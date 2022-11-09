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Трамп оценил итоги выборов в США
Трамп счел итоги выборов в США личной большой победой
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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что результаты промежуточных выборов в стране оказались несколько разочаровывающими, но лично для него стали большой победой.
Трамп сказал, что выборы «в определенной степени» стали «в чем-то разочаровывающими». Однако с его «личной точки зрения» можно говорить о большой победе – «219 побед и 16 поражений в общем», подчеркнул Трамп, имея в виду кандидатов, поддержанных им в ходе кампании. «У кого когда-либо было лучше?» – приводит ТАСС заявление Трампа в его соцсети Truth Social.
Напомним, по итогам выборов Республиканская партия получила большинство в Палате представителей Конгресса США, которая прежде контролировалась демократами. Однако пока контроль над Сенатом республиканцам получить не удалось, демократы могут сохранить там свое лидерство.
Стали известны результаты первых экзитполов на выборах в США
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По результатам первых экзитполов на выборах в США республиканцы имеют значительный перевес, результаты опубликованы на странице InteractivePolls в Twitter (заблокирован в России).
В Сенате республиканцы получают 54 места, демократы – 46. В Палате представителей – 246 у республиканцев против 189 у демократов, передает «Московский комсомолец».
При этом штаты Аризона, Невада и Джорджия теперь «перешли под контроль» республиканцев. Аналогичный потенциал имеет Нью-Гэмпшир. Нью-Йорк, Колорадо, Калифорния и ряд других штатов остаются на стороне демократов.
8 ноября в США проходит основной день голосования на промежуточных выборах, на которых изберут 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов и глав нескольких штатов.
Между тем лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что республиканцы в случае победы на выборах в Конгресс США не исключают возможности объявления импичмента президенту Джо Байдену.
Республиканцы объявили о контроле Палаты представителей США
Маккарти заявил о возвращении Палаты представителей под контроль республиканцев
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Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти выразил уверенность в том, что его партия по итогам завершившихся промежуточных выборов в Конгресс вернула себе контроль над палатой.
«Ясно, что мы возвращаем себе палату», – сказал он, выступая в Вашингтоне.
«Когда вы завтра проснетесь, мы будем в большинстве, а [спикер, лидер демократического большинства Палаты представителей] Нэнси Пелоси – в меньшинстве», – приводит его слова РИА «Новости».
В нынешнем составе Палаты представителей Маккарти возглавляет республиканское меньшинство. Если его прогноз оправдается, он сменит Пелоси в должности спикера.
По прогнозу телеканала CNN и ряда других американских СМИ, Пелоси смогла переизбраться в нижнюю палату американского законодательного органа по итогам прошедших в ее штате Калифорния промежуточных выборов.
Пелоси, которая занимает сейчас в государственной иерархии США третий по значимости пост, представляет Калифорнию в нижней палате Конгресса США с 1987 года, передает ТАСС.
Переизбраться смог также и лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер (от штата Мэриленд).
Ранее в среду бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ряд американских СМИ пытаются искусственно преуменьшить успехи политиков из Республиканской партии на промежуточных выборах в Палату представителей Конгресса и Сенат.
Республиканцы вышли вперед на выборах в США
В США завершилось голосование на промежуточных выборах, республиканцы вырвались вперед
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Голосование на промежуточных выборах в Конгресс США завершилось. По результатам промежуточных выборов республиканцы берут контроль над палатой представителей.
Согласно опубликованному прогнозу, у представителей республиканской партии будет 219 мест в палате, у демократов – 216 мест, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.
В данный момент продолжается подсчет бюллетеней. Местные аналитики не исключают, что правящая Демократическая партия может по итогам выборов потерять контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом, уступив оппозиции в лице республиканцев.
Ранее сообщалось, что власти США не зафиксировали иностранного вмешательства в выборы.
Напомним, 8 ноября в США прошел основной день голосования на промежуточных выборах, на которых изберут 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов и глав нескольких штатов. СМИ сообщили о сбоях в работе машин для голосования в штатах Аризона, Калифорния и Техас.
Трамп призвал недовольных ходом выборов в США к протестам
Трамп рассказал о массовых сбоях в ходе выборов в США и призвал к протестам
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В ходе выборов в США наблюдаются массовые сбои, заявил экс-президент страны Дональд Трамп, призвав к протестам.
