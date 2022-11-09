Трамп оценил итоги выборов в США

Эксперты: Говорить о прозрачности выборов в США не приходится

Прошедшие в США выборы в Сенат и Палату Конгресса были организованы на низком уровне, а показатели доверия к ним оказались одними из самых низких за многие десятилетия, сообщили эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

«Вопросы голосования в США регулируются законодательствами и администрациями штатов. Там, где у власти находятся демократы, было сделано все для снижения контроля за идентификацией личности. В целом ряде штатов запрещено требовать ID (удостоверяющий личность документ), предлагается засчитывать голоса, отправленные по почте, даже когда нет достоверных указаний на личность отправителя», – приводятся на сайте НОМ слова ведущего эксперта НИУ ВШЭ Иосифа Дискина.

По оценкам социологов, наблюдается самый низкий уровень доверия к организации выборов за многие десятилетия. Не очень надежно работают компьютеры, осуществляющие подсчет голосов, имеются технические сбои. Сторонники Республиканской партии говорят, что это сделано намеренно, чтобы «украсть выборы».

«Общественный контроль, прежде всего, был организован по инициативе республиканцев, отчасти – демократов. Однако он не распространяется ни на досрочное голосование, ни на голосование по почте. Говорить о прозрачности выборов не приходится, имеется остервенелая критика с обеих сторон. Думаю, еще долгое время после выборов будут идти суды с требованием пересчета, контроля и так далее», – подчеркнул эксперт.

По мнению профессора Высшей школы экономики Леонида Полякова, если республиканцы получат большинство в палате представителей, им удастся взять большинство в Сенате, то они наверняка инициируют процедуру импичмента президента Джо Байдена, что будет нагнетать обстановку.

«В этом случае интерес к Украине со стороны той же администрации Байдена может несколько упасть. Внутренние проблемы будут настолько обострены, что станет не до помощи кому-то на стороне», – сказал он.

По словам эксперта, еще один момент для внутреннего конфликта связан с процедурой голосования. Досрочное голосование по почте – процедура, которая была придумана, чтобы облегчить гражданам США участие в этих выборах в период пандемии, – превратилась в лазейку для проведения различных манипуляций, фальсификаций. На выборах президента в 2020 году это было очень наглядно показано.

«То, что в России называется общественным контролем, в Америке не существует. Прозрачность этих выборов держится исключительно на традиции, на доверии к тому, что институты работают. На самом деле, были случаи, когда республиканцев просто не пускали на избирательные участки, где в составе комиссий находились демократы. Так что ничего не поменялось и, на мой взгляд, процесс разворачивается в худшую сторону», – заключил Поляков.

Между тем американский политолог Эндрю Корыбко также считает, наметившийся результат, предполагающий, что республиканцы получили меньше мест, чем ожидалось, вероятно, приведет к тому, что США в основном продолжат свою опосредованную войну против России через Украину с минимальными – если таковые вообще будут – изменениями.

«Даже если республиканцы вернут себе контроль над Конгрессом, они могут не сократить военную и другие формы поддержки Украины в той степени, в какой ожидали их сторонники. Великие стратегические интересы, независимые от внутренней политики США, играют наибольшую роль в формировании их политики в отношении этого конфликта», – считает политолог.

О том, что республиканцы имеют преимущество в борьбе за контроль за Палатой представителей, заявляет и член ОП России Павел Покровский. «В борьбе за Сенат республиканцы и демократы идут в паритете при очевидно напряженной внутренней борьбе», – сказал он.

При очевидных итогах выборов всех уровней с явным перевесом республиканцев факт протестного противостояния усилит их переговорную позицию в случае спора по итогам голосования. Трамп реализует принцип «бить первым», добавил эксперт.

«В целом политическая система США, очевидно, теряет стабильность. Разногласия между партиями превратились в идеологическую вражду, причем итог выборов – явная утеря демократов монополии на власть. Отсутствие согласия в гражданском обществе страны приведет к необходимости поиска быстрых и глобальных решений во внутренней политике и, как следствие, меньшее участие во внешнеполитических, стандартно конфликтных процессах США», – подытожил Покровский.

Напомним, 8 ноября в США прошел основной день голосования на промежуточных выборах, на которых избирались 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов и глав нескольких штатов. Республиканцы в среду заявили, что установили контроль над Палатой представителей.