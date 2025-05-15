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Фидан заявил об открытии окна возможностей для мира на Украине
Окно возможностей для дипломатического урегулирования ситуации на Украине открылось, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.
Турецкий министр иностранных дел заявил о возможности продвижения дипломатического решения по урегулированию ситуации на Украине после трех лет конфликта, передает ТАСС.
Фидан отметил, что вопрос прекращения войны на справедливой и прочной основе станет ключевым на неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО в Анталье.
По словам Фидана, Турция всегда подчеркивала приоритет дипломатического пути в решении конфликта.
Министр также подчеркнул, что нынешняя встреча в Анталье станет важной возможностью для обсуждения индивидуальной и коллективной поддержки процесса урегулирования. Он выразил надежду, что все стороны смогут внести вклад в достижение мира.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил начать переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая. Переговоры российских и украинских делегаций в Стамбуле изначально планировались на вторую половину дня, однако делегации пока не прибыли в рабочий офис президента Турции.
Эксперты выразили надежду на восприятие российской позиции украинской стороной.