В частности, Трамп раскритиковал ситуацию c «отсутствием бюллетеней» в Детройте, где люди, пришедшие на выборы, внезапно узнавали, что «уже отдали голос». По его словам, подобное «происходит в большом количестве еще много где». «Протестуйте, протестуйте, протестуйте», – приводит РИА «Новости» заявление Трампа в его соцсети Truth Social.
Он отметил, что в Пенсильвании собрались потратить на подсчет голосов несколько дней, в Аризоне сообщают о сбоях устройств для голосования именно в тех районах, где популярностью пользуется Республиканская партия. Так, в округе Марикопа 20% машин для голосования не считают бюллетени. Он призвал жителей Аризоны не уходить с избирательных участков, пока не проголосуют.
«Они пытаются украсть выборы плохим оборудованием и задержками, не позволяйте, – заявил Трамп. – В округе Марикопа в Аризоне бедствие с честностью выборов. Также в Детройте, Пенсильвании и других местах». Трамп задался вопросом: «Происходит то же мошенничество с голосованием, что и в 2020 году?».
Напомним, 8 ноября в США проходит основной день голосования на промежуточных выборах, на которых изберут 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов и глав нескольких штатов. СМИ сообщили о сбоях в работе машин для голосования в штатах Аризона, Калифорния и Техас.
Американист указал на вероятность фальсификаций на выборах в Конгресс США
Американист Дробницкий: Выборы в США не обойдутся без пересчета голосов и судов
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Много вопросов вызывают результаты голосования в штатах Аризона, Пенсильвания и Джорджия. Озвученные Дональдом Трампом обвинения в фальсификациях могут быть небезосновательными. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал американист Дмитрий Дробницкий, комментируя промежуточные результаты выборов в Конгресс и Палату представителей США.
«Скорее всего, республиканцы возьмут Палату представителей достаточно уверенно. Но насчет Сената все еще сохраняется большой вопрос. В целом все слишком сильно расходится с настроениями граждан накануне выборов. Даже самые либеральные прогнозисты предрекали победу по всем штатам со значительным отрывом республиканцам. Джо Байден уже готовился подписывать вето», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.
Собеседник также отметил, что до сих пор непонятной ситуация остается в нескольких штатах – Пенсильвании, Аризоне и Джорджии. «Эти выборы, как и многие предыдущие, не обойдутся без судов и оспаривания результатов», – полагает Дробницкий.
«Особенно остро будет стоять вопрос именно в Пенсильвании. Накануне суд штата запретил принимать часть бюллетеней, поданных путем почтового голосования. Потом была апелляция. Состояние этих бланков на сегодняшний день неизвестно. Более того, в какой-то момент просто закончились бюллетени. Так что проголосовать смогли далеко не все», – рассказал политолог.
Будут ли упомянутые сообщения из Пенсильвании учитываться в случае оспаривания результатов выборов, сказать сложно, отметил Дробницкий. «Формально это не является нарушением на выборах. Но с другой стороны, целый ряд граждан не смогли озвучить свой выбор. Осложняет ситуацию тот факт, что голосование проходило в будний день. Так что остаться в очереди и просто ждать подвоза бланков могли далеко не все», – рассуждает эксперт.
«Некоторые американские СМИ уже поспешили констатировать, что никакой «красной волны» недовольства Байденом по США не прокатилось (красный – традиционный цвет Республиканской партии, синий – цвет демократов – прим. ВЗГЛЯД). У меня же складывается ощущение, что Пенсильванию, Джорджию и Аризону демократы специально «натянули» для своего лидерства хотя бы по Сенату. И озвученные экс-президентом Дональдом Трампом обвинения в фальсификации результатов, скорее всего, небезосновательны», – отмечает американист.
Дробницкий прогнозирует, что Белому дому будет непросто взаимодействовать с новым составом Конгресса. «Республиканцы недовольны Байденом по целому ряду направлений, – напомнил эксперт. – Понятно, что сейчас мы увидим попытки реформировать чуть ли не все комиссии. Скорее всего, будут попытки возобновить расследования против Байдена. Правда, без поддержки Сената это будет сделать крайне сложно».
Если все же выборы завершатся большинством демократов в Сенате, то это станет свидетельством того, что республиканцы не смогли изолировать администрацию Белого дома, рассуждает Дробницкий. «Байдену также на руку именно победа в Сенате, поскольку при назначении федеральных министров их кандидатуры утверждает верхняя палата», – пояснил эксперт.
