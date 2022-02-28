Посредником в российско-украинских переговорах должен быть не Запад, а Китай

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28 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 12:27  |  vz.ru
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Чем Россия ответит на финансовую агрессию Запада

«Сбер», в числе крупных других крупных банков, оказался под ударом Запада Алексей Майшев/РИА Новости
Запад сформулировал предельно жесткий, с его точки зрения, ответ на российскую операцию по денацификации Украины. Крупнейшие банки нашей страны собираются отключить от глобальной финансовой системы SWIFT. Серьезно осложнят и работу российского Центробанка. Скажутся ли новые санкции на россиянах, не связанных с международным бизнесом, и как России ответить на очередной выпад Запада? Подробности...
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Условия «мира по Путину» услышали во Франции

Земмур уверен: отказ от расширения НАТО на восток выгоден Франции Aurelien Morissard/imago-images.de/
Global Look Press
Тема отношений с Россией обещает стать одной из главных на президентских выборах во Франции. Нынешние власти в лице Эммануэля Макрона занимают крайне жесткую позицию из-за операции ВС РФ на Украине, однако его соперник с правого фланга Эрик Земмур сенсационно предложил выполнить ключевое требование Москвы к НАТО. Подробности...
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Как патриарх стал лидером русского сопротивления иностранцам

Патриарх Гермоген и польские захватчики Павел Чистяков
410 лет назад, 27 февраля 1612 года, покинул этот мир православный патриарх Гермоген. Отечество лежало под пятой оккупантов, государство рассыпалось, а светская власть изменила народу – и тогда именно патриарх стал духовным лидером сопротивления. Как он вдохновил русских людей выкинуть оккупантов из нашей страны? Подробности...
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Украина взрывает себя напоказ ради Европы

Уничтожение мостов – только один из примеров самоуничтожения Украины EyePress News/Reuters
Зеленский затягивает мирные переговоры с Москвой – и в это самое время активно уничтожает собственную страну. За последние несколько дней на Украине взорвано больше мостов, чем их построили за последние тридцать лет. И дело вовсе не в попытке остановить «российское вторжение» – дело в прямых финансовых интересах украинских элит. Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Посредником в российско-украинских переговорах должен быть не Запад, а Китай

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Переговоры могут быть проведены и под Гомелем, и снова в Минске. А посредником в них должен быть Китай. Участие КНР придаст переговорам наивысший статус, полноту и значимость. Подробности...

В войне санкций нельзя отсиживаться в обороне

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Можно подумать, что Россия во всем и везде зависит от сотрудничества со странами Запада и что разворачивающееся санкционное цунами и впрямь может накрыть нашу экономику «медным тазом», а то и вовсе удушить. Так ли это? Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Как украинский кризис повлиял на Лукашенко

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Нынешний вариант белорусской многовекторности уже не выглядит как равноудаленность от России, Украины и ЕС. Позиция руководства страны близка к российской как никогда. Подробности...
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В Париже услышали Путина

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Спецоперация армии РФ на Украине

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Визит Алиева на фоне заговора

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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
  • Да, так ее и представлял

  • Да, но в меньших масштабах

  • Да, но в больших масштабах

  • Нет, не ожидал
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
  • В фактических границах

  • В границах областей на 2014 год

  • Внутри границ Украины

  • Внутри границ России
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
  • Признать без условий

  • В случае прямой военной агрессии Украины

  • В случае вступления Украины в НАТО

  • Не должна признавать ЛНР и ДНР
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    странности и нестыковки


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    Игорь Мальцев: Русские выиграли Олимпиаду нокаутом

    на ваш взгляд


    Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
    Герман Садулаев

    Посредником в российско-украинских переговорах должен быть не Запад, а Китай

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		28 февраля 2022, 12:16

    Нынешний президент Украины Владимир Зеленский даже сейчас, согласившись на переговоры в Белоруссии, всё время упоминает о гарантиях третьих стран. Вероятно, он имеет в виду страны Европы и США. Но почему бы не предложить посредничество по-настоящему могущественной и независимой державе? Такая страна в мире есть: Китай.

    Европа и Америка не могут быть гарантами безопасности для всех, не могут быть и посредниками, так как с самого начала конфликта они отчётливо занимали сторону киевского режима. Что же это будет за посредничество? Гарант и посредник должен быть отстранён от конфликта, объективен и беспристрастен. И всё это тоже Китай.

    Китай не поддерживал Россию как сторону конфликта. Он просто заявил о том, что Россия имеет право отстаивать свои интересы. Китай равно относится и к Украине, и к ДНР и ЛНР, у него есть инвестиционные интересы на Украине, после международного признания республик Китай наверняка будет сотрудничать и с Донбассом. Китай объективно заинтересован в том, чтобы конфликты поскорее были улажены, чтобы новые границы были установлены и признаны, и чтобы началось мирное строительство экономики. Китай заинтересован в скорейшем и прочном установлении мира.

    А вот США и НАТО заинтересованы в обострении конфликтов и в войне на Украине. Так какие же они посредники для переговорного процесса? Настойчиво предлагает себя в посредники президент Франции Эммануэль Макрон. Однако Франция уже принимала активное участие в переговорах. Был подписан пакет документов, известный как «Минск-2». При участии тогдашнего президента Франции Франсуа Олланда! И что? Ни Франция, ни другие гаранты соглашения не смогли заставить Украину выполнять взятые на себя обязательства. Чего тогда стоили эти бумажки? Ну, встретятся они ещё раз, снова что-то распечатают на принтере и подпишут. А потом никто ничего не будет выполнять. А недобитая украинская военщина будет восстанавливаться и точить зубы для новой войны. Нет, такие переговоры нам не нужны.

    Президент России Владимир Путин общается с Председателем КНР Си Цзиньпином. Потому что такова новая архитектура безопасности в мире. Не все понимают, не все готовы принять и признать, но это реальность. После 22 февраля 2022 года мир стал другим. В этом новом мире за безопасность на Евразийском континенте отвечают Москва и Пекин. Только Россия и Китай могут дать действенные гарантии безопасности кому-либо в Евразии.

    Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

    НАТО – североатлантический альянс, по определению. Его влияние и интересы будут закономерно вытеснены в Атлантику. Северо-атлантический культурно-хозяйственный регион включает в себя Великобританию, часть Канады, США, к нему тяготеют Франция при нынешнем режиме и часть Германии. Политически на северную Атлантику ориентированы Польша и бывшая советская Прибалтика, но эта ориентация не имеет культурно-хозяйственных оснований, она может измениться при смене правящих режимов в этих странах. Даже не вся Европа подлежит контролю НАТО. Расширение альянса на восток было противоестественно с точки зрения теории месторазвитий, культурно-хозяйственных макрорегионов.

    Искать у НАТО гарантий безопасности бессмысленно. Опыт и Грузии, и Украины это показывает. НАТО с удовольствием посылает своих инструкторов (чтобы сами заодно учились на реальной войне) и просроченные боеприпасы (например, у крупной партии ППТК NLAW, столь щедро предоставленных ВСУ Лондоном, истекает срок годности) для утилизации. Но воевать ни за грузин, ни за украинцев солдаты НАТО не будут.

    С другой стороны, пример Казахстана продемонстрировал, что ОДКБ – реально действующий военный союз, помогающий справиться и с внешнеполитическими вызовами, и с внутриполитической нестабильностью, вызванной недружественными действиями зарубежных агентов. Россия и ОДКБ могут дать гарантии безопасности. Китай может выступить могущественным и беспристрастным посредником.

    Переговоры могут быть снова проведены в Минске. Российская сторона уже заявила о готовности сформировать делегацию. А участие КНР придаст переговорам наивысший статус, полноту и значимость. Если говорить по-простому, то КНР сейчас гораздо круче чем США. Многие события, ещё в пору президентства Дональда Трампа, показали, что вес Пекина в мировой политике превышает вес Вашингтона. Вспомним, как Трамп собирался напасть на Северную Корею, но одного разговора с Председателем хватило, чтобы он развернул свои авианосцы.

    США и ЕС занимают недружественную позицию по отношению к России и к республикам Донбасса, ЛНР и ДНР. Они поддерживают киевский режим. Они накачивали Украину оружием и всё это время подталкивали её к войне, и продолжают накачивать сейчас. Они являются стороной конфликта. Их посредничество в переговорах вредно и бессмысленно. К тому же, их гарантии всё равно пусты.

    Украина выбрала не тех парней, с которыми можно дружить. Это привело к необходимости военной операции. Но сейчас Украине нужно как можно скорее сложить оружие, прекратить боевые действия, приводящие к бессмысленным потерям и разрушениям, и вернуться к переговорам, теперь уже без этих старых и бесполезных «друзей». Россия – не враг. Россия может стать другом новой Украине. А Китай будет нашим общим хорошим другом.

    Нужно правильно выбирать друзей. 

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