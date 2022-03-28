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28 марта, понедельник | Последнее обновление — 12:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Кремль отреагировал на кадры издевательств ВСУ над российскими военнопленными
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Вернутся с фронта сто пятьдесят тысяч мужчин, которые уже сейчас обнуляют бессмысленные ценности инстаграм-тщеславия. А придя, обнулят остальную шелуху. Кто осмыслит все это? Уж точно не певица Монеточка или Иван Ургант.
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Разложение происходит на уровне смыслов, на уровне идей. Новая методика ведения войны, одним из проявлений которой и является информационная война, делает акцент на идею, на «захват воображения». Захватывается общество, которое влияет и на армию, как производную от этого общества.
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Если случится худшее и коллекции не вернут – то это станет самым катастрофическим событием в истории музейной России после того, что натворили немецкие варвары в годы Великой Отечественной войны.
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В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Кремль отреагировал на кадры издевательств ВСУ над российскими военнопленными
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Причастные к организации пыток российских военных, попавших в плен, должны понести ответственность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы, безусловно, видели. Эти, как и другие факты, будут проверяться – вы знаете, что наш Следственный комитет занялся этим. Достаточно чудовищные кадры. Безусловно, они нуждаются в правовой оценке, и те, кто принимал участие в этих пытках, подлежат преследованию», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Он добавил, что виновные должны понести ответственность за свои действия. Так представитель Кремля ответил на вопрос, видели ли в Кремле видео с жестоким обращением с российскими военнопленными, и планируется ли поднимать вопрос на международном уровне.
В Сети ранее опубликовали ролик, на котором российским военным прострелили ноги. По сообщениям в интернете, это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что грозит украинским националистам за жестокое обращение в отношении пленных военнослужащих и гражданских.
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На Украине раскритиковали «историческую» речь Байдена
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Украинские журналисты, политики и бизнесмены неоднозначно восприняли речь президента США Джо Байдена, которую он произнес после завершения своего европейского турне. Украинцы не поняли, что же было «исторического» в речи главы Белого дома и чем он может помочь Киеву.
«Может ли кто-нибудь мне объяснить: в чем «историчность» вчерашней речи Байдена и чем она поможет воюющей Украине?» – приводит слова экс-нардепа Игоря Мосийчука «Страна.ua».
В свою очередь журналист Иван Яковина назвал речь Байдена «очень слабой». «Если бы он деловито и спокойно перечислил вооружения, которые через пару дней получит Украина – это было бы дело. А так – вода и пустота», – написал он.
«Речь Байдена циничная. Основана на интересах США и самого Байдена на ноябрьских выборах в Палату представителей. Гибнущие украинцы для Дяди Сэма всего лишь инструмент международной политики, а не личная трагедия», – считает бизнесмен Сеяр Куршутов.
Также пользователи Сети связали уничтожение ВС России базы горючего в районе Львова с речью Байдена. «Понятно, почему именно Львов стал сейчас мишенью Путина. Это красноречивая пощечина президенту США, который именно в тот момент находился в каких-то 10 минутах полета ракет от атакованного Львова», – заявило командование воздушних сил Украины.
Напомним, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожили крупную базу горючего в районе Львова.
В субботу Байден в ходе пресс-конференции заявил, что россияне не враги США, а НАТО – «сугубо оборонительный альянс». По словам Байдена, введенные против России санкции беспрецедентны по масштабу, якобы «высасывают силу» и возможность укреплять военный потенциал. Байден считает, что российская экономика сократится вдвое из-за западных санкций и не будет входить в 20 крупнейших в мире. Байден заявил, что против России ввели самые тяжелые в мировой истории санкции, но за ними последуют новые.
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Эксперт: Заявление Омеляна о «мертвых москалях» доказывает необходимость денацификации Украины
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«Либералы пытаются оправдать людоедские комментарии украинских политиков посттравматическим синдромом. Но эти политики и до начала спецоперации выступали с такими же заявлениями», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил: «Хороший москаль – это мертвый москаль. Плохие они с рождения».
