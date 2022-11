Провал республиканцев спишут на Трампа Владимир Прохватилов

старший научный сотрудник Академии военных наук 18 ноября 2022, 09:08 Промежуточные выборы в США оказались, как мы и предсказывали, и впрямь промежуточными. «Красной волны» (цвет Республиканской партии) не случилось, а демократы, несмотря на потерю контроля над Палатой представителей, выступили лучше почти всех прогнозов. Республиканцы, которые ходили гоголем накануне дня голосования 8 ноября, разочарованы тем, что не взяли под свой контроль Сенат. После побед действующих сенаторов-демократов в Аризоне и Неваде Демпартия имеет в Сенате 50 мест, что обеспечивает большинство благодаря голосу вице-президента Камалы Харрис. Что касается Палаты представителей, то там на данный момент соотношение 211 – 204 в пользу республиканцев. Продолжается подсчет еще в 20 округах. Отдельный вопрос: какими методами демократы вели электоральные боевые действия? Вот, например, конгрессмен от Пенсильвании, демократ Энтони Делюка, скончавшийся 9 октября на 86-м году жизни, был переизбран в Палату представителей, получив в своем округе 85% голосов избирателей. В Пенсильвании победила жертва инсульта – демократ Джон Феттерман, который с трудом может связать два слова, в Белом доме проживает пациент с деменцией, так почему бы умершему старичку не представлять свой штат в Конгрессе США? И думаю, за умершего Делюку проголосовали умершие демократы. Случай с Делюкой не единственный – в штате Теннесси в своем округе на выборах в Палату представителей победила демократка Барбара Купер, скончавшаяся 25 октября в возрасте 93 лет. Покойница одержала верх над независимым кандидатом Майком Портером. Стало быть, на вопрос: есть ли жизнь после смерти – следует отвечать: есть, если вы состоите в Демократической партии США. Как бы то ни было, весьма относительный, но все же успех демократов на выборах, и слабенькая победа республиканцев в Палате представителей еще больше обостряют противостояние «красных» и «синих» в преддверии президентских выборов 2024 года и ставят вопрос ребром о консервативном лидере, который будет противостоять через два года Джо Байдену, который оказался не так уж слаб, как многим казалось. Сигналом о начинающейся междоусобице в рядах республиканцев стала публикация в поддержку губернатора Флориды Рона Десантиса и радикально против Трампа газеты The New York Post, входящей в медиаимперию Руперта Мердока. «Десантис, только что побивший соперника-демократа Чарли Криста на губернаторских выборах, достиг новых политических высот и теперь считается одним из главных претендентов на выдвижение от республиканцев в 2024 году. Многие в Республиканской партии обвинили Трампа в слабых промежуточных результатах. Десантис стал восходящей звездой Республиканской партии», – пишет издание. «На данный момент нет никаких плюсов в том, чтобы валяться в грязи с Трампом, – сказал неназванный сотрудник команды Десантиса. – Одни лишь минусы». По Трампу уже ударил главный калибр республиканцев, грозный медиа-дредноут Мердока – самый популярный телеведущий Америки Такер Карлсон с телеканала Fox News: «Многие другие говорят, что Дональд Трамп является причиной того, что республиканцы не добились таких успехов, как они думали… Правда в том, что Трамп всегда был неоднозначным политическим благословением». Обозреватель The New York Times Мэгги Хаберман, которая известна тем, что имеет широкий круг надежных источников в окружении Трампа, недавно отметила, что Руперт Мердок сыт Трампом по горло, что он сказал доверенному лицу: «Мы должны бросить этого парня». А без поддержки главного рупора республиканцев – телеканала Fox News – шансы Трампа на выдвижение кандидатом в президенты в 2024 году близки к нулю. В пользу Десантиса уже высказался вернувшийся во власть в Израиле Биньямин Нетаньяху и британский крайне правый политик, идеолог Брекзита Найджел Фарадж, в прошлом ярый сторонник Трампа. На эту тему Кроме вполне очевидного факта, что промежуточные выборы в Конгресс США стали относительной неудачей республиканцев, а также серьезным ударом лично по Дональду Трампу и относительным успехом лично для Джо Байдена, заслуживают внимания серьезные электоральные трансформации. Значительно выросла доля национальных меньшинств, голосующих за республиканцев. Так, доля черных американцев – избирателей «Великой старой партии» увеличилась до 13% по сравнению с 8% на президентских выборах 2016 года, 9% на промежуточных выборах 2018 года и 11% на президентских выборах 2020 года. Это может обеспечить республиканскому кандидату в президенты победу в 2024 году в ряде колеблющихся штатов. При условии – если кандидатом от республиканцев не будет Дональд Трамп. Еще более значительным стал прирост голосов «латинос», поданных за республиканцев – 39% против 28% на промежуточных выборах 2018 года и 32% на президентских выборах 2020 года. Замечу, что возможному конкуренту Дональда Трампа на республиканских праймериз, губернатору Флориды Рону Десантису, удалось привлечь на губернаторских выборах на свою сторону абсолютно все категории нацменьшинств. Так что вполне вероятно, что на следующих президентских выборах в США кандидатом от республиканцев будет вовсе не Дональд Трамп.