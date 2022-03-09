Цены на бензин в США вновь побили исторический максимум

США установили предельный срок закрытия сделок с энергоресурсами из России

Министерство финансов США установило срок завершения сделок по импорту в страну нефти, нефтепродуктов, СПГ и угля из России до 22 апреля, говорится в специальной генеральной лицензии.

В документе отмечается, что сделки, «которые совершаются в обычном порядке и необходимы для импорта в США сырой нефти, нефтепродуктов, нефтяного топлива и масел, а также продуктов их дистилляции, сжиженного природного газа, угля и продукции из угля из Российской Федерации в соответствии с письменными контрактами или письменными соглашениями, заключенными до 8 марта 2022 года, разрешаются до 00.01 по времени восточного побережья [США] (07.01 мск) 22 апреля 2022 года», передает ТАСС.

При этом Минфин подчеркивает, что не запрещает американцам сделки по импорту нефти с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК). «Системы распределения, такие как в КТК, могут разделять различные источники нефти, что позволяет продавать и загружать отдельно нефть не российского происхождения», – отметили в ведомстве, пояснив, что указ позволяет импорт энергоносителей не российского происхождения, которые «следуют транзитом через территорию Российской Федерации или вывозятся из нее».

Как пояснил представитель администрации США высокого ранга, «блокируются любые новые закупки российских энергоносителей», которые входят в опубликованный список. «Это означает, что новые контракты не будут разрешены», – указал он. По словам чиновника, «американцы не только не могут напрямую инвестировать в российский энергетический сектор, но и не могут участвовать в иностранных инвестициях, которые идут в российский энергетический сектор». Чиновник отметил, что Вашингтон «продолжает переговоры с рядом производителей и потребителей энергоносителей о дальнейших шагах, которые можно предпринять для обеспечения стабильных глобальных поставок энергоносителей».

Представитель исполнительной власти США напомнил, что федеральное правительство «не ограничивает добычу нефти и газа» в США. «Напротив, администрация [президента США Джо] Байдена четко заявила, что в краткосрочной перспективе предложение должно соответствовать спросу внутри страны и по всему миру, пока мы переходим к безопасным экологически чистым источникам энергии будущего», – подчеркнул он, признав, что «другие страны находятся в других условиях» в том, что касается импорта нефти и СПГ из России.

По словам представителя администрации США, решение Байдена «не будет безболезненным для американцев». «Мы делаем все возможное, чтобы снизить эти расходы», – заявил чиновник. При этом он заявил, что «не может прогнозировать [сроков падения цен на бензин в США], потому что многое из того, что сейчас происходит на энергетических рынках, является результатом» российской военной спецоперации на Украине.

Ранее Байден заявил о неизбежности роста цен на бензин в США в связи с санкциями против России. Он признал, что власти Соединенных Штатов ничего не могут сделать с этим. Москва предупредила Вашингтон о последствиях отказа от российских энергоресурсов.

Накануне Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к 7 долларам за галлон. Сенатор от штата Дэлавер Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку нефти у России. Как считает политолог и американист Малек Дудаков, введенное Байденом эмбарго на поставки российской нефти в США усугубит энергетический кризис и подхлестнет дальнейший рост продовольственной инфляции, на которую влияет и дефицит поступающих из России и Белоруссии удобрений. В связи с этим прогнозируется падение урожая в ряде регионов на 50 и более процентов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД