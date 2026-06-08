Гидрометцентр пообещал москвичам потепление

Tекст: Алексей Дегтярёв

В понедельник днем столбики термометров в городе покажут от 27 до 29 градусов тепла, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до 15 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью от 3 до 8 метров в секунду, а атмосферное давление составит около 750 миллиметров ртутного столба.

На территории Подмосковья температурный фон также останется высоким. Днем воздух прогреется от 24 до 29 градусов, а в ночные часы похолодает до 15 градусов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр предупредил о надвигающейся на Москву сильной жаре.