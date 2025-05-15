  • Новость часаМИД заявил о готовности российской делегации к серьезной работе в Стамбуле
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    Проекту самолета «Байкал» нашли выход из тупика
    Политолог объяснил выбор состава делегации на переговорах в Стамбуле
    Опубликовано видео попытки ВМС Эстонии захватить танкер в нейтральных водах Балтики
    Блогер сообщил об уничтожении украинской летчицы Савченко
    Путин провел совещание по переговорам с Украиной в Стамбуле
    Чеснаков: Тактика Зеленского взять Путина «на слабо» провалилась
    Коц рассказал об эксперте на переговорах в Стамбуле генерале Зорине
    Рубио заявил о намерении НАТО исключить слабые звенья в альянсе
    МИД Эстонии заявил о нарушении границы российским истребителем
    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко Долгое эхо Корейской войны, или Чучхе для России

    В этом году, в июне, исполнится 75 лет с начала Корейской войны. На фоне новостей об участии бойцов из КНДР в освобождении Курской области далёкие события 1950-1953 годов обретают неожиданную актуальность.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бывшая либеральная оппозиция вызывает не гнев, а грусть

    Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.

    20 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева «Понял, что без меня не справятся»

    Штурмовик находится в суперпозиции. С одной стороны, это человек, который собственными руками и ногами продвигает границу России вперед. С другой – человек, который ежедневно рискует своей головой.

    2 комментария
    15 мая 2025, 10:55 • Новости дня

    Министр Финляндии сообщила о работе над 18-м пакетом санкций ЕС против России

    Tекст: Мария Иванова

    Евросоюз после утверждения 17-го пакета антироссийских санкций приступает к подготовке новых рестрикций, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

    Евросоюз сразу после утверждения 17-го пакета антироссийских санкций приступает к подготовке 18-го набора ограничительных мер, передает ТАСС. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сообщила об этом журналистам по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел стран НАТО, которая проходит в Анкаре.

    «Я считаю, что 17-й пакет [санкций], который мы приняли, был правильным решением, и теперь мы немедленно начнем разрабатывать новый пакет», – заявила Валтонен. Она подчеркнула, что Евросоюз намерен сохранять давление на власти России.

    17-й санкционный пакет против России был одобрен странами Евросоюза накануне. Детали будущих ограничений пока не раскрываются, однако работа над ними начнется в кратчайшие сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломаты европейских стран согласовали очередной, 17-й пакет ограничительных мер, который должен быть окончательно утвержден министрами иностранных дел ЕС 20 мая.

    Евросоюз принял решение о расширении санкционного списка в отношении России, включив туда десятки компаний, банков и физических лиц.

    В 17-й пакет антироссийских санкций Евросоюза также вошли ограничения для танкеров, перевозящих нефть под иностранными флагами.

    14 мая 2025, 20:33 • Новости дня
    Опубликовано видео попытки ВМС Эстонии захватить танкер в нейтральных водах Балтики

    Стало известно о попытке ВМС Эстонии захватить танкер Jaguar под флагом Габона

    Опубликовано видео попытки ВМС Эстонии захватить танкер в нейтральных водах Балтики
    @ dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В нейтральных водах Балтийского моря эстонские военные при поддержке авиации и кораблей пытались принудительно остановить судно Jaguar, шедшее под габонским флагом в Приморск, сообщают СМИ.

    «Известия» опубликовало видеозаписи, на которых, как сообщается, зафиксирована попытка эстонских военны и авиации НАТО захватить гражданское судно Jaguar под флагом Габона в нейтральных водах Балтики.

    По информации издания, события происходили 14 мая, когда судно направлялось в порт Приморска. Эстонские военные потребовали от судна покинуть международные воды и войти в территориальную акваторию Эстонии, где могли бы задержать Jaguar по своим законам.

    Сообщается, что командование эстонских сил угрожало судну тараном, а также дважды пыталось высадить десант с вертолета. Были привлечены патрульный катер «Райу», патрульный корабль «Курвиц», десантный вертолет и самолет PZL M28.

    К операции также привлекли истребители МиГ-29 ВВС Польши. Несмотря на давление и угрозы, экипаж Jaguar продолжил следовать курсом в Приморск.

    Ранее в НАТО решили взять под контроль суда в нейтральных водах Балтики.

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    14 мая 2025, 21:32 • Новости дня
    Блогер сообщил об уничтожении украинской летчицы Савченко

    Блогер сообщил об уничтожении Надежды Савченко ударом ВКС России

    Блогер сообщил об уничтожении украинской летчицы Савченко
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Военный блогер сообщил, что бывший депутат Рады, военная летчица Надежда Савченко могла погибнуть в результате авиаудара по штабу украинской бригады.

    О гибели бывшего депутата Верховной Рады Надежды Савченко в зоне спецоперации сообщил военный блогер Владимир Романов в своем Telegram-канале. По его данным, удар авиационной бомбой ФАБ-3000 был нанесен российскими Воздушно-космическими силами 11 мая 2025 года по штабу 112-й бригады территориальной обороны ВСУ, где находилась Савченко.

    В публикации отмечается: «В результате удара ВКС России ФАБом-3000, нанесенного 11.05.2025 по штабу 112 бригады ТрО ВСУ – (...) [уничтожена] Надежда Савченко». Местоположение штаба, подвергшегося авиаудару, в сообщении не уточняется.

    Ранее украинские СМИ сообщали, что Савченко была назначена командиром роты в составе 112-й бригады территориальной обороны ВСУ. Депутат Марьяна Безуглая утверждала, что в ноябре 2024 года Савченко отдала приказ на отступление, что позволило российским войскам продвинуться под Красноармейском (Покровском).

    В России Савченко была осуждена на 22 года за убийство журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. По данным следствия, 17 июня 2014 года Савченко, являвшаяся офицером вооруженных сил Украины, в районе поселка Металлист Славяносербского района Луганской области вела скрытое наблюдение и корректировку артобстрела по участку блокпоста ополченцев ЛНР с находившимися там мирными гражданами, в том числе тремя российскими журналистами ВГТРК. В результате обстрела двое из них, Игорь Корнелюк и Антон Волошин, были убиты.
    Впоследствии она была обменяна на российских военных.

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    14 мая 2025, 19:22 • Видео
    Макрон показал истинное лицо

    Президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько примечательных заявлений об ультиматуме к России, поддержке Украины и замороженных российских активах. Из них следует, что он, прежде всего, очень жадный человек.

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    14 мая 2025, 23:32 • Новости дня
    Политолог объяснил выбор состава делегации на переговорах в Стамбуле

    Лукьянов: Москва настаивает на повестке Стамбульских переговоров 2022 года

    Политолог объяснил выбор состава делегации на переговорах в Стамбуле
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Состав российской делегации для переговоров с Украиной свидетельствует о том, что Москва настаивает на повестке Стамбульских переговоров 2022 года, заявил политолог Федор Лукьянов.

    «Из опубликованного состава делегации для переговоров с Украиной можно сделать следующий вывод: Москва настаивает на повестке Стамбульских переговоров 2022 года», – заявил Лукьянов в Telegram.

    Лукьянов отметил, что «данью трем прошедшим годам» стало «большее представительство военных» в делегации, то есть «тех, кто и обеспечил «изменившиеся реалии».

    По его мнению, как и в 2022 году основной темой переговоров должен стать не территориальный вопрос, а «военно-политический статус и широкое понимание безопасности».

    «По тому, кого выставит Украина (и выставит ли вообще), можно будет понять, готовы ли в Киеве в принципе возвращаться к той повестке (по всем заявлениям до сих пор – нет)», – отметил Лукьянов.

    Кроме того, по его словам, интерес представляет реакция США. Как указал политолог, Вашингтон «может заявить, что все идет отлично», подчеркнув готовность России и Украины к прямым переговорам. США могут заявить, что этого удалось добиться благодаря усилиям Вашингтона.

    Однако, заявил Лукьянов, США могут и «выразить разочарование уровнем» переговоров. «Хотя, в общем-то, Москва дает американцам понять, что на высоком уровне готова говорить с ними, для Украины только вот такое», – заявил Лукьянов. По его словам, «ход сделан, ждем ответного».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной. Делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. Весной 2022 года, когда в Стамбуле проходили российско-украинские переговоры, делегацию России также возглавлял Мединский.

    В 2023 году Путин впервые продемонстрировал парафированный проект договора с Украиной, который готовили в марте 2022 года в Стамбуле. «Проект этого договора был парафирован руководителем переговорной группой из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он», – показал документ Путин.

    На прошлой неделе Путин предложил начать переговоры с Украиной. Глава государства подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Украиной и не исключает перемирия в случае, если диалог вновь начнется. «Начать предлагаем без промедления, уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, где они (переговоры) проводились ранее, и там, где они были прерваны», – сказал он.

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    14 мая 2025, 12:26 • Новости дня
    Трутнев заявил о тупике с проектом самолета «Байкал»
    Трутнев заявил о тупике с проектом самолета «Байкал»
    @ Пресс-служба "Байкал-инжиниринг"/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Проект легкого многоцелевого самолета «Байкал» был признан не реализуемым, и производство новой машины не планируется из-за возникших трудностей, сообщил зампредседателя правительства – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

    Производство самолета «Байкал» не будет запущено, передает ТАСС. Об этом заявил Юрий Трутнев на заседании комитета Госдумы по Дальнему Востоку и Арктике. Он подчеркнул, что работа над проектом зашла в тупик и «самолета «Байкал» у нас не ожидается».

    Ранее планировалось, что серийные поставки «Байкала» начнутся в 2026 году, а стоимость одного самолета не превысит 280 млн рублей. ЛМС-901 «Байкал» должен был стать заменой Ан-2, вмещать девять пассажиров и развивать скорость до 300 км в час при максимальной дальности полета 3 тыс. км.

    Вместо выпуска новых машин будет реализован проект ремоторизации самолетов Ан-2, сообщил Трутнев. Чиновник отметил, что Ан-2 производились на протяжении 80 лет и модернизация этих машин станет вынужденной альтернативой для малой авиации России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кубанский авиаконструктор Сергей Борисенко установил на самолет Ан-2 двигатель от вертолета Ми-8, что позволило снизить стоимость производства воздушного судна.

    Президент Владимир Путин призвал решить вопрос с созданием регионального самолета для развития инфраструктуры на Дальнем Востоке.

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    14 мая 2025, 20:18 • Новости дня
    Военкор Стешин сообщил о начале битвы за Славянск
    Военкор Стешин сообщил о начале битвы за Славянск
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Донецкой народной республике началась битва за Славянск, сообщил военный корреспондент Дмитрий Стешин.

    По его словам, прологом к событиям стала «эвакуация населения из Дружковской и Лиманской громад». В своем Telegram-канале Стешин отметил: «Ждем визита Зеленского, хотя бы в Краматорск – обязательное мероприятие перед сдачей».

    Он также напомнил, что Славянско-Краматорская агломерация является крупнейшей в Донбассе, ее протяженность превышает 100 километров. Славянск, по его мнению, считается сердцем «русской весны».

    Военкор считает, что по конфигурации фронта украинские силы будут полуокружены и вынуждены отходить на север. Он предположил, что агломерация может быть разделена на несколько «котлов». По мнению Стешина, полностью удержать столь протяженную территорию с разнообразной застройкой невозможно без сильного командования.

    Ранее группировка войск «Центр» освободила Михайловку в ДНР.

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    14 мая 2025, 15:26 • Новости дня
    Песков рассказал о планах Путина на 15 мая

    Песков: Путин 15 мая проведет рабочие встречи

    Песков рассказал о планах Путина на 15 мая
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин намерен 15 мая уделить день рабочим встречам, как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    О планах президента России провести рабочие встречи 15 мая сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, в ответ на просьбу раскрыть детали графика президента на 15 мая, Песков лаконично отметил: «Рабочие встречи запланированы у президента».

    Он также уклонился от уточняющего вопроса о месте проведения встреч, вновь повторив, что речь идет о «рабочих встречах».

    Ранее Владимир Путин выступил с предложением Киеву возобновить без предварительных условий прерванные в 2022 году прямые переговоры между Россией и Украиной. Российская делегация объявила о готовности ожидать представителей Киева 15 мая в Стамбуле.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в Стамбуле планируется обсуждение сразу нескольких направлений, включая политические и технические аспекты.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле пока не раскрывается.

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    14 мая 2025, 23:02 • Новости дня
    Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной
    Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подписал распоряжение «О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной», которые должны состояться в Турции. Делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

    Кроме того, в состав делегации включены замглавы МИД Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба вооруженных сил России Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин, сообщается на сайте Кремля.

    Также был утвержден состав экспертов для переговоров с Украиной: первый заместитель начальника информации управления Генштаба Александр Зорин, замначальника Управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Eлена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук и замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин предложил начать «без промедления» прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий, отметив, что эти переговоры были прерваны киевским властям три года назад. В 2022 году на переговорах с украинской стороной российскую группу возглавлял именно Мединский.

    По данным западных СМИ, Владимир Зеленский изначально вообще не собирался направлять делегацию Украины на встречу с Россией в Турции, но изменил решение после разговора с США и Европой. Американский госсекретарь Марко Рубио уже прибыл в Турцию.

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    15 мая 2025, 00:42 • Новости дня
    Коц рассказал об эксперте на переговорах в Стамбуле генерале Зорине

    Tекст: Ирма Каплан

    В состав российской переговорной делегации в Стамбуле вошел генерал Александр Зорин, опытный переговорщик, участник урегулирования сложных конфликтов в Сирии, рассказал военкор Александр Коц.

    «Зорин – мощнейший переговорщик, занимался в свое время замирением бармалеев в Сирии, «зелеными экспрессами», распутывал сложнейшие клубки противоречий между группировками», – охарактеризовал переговорщика в Telegram-канале военный корреспондент «Комсомольской правды» Адександр Коц.

    Он уточнил, что Зорин был одним из тех, кто заставил капитулировать двухтысячный украинский гарнизон «Азовстали» в Мариуполе.

    Коц отметил, что такая делегация, как у России, станет еще одним «ударом по шапито Зеленского». «Такое представительство не посылают для того, чтобы кривляться на сцене», – поиронизировал Коц над актерским прошлым Владимира Зеленского.

    Зорин – первый замначальника информации управления Генерального штаба ВС России, участник экспертной группы.

    Напомним, вечером 14 мая Владимир Путин утвердил состав российской делегации для переговоров по украинскому кризису. Главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по данным западных СМИ, Зеленский изначально вообще не собирался направлять делегацию Украины на встречу с Россией в Турции, но изменил решение после разговора с США и Европой.

    Американский госсекретарь Марко Рубио уже прибыл в Турцию, Зеленский, по последним данным, вылетел в Турцию, Трамп ехать в Стамбул отказался.

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    15 мая 2025, 00:45 • Новости дня
    Эксперт: Тактика Зеленского взять Путина «на слабо» провалилась
    Эксперт: Тактика Зеленского взять Путина «на слабо» провалилась
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Тактика украинского лидера Владимира Зеленского сыграть на публику и демонстративно взять президента России Владимира Путина «на слабо» провалилась, заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, комментируя состав делегации России для переговоров с Украиной.

    «Украинская сторона теперь должна назвать своих переговорщиков. Она не может отказаться от переговоров без обвинений в нежелании мирного урегулирования», – пишет Чеснаков в Telegram.

    Чеснаков отметил, что, судя по составу и уровню делегации России, Путин намерен «наглядно показать свой твердый настрой на соблюдение правильной последовательности шагов и уверенность в выбранной стратегии».

    По мнению Чеснакова, на Западе многие окажутся недовольны решением Москвы, выскажут «разочарование, обвинения и угрозы». Однако, как заявил Чеснаков, «Путину явно наплевать на агрессивную риторику западных лидеров», российский президент «играет свою игру и методично гнет линию: «вечером переговоры, утром перемирие».

    Напомним, Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной. В нее вошли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба вооруженных сил России Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин. В состав экспертов для переговоров с Украиной включен первый заместитель начальника информации управления Генштаба Александр Зорин.

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    14 мая 2025, 13:02 • Новости дня
    Рар: Имидж фон дер Ляйен навсегда испачкан

    Политолог Рар: «Пфайзергейт» вынудит Урсулу фон дер Ляйен радикализоваться в украинском вопросе

    Рар: Имидж фон дер Ляйен навсегда испачкан
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    У главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен немало врагов в органах власти ЕС. Поэтому за решением европейского суда по скандалу с Pfizer могут последовать призывы к ее отставке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее суд ЕС признал главу ЕК ответственной за сокрытие данных о переговорах по закупке вакцин против коронавируса.

    «Решение суда ЕС, обязывающее Еврокомиссию предоставить все документы о закупках медпрепаратов за миллиарды европейских налогоплательщиков – сильный удар по главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен. Она годами скрывала документацию, пытаясь в этом вопросе уйти в тень. Теперь, вероятно, всплывут данные о каких-то правонарушениях на переговорах с Pfizer», – спрогнозировал немецкий политолог Александр Рар.

    «Не думаю, что она лично замешана в коррупции, но, судя по всему, превышение полномочий все-таки было допущено. Ряд высокопоставленных еврочиновников точит на нее зуб из-за ее ярко выраженного вождизма и нежелания ни с кем советоваться в принятии решений. Поэтому наверняка скоро последуют призывы к ее отставке», – продолжил он.

    «Скандал навсегда испортил репутацию фон дер Ляйен и омрачил ее второе председательство в ЕК. Но она будет бороться и пытаться свалить вину на других. Это у нее получается очень хорошо. Кроме того, глава ЕК попытаться компенсировать этот провал активностью по другим направлениям своей деятельности и займет еще более радикальную позицию в украинском вопросе», – заключил Рар.

    Ранее суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за укрывательство информации о контрактных переговорах по закупке вакцин Pfizer против коронавируса в 2021–2023 годах. В постановлении отмечается, что глава ЕК скрыла от журналистки The New York Times переписку с главой фармацевтического гиганта Альбертом Бурлой, в том числе СМС-сообщения, пишет РИА «Новости».

    В 2021 году главу ЕК заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название «Пфайзергейт» (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 млрд евро, а приобретенные 1,8 млрд доз значительно превышали потребности ЕС. Фон дер Ляйен призывали опубликовать переписку, но ЕК в июне 2022-го отказалась предать ее гласности.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, сможет ли глава ЕК получить еще больше власти и стать протопрезидентом ЕС.

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    14 мая 2025, 13:25 • Новости дня
    Ушаков рассказал о темах переговоров с Украиной в Стамбуле

    Ушаков: Российская делегация в Стамбуле обсудит политические и технические вопросы

    Ушаков рассказал о темах переговоров с Украиной в Стамбуле
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в Стамбуле планируется обсуждение сразу нескольких направлений, включая политические и технические аспекты.

    Организацией российско-украинских переговоров в Стамбуле занимаются генконсульство России и власти Турции, сообщает ТАСС. Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, выбор состава делегации будет зависеть от тематики переговоров. Делегация рассмотрит как политические, так и многочисленные технические вопросы.

    Ушаков подчеркнул: «Делегация – она будет обсуждать и политические, и, я бы сказал, мириаду технических вопросов». Решение по составу участников будет принято с учетом этих обстоятельств.

    Он также добавил, что непосредственно местом проведения занимается генеральное консульство России вместе с турецкими властями, которые ранее выразили готовность принять переговоры. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России пообещал обеспечить традиционное турецкое гостеприимство.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле пока не раскрывается.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что госсекретарь Марко Рубио и другие представители США отправятся на переговоры по Украине в Стамбул.

    Россия подтвердила приверженность серьезным и ответственным переговорам по Украине, но усомнилась в готовности киевских властей к конструктивному диалогу.

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    14 мая 2025, 17:37 • Новости дня
    Качиньский подтвердил планы НАТО ввести войска на Украину в 2022 году
    Качиньский подтвердил планы НАТО ввести войска на Украину в 2022 году
    @ IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава польской оппозиции Ярослав Качиньский рассказал, что весной 2022 года обсуждалась идея ввода сил НАТО на Украину для организации миротворческой миссии в районе Винницы и Житомира.

    Ярослав Качиньский, возглавляющий крупнейшую оппозиционную партию Польши PiS, сообщил, что Североатлантический альянс рассматривал возможность ввода войск на Украину еще до начала специальной военной операции, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что речь шла о миротворческой миссии, которая должна была войти в регион Винницы и Житомира.

    Качиньский подчеркнул, что обсуждение происходило в марте 2022 года, когда Киев находился в тяжелом положении, практически окруженный российскими силами. Он отметил, что знал о планах, в том числе со стороны США, «еще до начала войны».