«В целом прошедшая ночь для представителей республиканцев в некотором смысле стала праздником. Но ничего неожиданного с исторической точки зрения не произошло – почти всегда президент теряет абсолютное преимущество спустя два года срока», – добавил Дробницкий.
Во вторник в США завершилось голосование на промежуточных выборах. На них избирались все 435 членов Палаты представителей – нижней палаты Конгресса США, а также треть верхней палаты – Сената.
В действовавшем до этого момента составе Палаты представителей Конгресса правящие демократы занимали 220 мест, оппозиционным республиканцам принадлежат 212 мест, три места остаются вакантными, напоминает TACC.
По оценкам телеканала NBC, по итогам выборов Республиканская партия получает 220 мест, а демократы – 215 мест в новом составе Палаты представителей. Для контроля над палатой достаточно 218 мест. «Ясно, что мы возвращаем себе палату», – заявил лидер республиканцев в Палате представителей, конгрессмен Кевин Маккарти. Действующий спикер палаты, демократ Нэнси Пелоси, по всей видимости, смогла переизбраться. Но если победа республиканцев будет подтверждена, нижнюю палату, скорее всего, возглавит республиканец Маккарти.
При этом, по прогнозам NBC и американского сетевого ресурса Real Clear Politics, по итогам избрания трети сенаторов, расклад в верхней палате не в пользу республиканцев. У них 47 мест в Сенате, в то время как у демократов – 48.
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ряд американских СМИ пытаются искусственно преуменьшить успехи политиков из Республиканской партии на промежуточных выборах в Палату представителей Конгресса и Сенат.
Добавим, что судя по данным экзитпола, опубликованного телеканалом CNN, более двух третей проголосовавших на выборах в Конгресс американских граждан не желают переизбрания Джо Байдена на пост президента США. Как отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, успех республиканцев на выборах существенно осложнит жизнь действующему президенту – Байден фактически превратится в «хромую утку».
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Песков: У Кремля есть дела поважнее выборов в Конгресс США
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В Кремле анализируют данные о выборах в Конгресс США, прошедших 8 ноября, однако есть дела поважнее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, нельзя сказать, что в Кремле бросили все дела и следили за выборами. «У нас много своих дел, они для нас важнее», – передает его слова ТАСС. Однако в Кремле все же анализируют поступающую информацию по этому вопросу.
Песков добавил, что Кремль уже не замечает обвинения во вмешательстве в американские выборы, поскольку уже привык к этому.
При этом, подчеркнул пресс-секретарь главы государства, выборы в Конгресс никак не могут повлиять на отношения Москвы и Вашингтона.
«Эти выборы важны, но, с другой стороны, я не ошибусь, наверное, если скажу, что серьезно преувеличивать значение этих выборов для будущего в краткосрочной и среднесрочной перспективе наших двусторонних отношений [нельзя]. Ничего поменять сущностного эти выборы не могут. Отношения пока есть и будут оставаться плохими», – сказал он.
Напомним, согласно оценкам американского политологического сетевого ресурса Real Clear Politics, республиканцы гарантировали себе 197 мест в Палате представителей Конгресса США, демократы – 172. В Сенате, скорее всего, республиканцы получат не менее 47 мест, демократы – не менее 48.
Байден заявил о «двух ужасных годах» в случае победы республиканцев на выборах
Президент США Байден заявил, что победа республиканцев будет означать «ужасные два года» для его правления
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Если демократы проиграют Палату представителей и Сенат, это будут ужасные два года, заявил президент США Джо Байден.
На мероприятии по сбору средств в Чикаго Байден заявил, что в случае проигрыша демократов на выборах в Палату представителей и Сенат, два следующих года будут ужасными для его правления, передает телеканал CNN.
«Хорошая новость заключается в том, что у меня будет ручка для подписания вето», – приводит РИА «Новости» слова президента США.
Как отмечает CNN, смена большинства в двух палатах Конгресса переведет президентство Байдена в совершенно новую фазу, которая лишит его возможности добиваться принятия своих главных приоритетов.
8 ноября в США проходит основной день голосования на промежуточных выборах, на которых изберут 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов и глав нескольких штатов.
Ранее стало известно, что по результатам первых экзитполов на выборах в США республиканцы имеют значительный перевес. В Сенате республиканцы получают 54 места, демократы – 46. В Палате представителей – 246 у республиканцев против 189 у демократов.
Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что республиканцы в случае победы на выборах в Конгресс США не исключают возможности объявления импичмента президенту Джо Байдену.
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Эксперт: Байден превращается в «хромую утку»
Американист Дудаков: Победа республиканцев на выборах в Конгресс существенно осложнит жизнь Байдену
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Республиканское большинство в Конгрессе будет шатким. Однако победа республиканцев существенно осложнит жизнь Байдена – проводить решения через дружественный Конгресс больше не удастся. Расследования в отношении его сына Хантера возобновятся. К такому выводу в беседе с газетой ВЗГЛЯД пришел политолог-американист Малек Дудаков, комментируя промежуточные выборы в парламент США.
«В данный момент стоит дождаться окончания подсчета голосов. Можно, конечно, говорить, что республиканцы с небольшим отрывом, но лидируют на выборах в Конгресс. Вряд ли у них сформируется действительно крупное большинство, но все-таки, возможно, что они получат больше мест, чем 219 и 220, как сообщал NBC. Возможно, что у республиканцев будет больше мест, чем сейчас предсказывают аналитики», – считает эксперт-американист Малек Дудаков.
«Видно, конечно, что республиканцы выступили хуже, чем планировали. Да, 220 мест, действительно, гарантирует им большинство, но будет оно несколько шатким. Рассчитывали, конечно, на большее», – акцентирует эксперт.
Дудаков указывает, что при победе республиканцев будут инициированы расследования в отношении сына действующего президента Хантера Байдена. «Члены Республиканской партии давно обещают их устроить. Определенно начнутся расследования по ситуации в Афганистане и, вероятно, по Украине», – констатирует собеседник.
«Республиканцам нужно устраивать политические атаки на Байдена. Впереди президентская гонка 2024 года. Важно ослабить позиции действующего президента. Поэтому расследования станут частью попыток республиканцев ослабить демократов», – считает эксперт.
«Вероятная победа республиканцев свидетельствует о том, что раскол в американском обществе усиливается. Байдену придется отбиваться от политических атак со стороны Конгресса – силы будут тратиться на «внутренние разборки», а не только на внешнюю политику. Позиции демократов определенно пошатнутся – им будет гораздо сложнее проводить собственную политику», – рассуждает собеседник.
«Байден в какой-то степени превращается в президента-«хромую утку». Проводить реформы через дружественный Конгресс уже не удастся, потому что настроения в данном органе кардинально изменятся. Контроль перейдет от демократов к республиканцам, что значительно осложнит жизнь действующему президенту», – акцентирует эксперт.
«На внешнюю политику победа республиканцев влияет не особо. Выборы в Конгресс – это событие, связанное с внутриамериканской повесткой. Всё, что касается внешней политики, и Украины в частности, имеет второстепенное значение, когда мы обсуждаем победу республиканцев на выборах в Конгресс», – резюмирует Малек Дудаков.
В США в эти часы завершаются промежуточные выборы. На них избираются все 435 членов нижней палаты Конгресса – Палаты представителей, а также треть его Сената. Кроме того, избираются губернаторы 36 штатов и трех заморских территорий США.
В действовавшем до этого момента составе Палаты представителей Конгресса правящие демократы занимали 220 мест, оппозиционным республиканцам принадлежат 212 мест, три места остаются вакантными, напоминает TACC.
Телеканал NBC опубликовал прогноз, по которому республиканцы получают 219 (или, по другим данным, 220) мест в Палате представителей. Демократам достается соответственно 216 или 215 мандатов. Если оценка верна, то Республиканская партия в любом случае получает 218 мест, необходимых для контроля над нижней палатой, указывает РИА Новости.
В Сенате нынешнего состава у демократов 48 мест, однако на их стороне всегда голосуют два независимых сенатора, республиканцы занимают 50 мест, поясняет ТАСС. Согласно Конституции США, при равном разделении голосов в Сенате решающим считается голос вице-президента. Этот пост занимает демократ Камала Харрис.
По предварительным (и пока не подтвержденным) данным, которые приводит NBC, по итогам выборов трети сенаторов, большая часть мест все же остается за Демократической партией – 48 против 47 у республиканцев.
Власти США не зафиксировали иностранного вмешательства в выборы. Американская пресса сообщила о сбоях в работе машин для голосования в штатах Аризона, Калифорния и Техас.
