Провал республиканцев спишут на Трампа

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18 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 09:58  |  vz.ru
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Выигрыш Газпрома в Стокгольме может помочь Европе

В преддверии холодов Европа признала рублевые расчеты за газ Елена Афонина/ТАСС
Стокгольмский арбитраж неожиданно вынес решение в пользу Газпрома, заставляя Финляндию оплатить поставленный и даже непоставленный газ. И делает он это аккурат до начала сильных холодов в Европе. Такой прецедент может развязать руки и возобновить закупку российского газа не только Финляндией.  Подробности...
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Ради Украины власти Болгарии пошли против народа

Более 70% болгар выступают против поставок оружия ВСУ Христо Владев/РИА Новости
Количество болгар, которые против членства их страны в НАТО, превысило количество сторонников альянса. Опросы также показывают, что население Болгарии всё чаще и охотнее соглашается с российским видением конфликта на Украине. Но парламент абсолютным большинством принял решение о поставках оружия ВСУ.  Подробности...
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Голландский суд по крушению MH17 отбросил неудобные доказательства

По ходу процесса в доказательную базу включались «удобные» показания свидетелей Виталий Чугин/ТАСС
В четверг голландский суд вынес вердикт по делу о крушении рейса MH17 под Донецком в июле 2014 года. Согласно решению суда, малайзийский Boeing сбили ополченцы ДНР. Однако в России выводы суда в Гааге эксперты назвали необъективными и политизированными, указав на нестыковки в деле о крушении авиалайнера.  Подробности...
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Чем угрожает России сверхсекретный спутник-инспектор США

X-37B встречают после посадки Michael Stonecypher/
United States Air Force
Из космоса на Землю спустя 908 суток пребывания на орбите вернулся сверхсекретный американский космоплан Boeing X-37B. В открытом доступе об этом аппарате имеется минимальная информация, однако даже она позволяет сделать весьма интересные выводы. В первую очередь о том, какую угрозу этот спутник представляет для российских космических аппаратов – и не только для них. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Провал республиканцев спишут на Трампа

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук
Весьма относительный, но все же успех демократов на выборах, и слабенькая победа республиканцев в Палате представителей США еще больше обостряют противостояние «красных» и «синих» в преддверии президентских выборов 2024 года и ставят вопрос о новом консервативном лидере. Подробности...

Почему модная западная мысль ненавидит Россию

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Самое интересное, что Россия, возвращаясь в историю и возвращая историю как ценность, своими действиями пытается этот процесс затормозить, а в идеальном случае – остановить. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Бесцеремонность Запада утомила Китай

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Дело не только в том, что Китай приобрел экономическое могущество и сам стал поставщиком технологий или инвестиций. Внутреннее положение Запада показывает, что он уже не может быть для КНР полезным. Подробности...
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Раздел могил на русские и украинские

Трамп пошел на реванш. Зря

Удар по Польше как повод для войны

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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – трое российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Владимир Прохватилов

    Провал республиканцев спишут на Трампа

    Владимир Прохватилов
    старший научный сотрудник Академии военных наук
    		18 ноября 2022, 09:08

    Промежуточные выборы в США оказались, как мы и предсказывали, и впрямь промежуточными. «Красной волны» (цвет Республиканской партии) не случилось, а демократы, несмотря на потерю контроля над Палатой представителей, выступили лучше почти всех прогнозов. 

    Республиканцы, которые ходили гоголем накануне дня голосования 8 ноября, разочарованы тем, что не взяли под свой контроль Сенат. После побед действующих сенаторов-демократов в Аризоне и Неваде Демпартия имеет в Сенате 50 мест, что обеспечивает большинство благодаря голосу вице-президента Камалы Харрис. Что касается Палаты представителей, то там на данный момент соотношение 211 – 204 в пользу республиканцев. Продолжается подсчет еще в 20 округах. Отдельный вопрос: какими методами демократы вели электоральные боевые действия?

