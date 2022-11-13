Демократы сохранили контроль над Сенатом США

CNN и NBC предсказали сохранение демократами контроля над Сенатом США после победы Кортес-Мастро на выборах в Неваде

Действующий сенатор США от демократов Кэтрин Кортес-Мастро побеждает на промежуточных выборах в штате Невада, сообщили американские СМИ.

После 96% подсчитанных бюллетеней Кортес-Мастро опережает Адама Лаксальта из Республиканской партии на 0,5% (около 5 тыс. голосов), передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Кортес-Мастро набирает 48,7% голосов, Лаксальт – 48,2%. В соответствии со сложившейся практикой, ведущие американские СМИ называют победителя, когда исход голосования уже не может поменяться, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

Победа Кортес-Мастро означает, что у демократов в Сенате сохраняется как минимум 50 голосов. Учитывая, что при равенстве мест с республиканцами, решающим становится голос вице-президента Камалы Харрис, Демократическая партия США сохраняет контроль над Сенатом. Кому достанется еще одно место в Сенате, станет известно по результатам второго тура выборов в штате Джорджия.

Напомним, в штате Аризона победу ранее одержал еще один демократ – действующий сенатор Марк Келли. Однако Республиканская партия отобрала у демократов контроль над Палатой представителей Конгресса.