Экс-президент и вероятный кандидат на выборах-2024, республиканец Дональд Трамп ранее раскритиковал ситуацию c «отсутствием бюллетеней» в Детройте. Здесь люди, пришедшие на выборы, внезапно узнавали, что «уже отдали голос», заявил Трамп. По его словам, подобное «происходит в большом количестве еще много где». «Протестуйте, протестуйте, протестуйте», – приводит РИА «Новости» заявление Трампа в его соцсети Truth Social.
В Пенсильвании собрались потратить на подсчет голосов несколько дней, в Аризоне сообщают о сбоях устройств для голосования именно в тех районах, где популярностью пользуется Республиканская партия, заявил Трамп. Он призвал жителей Аризоны не уходить с избирательных участков, пока не проголосуют. Экс-президент задался вопросом: «Происходит то же мошенничество с голосованием, что и в 2020 году?».
Позже Трамп заявил, что ряд американских СМИ пытаются искусственно преуменьшить успехи политиков из Республиканской партии. Трамп написал в Truth Social, что республиканцы одержали 174 победы и девять поражений. «Замечательный вечер!» – отметил он, добавив, что «фейковые СМИ вместе с подельниками-демократами делают всё возможное, чтобы преуменьшить это».
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Володин назвал три причины провала демократов на выборах в США
Спикер Госдумы Володин подвел итоги выборов в США
Сторонники президента США Джо Байдена терпят поражение на выборах в США, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя итоги промежуточных выборов.
Поездки Нэнси Пелоси на Тайвань и в Армению закончились потерей кресла спикера, демократы лишились большинства в Палате представителей, пишет Володин в своем Telegram-канале.
Причин, по его мнению, три. В первую очередь, это экономические проблемы. «Показатели инфляции имени Байдена побили все рекорды за последние 40 лет. Санкционная политика Вашингтона спровоцировала энергетический кризис в мире. За последние два года напечатано более 6 трлн ничем не обеспеченных долларов. Неконтролируемый рост цен ударил по простым американцам. Госдолг впервые достиг запредельных 31,2 трлн долларов – это 137% от ВВП США», – объясняет Володин.
Во-вторых, это внутренний раскол. Многие годы Белый дом сталкивал американцев между собой, противопоставляя друг другу людей по расовому, религиозному принципу, по политическим предпочтениям, отметил спикер Госдумы. «Пропаганда ЛГБТ, навязывание однополых браков, разрушение традиционных ценностей создали глубокий раскол внутри общества США», – написал он.
В-третьих, в США наблюдается кризис власти, который лишь усугубляется двухпартийной системой. «Недоверие к власти добавили досрочное (от четырех до 45 дней) и голосование по почте, отсутствие контроля и прозрачности выборов», – объяснил спикер нижней палаты российского парламента.
«Если не произойдут кардинальные изменения во внутренней и внешней политике Вашингтона, кризис власти в США еще более усугубится по мере приближения президентских выборов 2024 года», – заключил Володин.
Напомним, 8 ноября в США прошел основной день голосования на промежуточных выборах, на которых изберут 435 членов Палаты представителей, 35 из 100 сенаторов и глав нескольких штатов. Республиканцы заявили, что установили контроль над Палатой представителей.
Пригожин с иронией высказался о «попытках интервенции» в выборы в США
Пригожин посмеялся над заявлениями о «попытках интервенции» в выборы в США
Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал вопрос о «попытках интервенции» России и его самого в выборы в конгресс США, которые пройдут 8 ноября.
Он заявил, что намерен допустить в ответе «определенную двусмысленность». Ответ Пригожина приводит принадлежащая ему компания «Конкорд» на своей странице во «ВКонтакте».
«Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень», – заявил Пригожин.
Напомним, New York Times со ссылкой на американских экспертов и исследователей в области цифровой безопасности сообщило, что Россия якобы пытается вмешаться в промежуточные выборы в конгресс США, назначенные на 8 ноября.
Против второго срока Байдена выступили более двух третей избирателей в США
Экзитпол CNN: Свыше 70% независимых избирателей высказались против второго срока Байдена
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Более двух третей проголосовавших на выборах в Конгресс американских граждан не желают переизбрания Джо Байдена на пост президента США, свидетельствуют данные экзитпола, опубликованного телеканалом CNN.
