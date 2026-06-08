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Гидрометцентр пообещал москвичам потепление
В начале рабочей недели жителей столичного региона ожидает комфортная летняя погода с прогревом воздуха почти до тридцати градусов тепла, такие данные привели в Гидрометцентре.
В понедельник днем столбики термометров в городе покажут от 27 до 29 градусов тепла, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.
В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до 15 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью от 3 до 8 метров в секунду, а атмосферное давление составит около 750 миллиметров ртутного столба.
На территории Подмосковья температурный фон также останется высоким. Днем воздух прогреется от 24 до 29 градусов, а в ночные часы похолодает до 15 градусов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр предупредил о надвигающейся на Москву сильной жаре.