«Мы не раз слышали подобные заявления из уст различных деятелей, в том числе и самого Владимира Омеляна. Украинский телеведущий призывает убивать русских детей, военные медики говорят, что нужно калечить российских военнопленных. Мы имеем дело с вполне определенным, уже сложившимся трендом», – заметил политолог Владимир Корнилов.
Напомним, в субботу бывший министр инфраструктуры Украины, дипломатический работник со стажем Владимир Омелян, выступая в эфире львовского телеканала NTA, заявил: «Я надеюсь, что дискуссия о хороших россиянах и плохих россиянах будет завершена коротким выводом: хороший россиянин или просто москаль – это мертвый москаль. А плохие они с рождения, и о них вообще не стоит говорить».
«Сейчас некоторые либералы пытаются оправдать человеконенавистнические, русофобские демарши многих украинских деятелей: «Что вы хотите, к ним пришла война», и тому подобное», – отметил Корнилов. Но, добавил он, объяснять звучащие людоедские речи исключительно посттравматической реакцией нельзя.
«Такие политики и год назад, и три года назад, и ранее ненавидели Россию, мечтали увидеть руины российских городов. Поэтому они и сейчас призывают убивать всех русских, говорят: «Хороший москаль – мертвый москаль», и тому подобное», – подчеркнул Корнилов.
«Сам Омелян, хочу напомнить, еще будучи министром инфраструктуры Украины – то есть задолго до спецоперации, праздновал свой день рождения с тортиком, где изображались руины Кремля», – заметил Корнилов. Такой подарок министру преподнесли на 40-летие в январе 2019 года. «Подарили Кремль (развалины). И рука с запонкой цветов УПА* съела звезду Спасской башни», – написала тогда пресс-секретарь министра.
Что касается символического «уничтожения» Кремля, то это стало определенной традицией в послемайданной Украине – еще в 2015 году фирма из Житомирской области наладила выпуск мангалов в виде символа российской столицы.
Министр Омелян остается верен себе, заметил Корнилов. Собеседник напомнил, что 25 марта экс-министр призвал в Facebook* к разрушению Московского Кремля и к ракетным обстрелам Петербурга. «Если раньше омеляны мечтали о «руинах Кремля», то сейчас они просто расширяют географию своих мечтаний. От их мечтаний ситуация не меняется, просто это лишнее доказательство того, что Россия имеет полное основание говорить о денацификации Украины», – констатировал Корнилов.
Добавим, что в качестве министра во времена Петра Порошенко Омелян отметился фантастическими прожектами (наподобие создания на Украине «гиперлупа» – высокотехнологичной железнодорожной магистрали со скоростями свыше 600 км/ч), но в большей степени он запомнился высказываниями о необходимости прекращения железнодорожного сообщения с Россией.
Также высокопоставленный чиновник призывал сограждан вооружиться и «возвратить Кубань и Москву». «Надевать форму, брать автомат, идти воевать», – такой совет дал тогдашний член правительства, отвечая на вопрос, что делать украинцам, желающим приехать в Россию на поезде. Судя по сюжету львовского телеканала NTA, экс-министр уже надел форму и вооружился – ведущий представил Омеляна как бойца 206-го батальона территориальной обороны Киева.
К угрозам в адрес всех без исключения россиян прибегают не только отставные, но и пока действующие киевские чиновники. Как сообщает портал «Вести», глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко оставил в соцсетях пост следующего содержания: «Будут убиты их жены, дети, родители, братья, сестры. Все! Мы убьем всех, весь ваш конченый род. Не оставим даже упоминания о том, что такие орки когда-то жили».
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему на Украине стало допустимым цитировать организатора Холокоста Адольфа Эйхмана, и сравнивала отношение к военнопленным в ВСУ и в российской армии.
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В США объяснили заинтересованность Байдена в Украине
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Президент США Джо Байден использует Украину как расходный материал для противостояния с Россией, пишет в своем блоге американский журналист Гленн Гринвальд.
Он отметил, что с 2014 года Вашингтон не только подталкивал Киев к энергичной милитаризации, но и отправлял военных советников и сотрудников разведывательных служб для обучения ВСУ. Значительная часть сложного вооружения, которым Соединенные Штаты накачивали республику, попала в руки неонацистских батальонов, интегрированных в ее армию, напомнил автор, сообщает РИА «Новости».
«Все это похоже на форму де-факто экспансии НАТО без официального членства в альянсе», – размышляет Гринвальд.
По мнению журналиста, США наращивали военные возможности Украины, чтобы использовать ее как «прокси» для ведения длительной борьбы с Россией.
На протяжении восьми лет американское правительство в жесткой форме пресекало любые дискуссии о том, что необходимо договариваться с Москвой и избегать конфронтации в Восточной Европе.
«Подводя итог, можно сказать, что администрация Байдена <...> рискует столкнуть две мощнейшие ядерные державы в войне», – считает журналист.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Британцы обвинили Зеленского в попытках спровоцировать третью мировую
Читатели Daily Mail обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского за его просьбу отдать танки и самолеты стран НАТО Киеву.
«НАТО не обязано помогать Зеленскому. Он неправильно разыграл свои карты и разозлил Россию, настаивая на вхождении Украины в альянс. Все это происходит из-за его высокомерия»,– приводит РИА «Новости» мнение читателя под ником Januaryaugust.
«Он отчаянно пытается втянуть в это весь мир», – пишет еще один пользователь.
«Задача этого парня и Байдена – начать третью мировую войну», – считает пользователь Barnhillboy.
«Извини, но мы не хотим ядерной войны», – отметил H8INGITHERE.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в обращении к НАТО попросил предоставить стране «1% самолетов, 1% от всех танков».
Между тем, глава британского Минобороны Бен Уоллес в интервью газете The Mail on Sunday заявил, что поставки на Украину сложной военной техники западного производства будут малоэффективны.
Немецкое агентство DPA со ссылкой на источники в правительственных кругах Украины сообщило, что на Украину из ФРГ в пятницу прибыли 1,5 тыс. зенитных ракет «Стрела» и 100 пулеметов MG3, а также 8 млн патронов для пистолетов.
Напомним, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разместили полную версию видео разговора с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом, который заявил пранкерам, что Британия выступала за вступление Украины в НАТО. Также Вован и Лексус публиковали другой отрезок беседы с Уоллесом. В нем тот рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе.
Пранкеры предъявили главе ведомства претензию о том, что британские наемники якобы отказываются от контрактов и подрывают боевой дух украинцев. До этого был опубликован отрезок, где пранкеры обсудили с Уоллесом поддержку Британией Украины в разработке ядерного оружия. При этом в реальности Великобритании будет очень сложно логистически передать Украине танки и самолеты, об этом прямо заявил премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон.
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СМИ: Более 50% французов верят заявлениям России по Украине
Больше половины опрошенных французов верят хотя бы одному из аргументов России по поводу спецоперации на Украине, 10% убеждены, что в страну проникли неонацисты, свидетельствуют данные опроса компании Ifop.
«Оказывается, 52% опрошенных верят хотя бы в один из российских тезисов об истоках войны на Украине», – приводит телеканал CNews результаты опроса, передает РИА «Новости».
Согласно опросу, 28% считают, что российскую операцию поддерживают русскоязычные украинцы, которые хотят освободиться от преследований. В том, что Украиной управляет «хунта», в которую «проникли» неонацисты, убеждены 10% респондентов.
Наиболее «восприимчивыми к выступлениям Владимира Путина» оказались сторонники главы левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона и приверженца крайне правых взглядов Эрика Земмура.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Япония призналась в неспособности присвоить резервы Банка России
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Япония не может реквизировать валютные резервы Центрального банка России, которые хранятся в Банке Японии, в силу отсутствия законодательства, регулирующего подобные меры, заявил на парламентском комитете министр финансов Сюнъити Судзуки.
Судзуки заявил, что «исходя из нынешнего законодательства, в частности, закона о Банке Японии (центральный банк страны), нет установлений, согласно которым можно было бы реквизировать валютные резервы центральных банков других стран, которые хранятся в Банке Японии», передает РИА «Новости».
«Правительство Японии не может реквизировать валютные резервы центральных банков других стран, которые хранятся в Банке Японии», – добавил он, отвечая на вопрос депутата, может ли Токио поступить так, если в России будут конфискованы или национализированы активы японских компаний.
В Банке Японии хранится 33 млрд долларов, что в японских иенах составляет около четырех триллионов, и составляет порядка 6% от общего объема золотовалютных резервов России.
Напомним, Япония заморозила средства ЦБ России в рамках экономических санкций.
Также в Токио решили ужесточить валютное законодательство из-за санкций против России. Кроме того, решение России о продаже газа за рубли вызвало в Японии «непонимание».
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NYT: Соцсети сделали из Украины мем
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Украинскому кризису уделяют много внимания в соцсетях, при этом его используют либо для пропаганды, либо ради получения прибыли, считает журналистка Хейли Фелан, ее эссе опубликовано в The New York Times.
По ее мнению, тема Украины обросла большим числом мемов, что имеет за собой множество не только позитивных, но и плохих последствий. Причиной такого феномена Фелан назвала алгоритмы работы соцсетей, нацеленные на распространение самого прибыльного контента, передает РИА «Новости».
По ее словам, «социальные сети оптимизированы для самых быстрых, самых горячих и самых возмутительных действий», об этом журналистке рассказал Макс Стоссель, советник Центра гуманных технологий, некоммерческой организации, занимающейся переосмыслением цифровой инфраструктуры.
Фелан осудила предложение Илона Маска сразиться с российским президентом за судьбу Украины: по ее словам, из-за такого отношения к информации сложная геополитическая история превращается в соцсетях в простой до абсурдности нарратив.
Журналистка также напомнила о случае, когда в соцсетях «завирусился» снимок палестинской активистки Ахед Тамими, противостоящей израильскому солдату. Фотографию от 2012 года выдали в Сети за изображение украинки, выступившей против российского военнослужащего. По мнению Фелан, упрощение создает благодатную почву для подобных фейков.
Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что серьезно задумался о создании новой социальной сети, «такой, которая будет иметь алгоритм с открытым исходным кодом, где свободе слова и ее соблюдению будет уделяться первоочередное внимание, где пропаганда минимальна».
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Лондон счел бессмысленными поставки сложной военной техники Украине
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Поставки на Украину сложной военной техники западного производства будут малоэффективны, заявил в интервью газете The Mail on Sunday глава британского Минобороны Бен Уоллес.
«Одна из главных трудностей состоит в том, что чем сложнее становятся системы вооружений, тем больше подготовки нужно для того, чтобы их использовать. Поэтому мы должны по-настоящему сосредоточить наши усилия на том, чтобы помочь Украине восстановить или найти такую российскую или советскую военную технику, которая уже есть на ее вооружении. Если бы мы просто отправили им британские танки, это бы толком не сработало», – приводит его слова ТАСС.
Он также заявил, что переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak, которые британское правительство пообещало передать Киеву, уже готовы к немедленному использованию на Украине.
Ранее немецкое агентство DPA со ссылкой на источники в правительственных кругах Украины сообщило, что на Украину из ФРГ в пятницу прибыли 1,5 тыс. зенитных ракет «Стрела» и 100 пулеметов MG3, а также 8 млн патронов для пистолетов.
Напомним, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разместили полную версию видео разговора с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом, который заявил пранкерам, что Британия выступала за вступление Украины в НАТО. Также Вован и Лексус публиковали другой отрезок беседы с Уоллесом. В нем тот рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе.
Пранкеры предъявили главе ведомства претензию о том, что британские наемники якобы отказываются от контрактов и подрывают боевой дух украинцев. До этого был опубликован отрезок, где пранкеры обсудили с Уоллесом поддержку Британией Украины в разработке ядерного оружия. При этом в реальности Великобритании будет очень сложно логистически передать Украине танки и самолеты, об этом прямо заявил премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон.
В Киеве прошли обыски у Михаила Погребинского
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Политолог, основатель и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский рассказал об обыске и опроверг информацию о своем задержании СБУ.
«Я не задержан. Никаких подозрений мне не предъявляли. Обыск был, но я не имею никакого процессуального статуса, даже статуса свидетеля. Слухи о моем задержании просто провокация», – заявил Погребинский изданию «Страна.ua».
Ранее в воскресенье СМИ сообщили, что в субботу вечером у Погребинского прошел обыск, после этого ряд правозащитников сообщили о его задержании.
Напомним, главный редактор одесского «Таймера» Юрий Ткачев сообщил о своем задержании, написав, что за ним пришли.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Бывший депутат Рады исключил возвращение Херсона под контроль Киева
Херсонская области Украины больше не вернется под контроль Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Он напомнил, в украинских и иностранных СМИ появилась информация о наступлении ВСУ на Херсон и якобы скорого возвращения города под контроль Киева, передает РИА «Новости».
«С полной ответственностью заявляю вам: ни ВСУ, ни СБУ, ни власть Украины не влияют на ситуацию в Херсоне и области. Прошу вас, херсонцы, успокойтесь, никакая украинская власть не вернется. Не верьте лживым укроСМИ, их пособникам и сплетням», – призвал политик.
Он добавил, что Киев несет очень большие потери, а солдаты сдаются в плен, чтобы сохранить свою жизнь.
«Зеленский в большей части регионов и его командование тоже не влияют на ситуацию. Издает бредовые указы, с помощью которых терроризирует мирных граждан», – добавил он.
Журавко выразил уверенность, что мирная жизнь в Херсоне расцветет, а регион будет развиваться. Он резюмировал, что националисты и пособники Киева будут арестованы и отданы под суд.
«В ближайшее время будет освобожден Николаев и Одесса. Вы это увидите сами. И там тоже начнется мирная жизнь. Но без нациков и негодяев», – заключил он.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские военнослужащие помогли безопасно покинуть Херсонскую область 90 гражданам России, Молдовы и Украины.
Напомним, в начале марта из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации в город Армянск Республики Крым военнослужащими Южного военного округа были доставлены 248 граждан иностранных государств, в том числе 38 детей. Безопасность доставки иностранных граждан в город Армянск Республики Крым обеспечил расчет бронепоезда Южного военного округа.
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Подразделения ВДВ совершили марш в Киевской области
Подразделения Воздушно-десантных войск России совершили марш в Киевской области с преодолением водной преграды, сообщили в Минобороны РФ с представлением видеозаписи марша.
«Подразделения Воздушно-десантных войск совершили марш в Киевской области с преодолением водной преграды, в ходе которого обнаружили и уничтожили беспилотники противника», – передает сообщение ведомства ТАСС.
В Минобороны уточнили, что личный состав в ходе совершения марша преодолел водную преграду по наведенному понтонному мосту и продолжил движение в назначенный район. Во время движения радиолокационной станцией мобильного зенитного ракетного комплекса ВДВ «Стрела» были обнаружены разведывательный и боевой беспилотные летательные аппараты (БЛА) националистов. Беспилотники были уничтожены. Кадры публикует «Звезда».
«В данный момент совершили марш, преодолели водные преграды, заняли оборону. Сбили два летательных аппарата. Один из них оказался боевой, второй – разведчик. Коллектив нашей боевой машины слаженный, все опытные, не первый год в армии, каждый знает свою задачу и задачи своего товарища», – сообщил командир боевой машины Алексей.
Также МО показало кадры развертывания мобильного комплекса связи. Военные связисты ВДВ круглосуточно обеспечивают обмен информацией между пунктами управления и подразделениями ВДВ.
Ранее сообщалось, что ВКС России за сутки уничтожили 67 украинских военных объектов.
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На Украине решили устранить Россию из МАГАТЭ
Украина вместе с партнерами работает над устранением России из МАГАТЭ, уменьшения ее роли в организации, сообщила советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль.
«Сейчас мы с партнерами работаем над тем, чтобы устранить Россию из МАГАТЭ или, по крайней мере, чтобы уменьшить ее роль там и отстранить всех россиян от ключевых позиций, занимаемых ими в Секретариате Международного агентства по атомной энергетике», – сказала Зеркаль в эфире радио «НВ», передает РИА «Новости».
МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии, международная организация для развития сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии.
