Штурмовик находится в суперпозиции. С одной стороны, это человек, который собственными руками и ногами продвигает границу России вперед. С другой – человек, который ежедневно рискует своей головой.0 комментариев
Фон дер Ляйен объявила о санкциях ЕС против 189 танкеров
В 17-й пакет антироссийских санкций Евросоюза вошли ограничения для танкеров, перевозящих нефть под иностранными флагами.
Евросоюз включил в 17-й пакет санкций против России рестрикции в отношении 189 танкеров, занимающихся перевозкой российской нефти, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы включили в черный список 189 танкеров, чтобы нанести удар по российскому энергетическому экспорту», – подчеркнула фон дер Ляйен. По ее словам, под ограничения попали суда, которые идут под флагами разных государств, сообщает ТАСС.
Теперь этим танкерам запрещен вход в порты Евросоюза. Европейским компаниям также запрещено проводить любые финансовые операции с этими судами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломаты европейских стран согласовали 17-й пакет ограничительных мер, который должен быть окончательно утвержден министрами иностранных дел ЕС 20 мая.