Ветеран «Альфы» назвал цель публикации видео с издевательствами над российскими военными

Видео с издевательствами над российскими военнопленными предназначалось для запугивания Вооруженных сил России, заявил почетный президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

«Эти бандеровцы ничего нового не изобрели. То, что уже происходило ранее, когда террористы показывали, что творят с жертвами, вызывая ужас у простых людей», – цитирует Гончарова телеканал 360.

Он добавил, что ВСУ пытаются оказать психологическое давление на российских военных такими видеозаписями. «Также это от бессилия, что они не могут оказать достойное сопротивление и воевать так, как это принято во время войны», – указал специалист.

Гончаров выразил сомнения в том, что в Европе обратят на видеозапись внимание, поскольку Россия уступает в пропаганде западным странам.

«Все, что делается фашистами на территории захваченных городов, не дойдет до Запада. России объявили войну, она ведется теми недостойными методами, чтобы скрыть информацию о реальных действиях России, этим они заполонили головы в Штатах и их сателлитах в Европе», – подвел итог президент Ассоциации.

Ранее в Кремле назвали чудовищными кадры пыток российских военных, попавших в плен. Там подчеркнули, что виновные должны понести ответственность.

Напомним, в Сети опубликовали ролик, на котором российским военным прострелили ноги. По сообщениям в интернете, это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области.

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