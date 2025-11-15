В Калининграде впервые показали письмо Татьяны с автографом Пушкина

Tекст: Тимур Шайдуллин

Оригинальная рукопись письма Татьяны из романа «Евгений Онегин» с автографом Александра Пушкина была представлена в Калининградском областном историко-художественном музее, сообщает музей на своей странице «ВКонтакте».

Документ, ранее находившийся в семейном архиве графа Сергея Уварова, министра народного просвещения Российской империи, содержит автограф «А. Пушкинъ» и отметку цензора П. И. Гаевского, датированную 9 декабря 1826 года. Экспертиза владельцев подтвердила подлинность рукописи и ее документированную историю происхождения.

«Семья из поколения в поколение бережно хранила документ вместе с архивом графов Сергея Семеновича и Алексея Сергеевича Уваровых. Отрадно, что было принято решение ввести документ в культурный и научный оборот и впервые показать его в нашем регионе. Это настоящий подарок к 80-летию Калининградской области. Теперь дело за экспертами-пушкинистами», - отметила директор музея Екатерина Манюк.

Владелица рукописи Мария Терехова заявила, что семья приняла решение провести этот праздничный вечер и поддержать свой город, организовав уникальное событие в Калининграде.

В экспозиции музея теперь представлены и другие подлинные документы из семейного собрания Тереховых, относящиеся к временам графа Уварова. С 15 ноября посетители могут увидеть копию рукописи на выставке «Собранье пестрых глав».

