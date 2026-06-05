Собянин: На подлете к Москве сбили два дрона

В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.2194 комментария
В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.2194 комментария
Чтобы контролировать глобальную ИИ-гонку, а в перспективе создать и возглавить новую монополию, американцы могут инициировать по аналогии с ОПЕК организацию производителей и экспортеров технологий искусственного интеллекта.2 комментария
Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.3 комментария
Теннисистка Андреева победила украинку Костюк в полуфинале «Ролан Гаррос»
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу восьмой ракетки мира Андреевой, передает РИА «Новости». Матч продолжался один час 16 минут.
До этой встречи россиянка ни разу не выигрывала партию у Костюк, потерпев поражения в двух предыдущих очных матчах. Андреева стала первой представительницей России с 2021 года, вышедшей в финал турнира такого уровня.
В решающем поединке «Ролан Гаррос» 19-летняя спортсменка сыграет с победительницей матча между россиянкой Дианой Шнайдер, посеянной под 25-м номером, и полькой Майей Хвалиньской. Предыдущий раз в финал турнира в Париже выходила Анастасия Павлюченкова, уступившая чешке Барборе Крейчиковой.
Ранее в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Андреева обыграла румынку Сарану Кырстю. Диана Шнайдер на этой же стадии соревнований победила белоруску Арину Соболенко.
В прошлом году Костюк из-за травмы снялась с матча против Андреевой на турнире в Штутгарте.
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в Петербурге прокомментировал отношение Москвы к высказываниям зарубежных политиков, передает ТАСС. Глава государства ответил на слова журналиста Associated Press о негативной оценке ситуации на фронте госсекретарем США Марко Рубио.
«Что госсекретарь говорит по конкретному вопросу внутри страны, нас, конечно, интересует, но все-таки нас больше интересует реальная ситуация. И если вы говорите сейчас про конфликт на Украине, то нас интересует реальная ситуация на этом направлении», – заявил президент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне госсекретарь США Марко Рубио признал отсутствие нейтралитета Вашингтона в украинском кризисе. В конце прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал к спокойному диалогу по украинскому урегулированию. Чуть ранее Кремль отверг слова американского политика о нежелании Москвы достичь мира.
Песков прокомментировал публикацию Зеленским открытого письма президенту России
Соответствующее заявление представитель Кремля сделал в ходе общения с журналистами в Санкт-Петербурге, комментируя опубликованное Зеленским «открытое письмо» к российскому лидеру, передает ТАСС. По словам Пескова, позиция Москвы остается неизменной и предполагает возможность диалога при соответствующем желании украинской стороны.
«Зеленский может приехать в любой момент в Москву. Президент Путин сказал, что если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это», – отметил пресс-секретарь президента РФ.
Он также сообщил, что в Кремле ознакомились с обращением украинского президента, однако сам Владимир Путин пока не успел с ним подробно ознакомиться из-за рабочего графика. «Да, мы видели, он его опубликовал в момент мероприятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться», – сказал Песков.
Представитель Кремля уточнил, что документ будет передан главе государства позднее. «Это будет доложено президенту после того, как закончится часть рабочего визита президента Узбекистана», – добавил он.
Ранее Зеленский написал российскому президенту открытое письмо с призывом провести встречу об урегулировании конфликта с участием представителей США и Европы на нейтральной территории – в Швейцарий, Турции или странах Арабского мира.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков ранее неоднократно заявлял о возможности встречи Путина и Зеленского в Москве. Песков напомнил слова президента о готовности встретиться с Зеленским, чтобы завершить переговорный процесс по урегулированию на Украине, а также назвал главное для России условие в переговорах по Украине.
Чеснаков: Путин и Трамп игнорируют Зеленского
Зеленский начал активно использовать формат открытых писем, обращаясь то к президенту США с просьбой о ракетах, то к Владимиру Путину с предложением о встрече. Подобная публичность свидетельствует о том, что мировые лидеры игнорируют украинского лидера, сообщил в Telegram-канале Чеснаков.
