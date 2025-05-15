Министр Финляндии сообщила о работе над 18-м пакетом санкций ЕС против России

Tекст: Мария Иванова

Евросоюз сразу после утверждения 17-го пакета антироссийских санкций приступает к подготовке 18-го набора ограничительных мер, передает ТАСС. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сообщила об этом журналистам по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел стран НАТО, которая проходит в Анкаре.

«Я считаю, что 17-й пакет [санкций], который мы приняли, был правильным решением, и теперь мы немедленно начнем разрабатывать новый пакет», – заявила Валтонен. Она подчеркнула, что Евросоюз намерен сохранять давление на власти России.

17-й санкционный пакет против России был одобрен странами Евросоюза накануне. Детали будущих ограничений пока не раскрываются, однако работа над ними начнется в кратчайшие сроки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломаты европейских стран согласовали очередной, 17-й пакет ограничительных мер, который должен быть окончательно утвержден министрами иностранных дел ЕС 20 мая.

Евросоюз принял решение о расширении санкционного списка в отношении России, включив туда десятки компаний, банков и физических лиц.

В 17-й пакет антироссийских санкций Евросоюза также вошли ограничения для танкеров, перевозящих нефть под иностранными флагами.