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Министр Финляндии сообщила о работе над 18-м пакетом санкций ЕС против России
Евросоюз после утверждения 17-го пакета антироссийских санкций приступает к подготовке новых рестрикций, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.
Евросоюз сразу после утверждения 17-го пакета антироссийских санкций приступает к подготовке 18-го набора ограничительных мер, передает ТАСС. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сообщила об этом журналистам по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел стран НАТО, которая проходит в Анкаре.
«Я считаю, что 17-й пакет [санкций], который мы приняли, был правильным решением, и теперь мы немедленно начнем разрабатывать новый пакет», – заявила Валтонен. Она подчеркнула, что Евросоюз намерен сохранять давление на власти России.
17-й санкционный пакет против России был одобрен странами Евросоюза накануне. Детали будущих ограничений пока не раскрываются, однако работа над ними начнется в кратчайшие сроки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломаты европейских стран согласовали очередной, 17-й пакет ограничительных мер, который должен быть окончательно утвержден министрами иностранных дел ЕС 20 мая.
Евросоюз принял решение о расширении санкционного списка в отношении России, включив туда десятки компаний, банков и физических лиц.
В 17-й пакет антироссийских санкций Евросоюза также вошли ограничения для танкеров, перевозящих нефть под иностранными флагами.