По данным CNN, свыше семи из десяти независимых избирателей и примерно девять из десяти избирателей, симпатизирующих республиканцам, высказались против такой перспективы. При этом менее шести из десяти избирателей, разделяющих взгляды демократов, считают, что Байден должен баллотироваться в 2024 году.
Что касается бывшего хозяина Белого дома республиканца Дональда Трампа, то две трети независимых избирателей и девять из десяти голосующих демократов заявили, что относятся к нему неблагожелательно. Среди проголосовавших республиканцев, напротив, две трети придерживаются положительного мнения о бывшем президенте, передает ТАСС.
Байден заявлял, что определится с переизбранием на второй срок после выборов в Конгресс.
Володин ответил на обвинения США о якобы вмешательстве России в выборы
Вячеслав Володин счел обвинения США о вмешательстве России в выборы поражением демократов
Демократы заранее пытаются оправдать свое поражение на выборах в Конгресс вмешательством России, заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.
Володин в своем Telegram-канале заявил, что демократы США начали объяснять свое поражение вмешательством России, нынешнее руководство Вашингтона из последних сил цепляется за власть.
По словам Володина, демократы США «взялись за старое»: обвиняют Россию во вмешательстве в выборы, то же самое происходило в 2016 году, когда Президентом США стал Трамп.
«Неотъемлемая часть политики нашей страны: вмешательство во внутренние дела суверенных государств недопустимо. Мы не вмешиваемся и к нам не позволим», – заявил председатель Госдумы.
Володин считает, что новые обвинения России – попытка демократов США оправдать свое поражение на выборах в Конгресс, Байден и его однопартийцы, скорее всего, потеряют большинство и в Сенате, и в Палате представителей.
«Народ США не голосует за демократов только из-за проблем, созданных по их вине. Спрашивать надо с себя», – подытожил спикер Госдумы.
Напомним, The New York Times написала, что Россия якобы пытается вмешаться в промежуточные выборы в конгресс США, которые запланированы на 8 ноября. Издание пишет, что исследователями была выявлена серия российских информационных операций по влиянию на американские выборы и для возможного ослабления поддержки Украины.
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Эксперты: Говорить о прозрачности выборов в США не приходится
Прошедшие в США выборы в Сенат и Палату Конгресса были организованы на низком уровне, а показатели доверия к ним оказались одними из самых низких за многие десятилетия, сообщили эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).
«Вопросы голосования в США регулируются законодательствами и администрациями штатов. Там, где у власти находятся демократы, было сделано все для снижения контроля за идентификацией личности. В целом ряде штатов запрещено требовать ID (удостоверяющий личность документ), предлагается засчитывать голоса, отправленные по почте, даже когда нет достоверных указаний на личность отправителя», – приводятся на сайте НОМ слова ведущего эксперта НИУ ВШЭ Иосифа Дискина.
По оценкам социологов, наблюдается самый низкий уровень доверия к организации выборов за многие десятилетия. Не очень надежно работают компьютеры, осуществляющие подсчет голосов, имеются технические сбои. Сторонники Республиканской партии говорят, что это сделано намеренно, чтобы «украсть выборы».
«Общественный контроль, прежде всего, был организован по инициативе республиканцев, отчасти – демократов. Однако он не распространяется ни на досрочное голосование, ни на голосование по почте. Говорить о прозрачности выборов не приходится, имеется остервенелая критика с обеих сторон. Думаю, еще долгое время после выборов будут идти суды с требованием пересчета, контроля и так далее», – подчеркнул эксперт.
По мнению профессора Высшей школы экономики Леонида Полякова, если республиканцы получат большинство в палате представителей, им удастся взять большинство в Сенате, то они наверняка инициируют процедуру импичмента президента Джо Байдена, что будет нагнетать обстановку.
«В этом случае интерес к Украине со стороны той же администрации Байдена может несколько упасть. Внутренние проблемы будут настолько обострены, что станет не до помощи кому-то на стороне», – сказал он.
По словам эксперта, еще один момент для внутреннего конфликта связан с процедурой голосования. Досрочное голосование по почте – процедура, которая была придумана, чтобы облегчить гражданам США участие в этих выборах в период пандемии, – превратилась в лазейку для проведения различных манипуляций, фальсификаций. На выборах президента в 2020 году это было очень наглядно показано.
