Посредником в российско-украинских переговорах должен быть не Запад, а Китай

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский даже сейчас, согласившись на переговоры в Белоруссии, всё время упоминает о гарантиях третьих стран. Вероятно, он имеет в виду страны Европы и США. Но почему бы не предложить посредничество по-настоящему могущественной и независимой державе? Такая страна в мире есть: Китай.

Европа и Америка не могут быть гарантами безопасности для всех, не могут быть и посредниками, так как с самого начала конфликта они отчётливо занимали сторону киевского режима. Что же это будет за посредничество? Гарант и посредник должен быть отстранён от конфликта, объективен и беспристрастен. И всё это тоже Китай.

Китай не поддерживал Россию как сторону конфликта. Он просто заявил о том, что Россия имеет право отстаивать свои интересы. Китай равно относится и к Украине, и к ДНР и ЛНР, у него есть инвестиционные интересы на Украине, после международного признания республик Китай наверняка будет сотрудничать и с Донбассом. Китай объективно заинтересован в том, чтобы конфликты поскорее были улажены, чтобы новые границы были установлены и признаны, и чтобы началось мирное строительство экономики. Китай заинтересован в скорейшем и прочном установлении мира.

А вот США и НАТО заинтересованы в обострении конфликтов и в войне на Украине. Так какие же они посредники для переговорного процесса? Настойчиво предлагает себя в посредники президент Франции Эммануэль Макрон. Однако Франция уже принимала активное участие в переговорах. Был подписан пакет документов, известный как «Минск-2». При участии тогдашнего президента Франции Франсуа Олланда! И что? Ни Франция, ни другие гаранты соглашения не смогли заставить Украину выполнять взятые на себя обязательства. Чего тогда стоили эти бумажки? Ну, встретятся они ещё раз, снова что-то распечатают на принтере и подпишут. А потом никто ничего не будет выполнять. А недобитая украинская военщина будет восстанавливаться и точить зубы для новой войны. Нет, такие переговоры нам не нужны.

Президент России Владимир Путин общается с Председателем КНР Си Цзиньпином. Потому что такова новая архитектура безопасности в мире. Не все понимают, не все готовы принять и признать, но это реальность. После 22 февраля 2022 года мир стал другим. В этом новом мире за безопасность на Евразийском континенте отвечают Москва и Пекин. Только Россия и Китай могут дать действенные гарантии безопасности кому-либо в Евразии.

НАТО – североатлантический альянс, по определению. Его влияние и интересы будут закономерно вытеснены в Атлантику. Северо-атлантический культурно-хозяйственный регион включает в себя Великобританию, часть Канады, США, к нему тяготеют Франция при нынешнем режиме и часть Германии. Политически на северную Атлантику ориентированы Польша и бывшая советская Прибалтика, но эта ориентация не имеет культурно-хозяйственных оснований, она может измениться при смене правящих режимов в этих странах. Даже не вся Европа подлежит контролю НАТО. Расширение альянса на восток было противоестественно с точки зрения теории месторазвитий, культурно-хозяйственных макрорегионов.

Искать у НАТО гарантий безопасности бессмысленно. Опыт и Грузии, и Украины это показывает. НАТО с удовольствием посылает своих инструкторов (чтобы сами заодно учились на реальной войне) и просроченные боеприпасы (например, у крупной партии ППТК NLAW, столь щедро предоставленных ВСУ Лондоном, истекает срок годности) для утилизации. Но воевать ни за грузин, ни за украинцев солдаты НАТО не будут.

С другой стороны, пример Казахстана продемонстрировал, что ОДКБ – реально действующий военный союз, помогающий справиться и с внешнеполитическими вызовами, и с внутриполитической нестабильностью, вызванной недружественными действиями зарубежных агентов. Россия и ОДКБ могут дать гарантии безопасности. Китай может выступить могущественным и беспристрастным посредником.

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Переговоры могут быть снова проведены в Минске. Российская сторона уже заявила о готовности сформировать делегацию. А участие КНР придаст переговорам наивысший статус, полноту и значимость. Если говорить по-простому, то КНР сейчас гораздо круче чем США. Многие события, ещё в пору президентства Дональда Трампа, показали, что вес Пекина в мировой политике превышает вес Вашингтона. Вспомним, как Трамп собирался напасть на Северную Корею, но одного разговора с Председателем хватило, чтобы он развернул свои авианосцы.

США и ЕС занимают недружественную позицию по отношению к России и к республикам Донбасса, ЛНР и ДНР. Они поддерживают киевский режим. Они накачивали Украину оружием и всё это время подталкивали её к войне, и продолжают накачивать сейчас. Они являются стороной конфликта. Их посредничество в переговорах вредно и бессмысленно. К тому же, их гарантии всё равно пусты.

Украина выбрала не тех парней, с которыми можно дружить. Это привело к необходимости военной операции. Но сейчас Украине нужно как можно скорее сложить оружие, прекратить боевые действия, приводящие к бессмысленным потерям и разрушениям, и вернуться к переговорам, теперь уже без этих старых и бесполезных «друзей». Россия – не враг. Россия может стать другом новой Украине. А Китай будет нашим общим хорошим другом.

Нужно правильно выбирать друзей.