    По словам Качиньского, отправка миротворцев НАТО помогла бы украинской стороне в боевых действиях и создала бы дополнительные трудности для России. Он уточнил: «Это не было моим помыслом, я просто знал, что делалось еще до начала войны».

    Политик отказался раскрывать детали переговоров, ссылаясь на невозможность открыть секреты тех разговоров, которые проходили в Киеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский спецпосланник по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон обсуждает размещение военных контингентов четырех европейских государств вне зоны боевых действий на Украине.

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что у Варшавы нет планов направлять военнослужащих на территорию Украины.

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    14 мая 2025, 16:44 • Новости дня
    Глава МИД Франции объявил о новых санкциях ЕС против России

    Барро сообщил о новых санкциях ЕС против 194 танкеров, 31 компании и банков

    Глава МИД Франции объявил о новых санкциях ЕС против России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз принял решение о расширении санкционного списка в отношении России, включив туда десятки компаний, банков и физических лиц.

    О новых санкциях Евросоюза против России сообщил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Барро заявил: «В связи с отказом Путина от прекращения огня мы вводим санкции против 194 нефтяных танкеров, 31 компании, поставляющей оружие, банков и 26 лиц, ответственных за маневры по дестабилизации».

    По его словам, ограничительные меры затронут значительное количество объектов, среди которых транспортные средства для поставок нефти, организации в сфере вооружений, а также банки.

    Барро отметил, что лица, включенные в новый санкционный список, по мнению ЕС, причастны к действиям, направленным на дестабилизацию обстановки на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз готовит расширение санкционного списка, чтобы включить в него компании, которых подозревают в обходе ограничений через третьи страны.

    Евросоюз включил в 17-й пакет антироссийских санкций меры против танкеров, которые перевозят нефть под иностранными флагами.

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    14 мая 2025, 12:02 • Новости дня
    Фон дер Ляйен объявила о санкциях ЕС против 189 танкеров
    Фон дер Ляйен объявила о санкциях ЕС против 189 танкеров
    @ Marcin Bielecki/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В 17-й пакет антироссийских санкций Евросоюза вошли ограничения для танкеров, перевозящих нефть под иностранными флагами.

    Евросоюз включил в 17-й пакет санкций против России рестрикции в отношении 189 танкеров, занимающихся перевозкой российской нефти, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Мы включили в черный список 189 танкеров, чтобы нанести удар по российскому энергетическому экспорту», – подчеркнула фон дер Ляйен. По ее словам, под ограничения попали суда, которые идут под флагами разных государств, сообщает ТАСС.

    Теперь этим танкерам запрещен вход в порты Евросоюза. Европейским компаниям также запрещено проводить любые финансовые операции с этими судами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломаты европейских стран согласовали 17-й пакет ограничительных мер, который должен быть окончательно утвержден министрами иностранных дел ЕС 20 мая.

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    15 мая 2025, 03:37 • Новости дня
    Дачников предупредили о штрафах до 300 тыс. за розы и мимозы на участке

    Дачников предупредили о штрафах за запрещенные растения на участках

    Дачников предупредили о штрафах до 300 тыс. за розы и мимозы на участке
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Садоводы и дачники столкнутся с серьезными штрафами до 300 тыс. рублей за выращивание маковых и других запрещенных растений на своих участках, вплоть до уголовной ответственности, предупредила руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова.

    Дачникам и садоводам следует помнить, что на дачных участках запрещено выращивать ряд растений, которые запрещены законом и могут привести к серьезному штрафу и даже к уголовной ответственности, рассказала руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова.

    «Здесь предусмотрены как штрафы от 1,5 до 300 тыс. рублей, так и уголовная ответственность по статье 231 УК РФ», – передает ее слова РИА Новости.

    Она напомнила, что коноплю, мак снотворный, шалфей предсказателей, розу гавайскую, голубой лотос (кувшинку голубую), мимозу хостилис и ипомею трехцветную иметь на участке противозаконно.

    Ранее агроном Октябрина Ганичкина рассказала газета ВЗГЛЯД, как оживить «замершую рассаду». Кроме того, газета ВЗГЛЯД выясняла, какую зелень можно посадить весной на даче.

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