Ранее совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой Россию призывают передать контроль над Чернобыльской АЭС и другими ядерными объектами профильным украинским властям.
Напомним, Россия и Китай голосовали против резолюции. Постпред КНР при международных организациях в Вене Ван Цюнь заявил, что Китай выступил против резолюции Канады и Польши по ядерной безопасности Украины, отмечая, что она выходит за рамки мандата МАГАТЭ и содержит множество политизированных элементов. На Украине заявили об обесточивании ЧАЭС.
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Президент ФРГ предрек Германии сложные времена
Ситуация на Украине и вызванные ею трудности, в том числе – антироссийские санкции, не обойдут стороной и жителей Германии, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в воскресном видеообращении.
«В Германии нас ждут тяжелые дни. Но мы должны быть к ним готовы. Эти дни изменят мир и нас тоже – возможно, быстрее, чем мы считали возможным», – цитирует РенТВ Штайнмайера.
Видеообращение транслировалось во время концерта солидарности с Украиной, в котором демонстративно отказался принимать участие посол страны в ФРГ Мельник. Причиной отказа послужили российские артисты, которые тоже выступали на сцене.
Одновременно с этим сами жители Германии столкнулись с пустыми полками в магазинах. Их попросили данную ситуацию не обсуждать и «воздержаться от дискуссий».
Напомним, ЕС настаивает на введении нефтяного эмбарго в отношении Москвы. Германия же предостерегла от этого шага из-за роста цены на энергоносители в Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести отказ Европы от российских газа и нефти.
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Российский сухогруз в Черном море подал сигнал бедствия
Сухогруз «Омский 205» под российским флагом с 12 моряками на борту получил пробоину в Черном море и подал сигнал бедствия, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
Судно направлялось с грузом из Турции в Ростов-на-Дону. Пострадавший сухогруз взяло на буксир спасательное судно Росморречфлота. «Первым к теплоходу подошло пограничное судно. Затем спасательное судно Росморречфлота «Спасатель Демидов» взяло его на буксир. Ведет его в район убежища – это поселок Героевское, в районе Керчи. Сейчас ведется постоянная откачка воды, работают насосы. Идет борьба за живучесть», – сообщили в ведомстве. Причина, по которой судно получило пробоину, не называется, передает РИА «Новости».
Сухогруз «Омский 205» построен в 1993 году на Красноярском судостроительном заводе, согласно данным сайта MarineTraffic, приписан к порту Петербурга.
Накануне министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в Черном море нет чрезвычайной ситуации, в акватории дежурят минно-поисковые суда. В минувшую субботу начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев предупредил, что при ухудшении погодных условий в северной части Черного моря существует угроза дрейфа сорванных якорных мин вдоль побережья причерноморских государств. Он также предупредил, что дрейфующие украинские мины достигнут территориального моря Румынии через четверо суток, а Болгарии – через десять суток.
26 марта Анкара закрывала Босфорский пролив для движения судов. Министерство обороны Турции сообщило о нейтрализации в проливе Босфор похожего на мину объекта. Позднее военное ведомство Турции подтвердило, что объектом оказалась мина старого образца.
19 марта Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ предупредил, что установленные ВМС Украины на подходах к портам в Черном море мины могут дрейфовать в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за обрывов тросов и течения. В ЦОС ФСБ подчеркнули, что Вооруженные силы Украины «в очередной раз демонстрируют полное игнорирование основ международного права и пренебрежение человеческими жизнями, в том числе и граждан государств Европейского союза». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какую опасность ржавые украинские мины представляют для мирных судов всей Европы?
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Бастрыкин поручил расследовать жестокое обращение с российскими пленными на Украине
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факты жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими в Харьковской области Украины, сообщили журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе СК.
«Бастрыкин поручил следователям выяснить все обстоятельства произошедшего, осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к установленной законом ответственности», – приводит сообщение ТАСС.
Ранее в интернете появились кадры, на которых украинские националисты крайне жестоко обращаются с пленными. На видео запечатлено, как военнослужащим, взятым в плен, прострелили ноги, не оказав медицинской помощи. По некоторым данным, противоправные действия имели место на одной из баз украинских националистов в Харьковской области.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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