главную задачу НАТО на Украине
Столтенберг объяснил главную задачу НАТО на Украине
Североатлантический альянс видит своей задачей на Украине предотвращение выхода конфликта за границы этой территории, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
НАТО должно оказывать киевским властям поддержку и предотвратить войну за пределами Украины, заявил Столтенберг, передает ТАСС.
Для этого альянс передает Москве сигналы о том, что НАТО готово защищать каждого союзника. Столтенберг отметил, что альянс не является стороной конфликта и не будет вовлекаться в него.
«Мы стоим на стороне Украины и помогаем ей в ее праве защищать себя», – заключил генсек.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что НАТО навязывает киевским властям войну и тем самым осложняет ситуацию.
Украинский пленный рассказал о вранье ВСУ о «зверствах» россиян
Украинский пленный Лазаренко: Командование ВСУ пугает солдат «пытками» со стороны россиян
Украинское военное командование врет об отношении россиян к взятым в плен солдатам и пугает их якобы неизбежными пытками, рассказал Александр Лазаренко, пленный боец 113-й отдельной бригады территориальной обороны (ТРО).
Украинских военных, в частности, запугивали тем, что в плену им якобы отрежут пальцы, а потом убьют, но вместо этого российские военнослужащие накормили их, передает РИА «Новости».
По призенанию Лазаренко, после рассказов своего командования он, едва попав в плен, стал просить российских военных «расстрелять его при попытке к бегству», испугавшись возможных пыток.
Ранее украинский военнопленный Сергей Ульянов рассказал о чрезвычайно низком уровне подготовки в ВСУ.
Пушилин: Подразделения ДНР сжимают кольцо вокруг Авдеевки
Врио главы ДНР Пушилин заявил о сжатии кольца вокруг Авдеевки
Подразделения ДНР сжимают кольцо вокруг Авдеевки, союзные силы также развивают успех и на других направлениях, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин в своем видеобращении в Telegram-канале рассказал, что союзные силы достигли успеха на стратегических Марьинском и Артемовском направлениях, также подразделениям ДНР удалось добиться окружения Авдеевки – важного населенного пункта.
Ранее в Минобороны сообщили, что населенный пункт Курдюмовка в Донецкой народной республике полностью освобожден от ВСУ российскими военными.
Минобороны: Освобождены 50 российских военнопленных
Минобороны сообщило о 50 освобожденных российских военнопленных
В ходе переговоров с украинскими властями возвращено 50 российских военнопленных, им угрожала смертельная опасность в плену, сообщило Минобороны России.
С подконтрольной киевским властям территории в результате переговоров 1 декабря возвращены 50 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны, передает ТАСС.
Их доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Там они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях министерства.
На прошлой неделе на Родину вернулись девять освобожденных из украинского плена российских военных.
Блинкен пообещал Украине помощь НАТО с производством советского оружия
Госсекретарь США Блинкен: НАТО изучает возможность помощи Украине с организацией производства оружия советского образца
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НАТО изучает возможность оказания помощи Украине с поставкой и организацией производства боевых систем советского образца и соответствующих боеприпасов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Отвечая на вопрос о том, изучает ли НАТО возможность инвестиций в заводы на территории Чехии, Словакии и Болгарии для возобновления производства вооружений советского образца, Блинкен в интервью CNN заявил, что альянс изучает все варианты, чтобы убедиться, что Украина получает то, что ей нужно, и то, что будет эффективным, передает РИА «Новости».
Как отметил госсекретарь США, сказанное частично относится и к системам советских времен, которые хранились на складах десятилетиями, а также к соответствующими боеприпасам. Он подтвердил, что в некоторых случаях может потребоваться производить то, что уже не производилось «какое-то время».
Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что вооруженные силы Украины начали использовать в боях гаубицы времен Второй мировой.
СБУ обвинила священников Киево-Печерской лавры в поддержке спецоперации России
Служба безопасности Украины обвинила священников Киево-Печерской лавры в «восхвалении русского мира»
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении священников Киево-Печерской лавры в прославлении России и «восхвалении русского мира».
По данным ведомства, они «восхваляли русский мир» и пели «о пробуждении матушки-Руси», передает РИА «Новости».
Подозреваемым вменяют статью под названием «оправдание, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников, совершенное группой лиц».
Ранее СБУ провела «контрразведывательные мероприятия» на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена «пророссийская литература».
До этого священник Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) отстранен от служения литургии и совершения молебнов после того, как во время его богослужения якобы прозвучала песня о «прославлении России».
Украинские парламентарии призвали исключить Россию из ООН
Украинский депутат Железняк: Рада призвала реформировать ООН и исключить Россию из всемирной организации
Верховная рада Украины приняла постановление с призывом к реформированию ООН и заявила о «нелегитимности» участия России во всемирной организации, заявил украинский депутат Ярослав Железняк.
Железняк сообщил, что Верховная рада Украины одобрила заявление о необходимости реформирования ООН и «нелегитимности» пребывания России во всемирной организации, передает РИА «Новости».
В прошлый четверг президент Украины Владимир Зеленский призвал лишить Россию права голоса и вето в Совете Безопасности ООН. Ранее Зеленский неоднократно призывал исключить Россию из Совета Безопасности ООН и состава Генеральной Ассамблеи.
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