    Вот, например, конгрессмен от Пенсильвании, демократ Энтони Делюка, скончавшийся 9 октября на 86-м году жизни, был переизбран в Палату представителей, получив в своем округе 85% голосов избирателей. В Пенсильвании победила жертва инсульта – демократ Джон Феттерман, который с трудом может связать два слова, в Белом доме проживает пациент с деменцией, так почему бы умершему старичку не представлять свой штат в Конгрессе США?  

    И думаю, за умершего Делюку проголосовали умершие демократы. Случай с Делюкой не единственный – в штате Теннесси в своем округе на выборах в Палату представителей победила демократка Барбара Купер, скончавшаяся 25 октября в возрасте 93 лет. Покойница одержала верх над независимым кандидатом Майком Портером. Стало быть, на вопрос: есть ли жизнь после смерти – следует отвечать: есть, если вы состоите в Демократической партии США.

    Как бы то ни было, весьма относительный, но все же успех демократов на выборах, и слабенькая победа республиканцев в Палате представителей еще больше обостряют противостояние «красных» и «синих» в преддверии президентских выборов 2024 года и ставят вопрос ребром о консервативном лидере, который будет противостоять через два года Джо Байдену, который оказался не так уж слаб, как многим казалось. Сигналом о начинающейся междоусобице в рядах республиканцев стала публикация в поддержку губернатора Флориды Рона Десантиса и радикально против Трампа газеты The New York Post, входящей в медиаимперию Руперта Мердока.

    Фото: SHAWN THEW/EPA/ТАСС

    «Десантис, только что побивший соперника-демократа Чарли Криста на губернаторских выборах, достиг новых политических высот и теперь считается одним из главных претендентов на выдвижение от республиканцев в 2024 году. Многие в Республиканской партии обвинили Трампа в слабых промежуточных результатах. Десантис стал восходящей звездой Республиканской партии», – пишет издание.

    «На данный момент нет никаких плюсов в том, чтобы валяться в грязи с Трампом, – сказал неназванный сотрудник команды Десантиса. – Одни лишь минусы». По Трампу уже ударил главный калибр республиканцев, грозный медиа-дредноут Мердока – самый популярный телеведущий Америки Такер Карлсон с телеканала Fox News: «Многие другие говорят, что Дональд Трамп является причиной того, что республиканцы не добились таких успехов, как они думали… Правда в том, что Трамп всегда был неоднозначным политическим благословением».

    Обозреватель The New York Times Мэгги Хаберман, которая известна тем, что имеет широкий круг надежных источников в окружении Трампа, недавно отметила, что Руперт Мердок сыт Трампом по горло, что он сказал доверенному лицу: «Мы должны бросить этого парня». А без поддержки главного рупора республиканцев – телеканала Fox News – шансы Трампа на выдвижение кандидатом в президенты в 2024 году близки к нулю. В пользу Десантиса уже высказался вернувшийся во власть в Израиле Биньямин Нетаньяху и британский крайне правый политик, идеолог Брекзита Найджел Фарадж, в прошлом ярый сторонник Трампа.

    Кроме вполне очевидного факта, что промежуточные выборы в Конгресс США стали относительной неудачей республиканцев, а также серьезным ударом лично по Дональду Трампу и относительным успехом лично для Джо Байдена, заслуживают внимания серьезные электоральные трансформации. Значительно выросла доля национальных меньшинств, голосующих за республиканцев. Так, доля черных американцев – избирателей «Великой старой партии» увеличилась до 13% по сравнению с 8% на президентских выборах 2016 года, 9% на промежуточных выборах 2018 года и 11% на президентских выборах 2020 года. Это может обеспечить республиканскому кандидату в президенты победу в 2024 году в ряде колеблющихся штатов. При условии – если кандидатом от республиканцев не будет Дональд Трамп.

    Еще более значительным стал прирост голосов «латинос», поданных за республиканцев – 39% против 28% на промежуточных выборах 2018 года и 32% на президентских выборах 2020 года. Замечу, что возможному конкуренту Дональда Трампа на республиканских праймериз, губернатору Флориды Рону Десантису, удалось привлечь на губернаторских выборах на свою сторону абсолютно все категории нацменьшинств. Так что вполне вероятно, что на следующих президентских выборах в США кандидатом от республиканцев будет вовсе не Дональд Трамп.

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