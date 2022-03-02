Запад уже создавал «Украину» для провокаций против России

То, что происходит сегодня между Россией и Украиной, уже было в истории – и даже неоднократно. Мятежная провинция, которую накачивают оружием, борьба с русской культурой, интриги западных стран, масштабные военные действия и даже пятая колонна. Когда и как все это происходило – и с помощью чего Россия справилась с этим?

Конечно, первое, что вспоминается – это польский мятеж 1830-1831 годов, потрясший и Европу, и русское общество. Но чтобы разобраться с его причинами, потребуется заглянуть в прошлое чуть глубже.

В ходе Наполеоновских войн Французская империя захватила польские земли, принадлежавшие Пруссии и Австрии. Там Наполеон создал марионеточное государство «Великое герцогство Варшавское», которое должно было служить источником постоянной угрозы на границе с Российской империей. В герцогстве были размещены французские войска, а армия этой «недопольши» старательно муштровалась и вооружалась в расчете на скорую войну с русскими. Да и вообще, для столь мелкого и небогатого государства варшавская армия была чрезмерно велика.

Ничего не напоминает? Верно, тогда Великое герцогство Варшавское играло роль современной Украины, которую несколько десятилетий и особенно последних лет превращали в таран, призванный сокрушить Россию. Приемы политики не слишком изменились за двести лет. Великое герцогство тогда, как и сейчас Украина, создавались как страны, основанные на яростном отрицании русской культуры и государственности.

Поляки даже поучаствовали в бесславном походе в Россию 1812 года. А уже после поражения Наполеона бесхозные владения пришлось отдать России, потому что лишь наша страна могла выступить гарантом порядка и безопасности в Европе.

Предоставить поляков самим себе в 1815 году было очень плохой идеей. Политики начала XIX столетия это отлично понимали. Получилось бы ничуть не лучше, чем украинцы, предоставленные сами себе в 1992 году. Они всего за тридцать лет довели свою страну до полной деградации государственных институтов, которые заменила «майданная охлократия», кровавых межнациональных распрей, распада и гражданской войны.

Поляки, естественно, были недовольны сложившимся положением. Они мечтали о великой Польше «от моря до моря», подобно тому, как украинские националисты наших дней с упоением рисовали карты, на которых в состав Украины должны были войти русские территории Кубани, Северного Кавказа и степи аж до самой Волги.

Заодно от буйных «наследников козаков» досталось и другим соседям. Претензии выдвигались к России, Венгрии, Словакии и Белоруссии. В 1830 году началось военное восстание в Варшаве, после которого Польша оказалась под властью мятежников. Было объявлено о низложении Николая I, который был королем польским, и о независимости страны.

Поляки немедленно начали увеличивать численность армии и готовиться к военным походам на Россию. Хотя сравнивая силы Польши и России, такие планы казались безнадежными, поляки всерьез рассчитывали победить. Почему? Да по той же самой причине, что и в наши дни питает надежды президента Зеленского. Ставка делалась на втягивание в конфликт других стран Европы, особенно Франции, где традиционно симпатизировали полякам и были очень недовольны памятью о вступлении русской армии в Париж и низвержении власти Наполеона I.

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Во Франции уже начали раздаваться задорные призывы к войне с «восточными варварами», которые уничтожают свободу и демократию (удивительно знакомая риторика, не так ли?). Польская пропаганда бушевала по всей Европе, призывая к крестовому походу против России. Русские обвинялись во всех смертных грехах, при этом большая часть фактов просто выдумывалась – ровно то же самое, что мы наблюдаем с украинской пропагандой.

Еще одной интересной особенностью мятежников была полная неспособность установить твердую государственную власть в захваченной ими Польше. В стране началась череда непрерывных политических конфликтов, заговоров, переворотов, чуть ли не «майданов». В итоге на протяжении большей части мятежа было до конца непонятно, в чьих же руках находятся высшие полномочия.

Конечно же, Российская империя не могла долго терпеть на своих границах территорию хаоса, в которую превратилась Польша, к тому же занявшая откровенно враждебную позицию по отношению к России. Да и Польша, согласно международным соглашениям, принадлежала русской короне и не могла быть просто так отторгнута.