«То, что в России называется общественным контролем, в Америке не существует. Прозрачность этих выборов держится исключительно на традиции, на доверии к тому, что институты работают. На самом деле, были случаи, когда республиканцев просто не пускали на избирательные участки, где в составе комиссий находились демократы. Так что ничего не поменялось и, на мой взгляд, процесс разворачивается в худшую сторону», – заключил Поляков.
Между тем американский политолог Эндрю Корыбко также считает, наметившийся результат, предполагающий, что республиканцы получили меньше мест, чем ожидалось, вероятно, приведет к тому, что США в основном продолжат свою опосредованную войну против России через Украину с минимальными – если таковые вообще будут – изменениями.
«Даже если республиканцы вернут себе контроль над Конгрессом, они могут не сократить военную и другие формы поддержки Украины в той степени, в какой ожидали их сторонники. Великие стратегические интересы, независимые от внутренней политики США, играют наибольшую роль в формировании их политики в отношении этого конфликта», – считает политолог.
О том, что республиканцы имеют преимущество в борьбе за контроль за Палатой представителей, заявляет и член ОП России Павел Покровский. «В борьбе за Сенат республиканцы и демократы идут в паритете при очевидно напряженной внутренней борьбе», – сказал он.
При очевидных итогах выборов всех уровней с явным перевесом республиканцев факт протестного противостояния усилит их переговорную позицию в случае спора по итогам голосования. Трамп реализует принцип «бить первым», добавил эксперт.
«В целом политическая система США, очевидно, теряет стабильность. Разногласия между партиями превратились в идеологическую вражду, причем итог выборов – явная утеря демократов монополии на власть. Отсутствие согласия в гражданском обществе страны приведет к необходимости поиска быстрых и глобальных решений во внутренней политике и, как следствие, меньшее участие во внешнеполитических, стандартно конфликтных процессах США», – подытожил Покровский.
Напомним, 8 ноября в США прошел основной день голосования на промежуточных выборах, на которых избирались 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов и глав нескольких штатов. Республиканцы в среду заявили, что установили контроль над Палатой представителей.
Медведев: Привычный мир дедушки Байдена улетает
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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал предварительные итоги промежуточных выборов в Палату представителей Конгресса США, по итогам которых сторонники президента США Джо Байдена терпят поражение.
«Первые результаты выборов в США и вчерашний истеричный «ультиматум» украинского зеленого вождя в зеленой нестираной майке – подтверждение того, что привычный мир дедушки Байдена улетает, поддержка курса США в мире уменьшается, а ставка на упоротого «гетьмана» была большой ошибкой», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее в среду спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что сторонники президента США Джо Байдена терпят поражение на выборах в США, и назвал три причины провала демократов.
Напомним, 8 ноября в США прошел основной день голосования на промежуточных выборах, на которых избирались 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов и глав нескольких штатов. Республиканцы в среду заявили, что установили контроль над Палатой представителей.
Пригожин счел демократию США слишком хрупкой
В ответ на жалобы Госдепа на «российское вмешательство» в выборы Пригожин назвал демократию США хрупкой и несовершенной
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США нагло вмешивались в выборы по всему миру, а их собственная система хрупка и несовершенна, заявил российский бизнесмен Евгений Пригожин в ответ на слова представителя Госдепа Неда Прайса.
Ответ Пригожина приводится на странице принадлежащей ему компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте». Пригожин назвал Прайса «одним из редких циников, о которых только можно говорить». Он подчеркнул, что США долге годы «хамски и нагло» вмешивались в выборы по всему миру и «разрушали великие империи, например СССР». Пригожин считает, что в связи с этим «глупо говорить о том, что кто-то не имеет права вмешиваться в их выборы».
Он посоветовал посмотреть фильм «16-й», чтобы «получить на 90% экранизированную версию реального вмешательства в американские выборы 2016 года». Как пояснил Пригожин, группа студентов смогла «поставить на уши всю американскую демократию». По его мнению, это свидетельствует о том, что американская система «настолько хрупка, несовершенна и состоит из такого количества противоречий, что не имеет права диктовать миру никаких дополнительных условий».
Напомним, Прайс комментировал предыдущее заявление Пригожина о якобы имевших место попытках вмешательства России в иностранные выборы. Пригожин тогда с иронией заявил: «Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень». Прайс после этого обвинил Россию во вмешательстве в выборы по всему миру. Отметим, что «Конкорд» является ответчиком в деле о мнимом «российском вмешательстве» в выборы президента в США в 2016 году.