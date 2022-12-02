Байден заявил о готовности к переговорам с Путиным по Украине

Глава администрации США Байден заявил о готовности к переговорам с президентом РФ Путиным о завершении СВО на Украине

Глава администрации США Джо Байден заявил, что готов обсуждать с президентом России Владимиром Путиным возможность завершения боевых действий на Украине.

Байден отметил, что постарается подбирать слова очень аккуратно. Он заявил о готовности говорить с Путиным, если российский лидер действительно «проявит интерес» к тому, чтобы положить конец войне, передает РИА «Новости».

При этом глава американской администрации выступил с утверждением, что президент России пока не принял такого решения.

По словам Байдена, если дело будет обстоять таким образом, то он буду счастлив сесть за стол переговоров с Путиным после консультаций с союзниками по НАТО. Он уточнил, что не собирается делать это в одиночку, передает ТАСС.

Вместе с этим Байден выступил с утверждением, что российское руководство якобы просчиталось во всех своих первоначальных расчетах в отношении специальной военной операции (СВО). Говоря о возможности завершения боевых действий на Украине, глава администрации США добавил, что для этого в первую очередь должны быть выведены российские войска. Он также заявил, что идея о победе России над Украиной якобы находится за гранью понимания.

Вместе с этим Байден отметил, что на ближайшее время у него нет планов контактировать с господином Путиным. Глава администрации США также заявил о важности поддерживать «украинский народ».

Напомним, в конце октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что платформой для разговора президентов России и США могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям России, в том числе в сфере безопасности.