Поэтому 5 февраля 1831 года русская армия под командованием одного из лучших полководцев Европы, графа Ивана Дибича-Забалканского вступила в пределы Польши. Хотя поляки отлично подготовились, они всё же не могли противостоять мощи первой армии мира и всеми способами затягивали войну: маневрировали, отступали, пытались наносить удары с флангов, в надежде, что русское войско истощит свои силы, а император Николай I будет вынужден заключить мир.

Точно так же действует сейчас украинская армия, которая будучи не в силах нанести поражение в большом сражении, пытается затянуть конфликт, удерживая большие города и используя мирных жителей как живой щит. Не будем забывать того, что военный конфликт и тогда и сейчас был чрезвычайно затратным делом, отчего тактика затягивания боевых действий была и остается очень эффективной.

Но поляки в 1831 году просчитались.

Финансовое состояние Российской империи, где во главе министерства финансов стоял гений политической экономии Егор Канкрин, было идеальным. В казне имелось достаточно средств, чтобы победоносно завершить подавление польского мятежа. Судя по состоянию финансовых резервов России в наши дни, ситуация с резервами как минимум не хуже.

После того как фельдмаршал Дибич умер от эпидемии холеры, свирепствовавшей в этом году по всей Европе, командование было поручено не менее талантливому полководцу графу Ивану Паскевичу-Эриванскому. Он и довел войну с мятежной Польшей до победного конца. Полевые силы поляков были разбиты и рассеяны. Варшава была взята в кольцо русскими войсками и капитулировала после двухдневного штурма.

Очень символичным оказалось то, что победа была одержана в день Бородинского сражения, а весть о взятии польской столицы отвез в Санкт-Петербург внук генералиссимуса Суворова. Наш великий поэт и патриот Александр Пушкин написал по этому поводу стихотворение «Бородинская годовщина», в котором были такие строки, сохраняющие актуальность и поныне.

Но вы, мутители палат,

Легкоязычные витии,

Вы, черни бедственный набат,

Клеветники, враги России!

Что взяли вы?.. Еще ли росс

Больной, расслабленный колосс?

Еще ли северная слава

Пустая притча, лживый сон?

Скажите: скоро ль нам Варшава

Предпишет гордый свой закон?

Куда отдвинем строй твердынь?

За Буг, до Ворсклы, до Лимана?

За кем останется Волынь?

За кем наследие Богдана?

Признав мятежные права,

От нас отторгнется ль Литва?

Наш Киев дряхлый, златоглавый,

Сей пращур русских городов,

Сроднит ли с буйною Варшавой

Святыню всех своих гробов?

Ваш бурный шум и хриплый крик

Смутили ль русского владыку?

Скажите, кто главой поник?

Кому венец: мечу иль крику?

Сильна ли Русь? Война, и мор,

И бунт, и внешних бурь напор

Ее, беснуясь, потрясали –

Смотрите ж: всё стоит она!

А вкруг ее волненья пали –

И Польши участь решена…

Но в русской истории есть и другие параллели, о которых тоже не стоит забывать. Так, после начала войны с Японией 1904-1905 годов оказалось, что немалой частью интеллигенции владеют пораженческие настроения. Впервые в истории России русские открыто желали поражения своей армии и своей стране, сочувствовали нашему врагу. Несмотря на то, что русская армия героически сражалась с японцами на полях Маньчжурии, лидеры общественного мнения распространяли в России пораженческие настроения, разносили слухи о мнимых победах японцев.

В общем, действовали точно так же, как сейчас действует украинская пятая колонна в России, нашедшая множество сторонников среди современной богемы. Дело доходило до поздравительных телеграмм японскому императору. Ну а в наши дни в России проукраинские активисты собирают средства на помощь армии Зеленского.

В результате революционерам все-таки удалось раскачать Россию, где в 1905 году начались антиправительственные выступления, продолжавшиеся до лета 1907 года. Они сопровождались кровопролитиями и масштабным революционным террором, в ходе которого погибло больше девяти тысяч мирных жителей. Эта история – главный урок, к чему приводит безрассудное желание досадить своему правительству во время ведения боевых действий. И очень хочется надеяться, что Россия наших дней избегнет такой участи и успешно защитит свое право на суверенитет.