Елизавета Лихачева покинула пост главы музея имени Пушкина

Новым директором ГМИИ имени Пушкина назначена Ольга Галактионова

Tекст: Максим Попов

Елизавета Лихачева подтвердила, что уходит с поста генерального директора Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, передает ТАСС. На вопрос о своем уходе Лихачева ответила кратко: «Да, это правда». Она занимала эту должность с марта 2023 года, сменив Марину Лошак, возглавлявшую музей с 2013 года.

Как сообщили источники в музее, Лихачеву сменит Ольга Галактионова, которая ранее руководила Государственным музейно-выставочным центром «Росизо». Официальное представление нового директора коллективу музея состоится 17 января.

Как отмечает «Коммерсант», Галактионова имеет богатый опыт в области искусства и культуры. Она закончила Российскую академию живописи и театрального искусства, принимала участие в культурных проектах в роли автора и менеджера. В 2009 году Галактионова основала компанию «Галактика», занимавшуюся театральными фестивалями и кинопроизводством.