Кулеба объяснил, что планирует обсуждать с Лавровым

Украинская сторона в ходе переговоров с российской намерена решить вопросы прекращения огня, освобождения Украины и решение гуманитарных вопросов, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

«Наш интерес – это прекратить огонь, освободить наши территории. И третий пункт – это решение всех гуманитарных вопросов», – цитирует Кулебу РИА «Новости».

Он пояснил, что в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым намерен «выжимать максимум в интересах Украины».

«Что мы получим на выходе – это другой вопрос. Это зависит в том числе, с какими директивами едет на переговоры господин Лавров», – сказал он.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее сообщала, что переговоры глав МИД России и Украины на полях дипломатического форума в Анталье были подтверждены Киевом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что для переговоров сторон очень важна встреча министров иностранных дел обеих стран Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.