По мнению эксперта, Зеленского перестали слышать по закрытым каналам связи. Американская сторона проигнорировала просьбу о поставках ракет, а Москва холодно отреагировала на предложение о встрече. Политолог подчеркивает, что такие обращения являются попыткой перебить информационную повестку и отодвинуть США от переговорного процесса.
В письме Зеленского прослеживается желание воспользоваться отвлечением внимания Вашингтона на Ближний Восток. «Мы видим, что Соединенные Штаты полностью сосредоточены на вопросе Ирана, и было бы неправильно просто ждать, пока война в Европе снова окажется в центре их внимания», – говорится в обращении. Зеленский пытается заменить американцев европейцами в переговорном формате.
«Зеленскому (как и всегда, но сейчас особенно) нужно как больше внимание – актер хочет быть главным героем повестки. Он хочет быть главным на этой войне. Для этого хороши все способы. Может статься, что это письмо – всего лишь техничный эпистолярный способ попытаться перебить ожидаемое выступление Путина», – подчеркнул Чеснаков.
Чеснаков отмечает, что открытые письма демонстрируют слабость позиций Киева. Публичные просьбы о переговорах подтверждают слова российского руководства о кризисном положении на Украине.
«Глава киевского режима не может прямо просить о переговорах. Предварительно нужно выставить все так, будто это Москва загнана в угол, поэтому вся первая половина письма посвящена тому, как все плохо в России. Но тогда почему с открытым письмом выступает Зеленский, а не Путин? Что-то в духе «Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны», – отметил Чеснаков.
Украинский лидер боится проявить слабость перед внутренней аудиторией, поэтому пытается выставить ситуацию в выгодном для себя свете.
Ранее Зеленский написал письмо Владимиру Путину, в котором выступил с инициативой прекращения огня.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил приезд главы киевского режима в Москву для переговоров.
Ранее Вашингтон оставил без ответа аналогичное обращение украинского политика к Дональду Трампу о поставках систем ПВО.
Глава МИД Германии Вадефуль призвал Путина сесть за стол переговоров
«Пришло время сесть за стол переговоров», – заявил политик, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал n-tv.
Министр подчеркнул, что текущий кризис уже достиг той точки, когда его необходимо срочно завершить.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Финляндии Элина Валтонен потребовала предоставить Европе место за столом переговоров.
Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал полную остановку боевых действий главным условием для старта диалога.
Президент Владимир Путин заявлял, что европейские государства намеренно стремятся придать противостоянию на Украине мировой масштаб, несмотря на его изначально ограниченный характер.
Российские военнослужащие с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань» поразили солнечную электростанцию в Днепропетровской области, передает ТАСС. Объект активно использовался Вооруженными силами Украины.
В Министерстве обороны России предоставили кадры объективного контроля, подтверждающие успешное выполнение боевой задачи. Специалисты войск беспилотных систем нанесли точный удар по солнечной электростанции «Никопольская», расположенной в районе населенного пункта Старозаводское.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая текущего года российские войска поразили используемые украинской армией объекты энергетики.
Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли точный удар по логистическому хабу ВСУ в Днепропетровской области.
В марте специалисты войск беспилотных систем при помощи аппарата «Герань» уничтожили украинский вертолет Ми-8 на аэродроме базирования.
Шарий сообщил о взрыве украинского морского дрона в порту румынской Констанцы
«В порту румынского города Констанца произошел взрыв морского дрона. По данным местных служб, объект был обнаружен еще в 05:50 утра, а взрыв произошел около 10:30», – написал блогер в своем Telegram-канале.
Он отметил, что аппарат был начинен десятками килограммов взрывчатки. Журналист задался вопросом о том, как можно было ожидать иного развития событий, учитывая, что море заполнено беспилотниками, и предположил, что подобные устройства неизбежно будут попадать в территориальные воды стран Евросоюза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года румынские военные уничтожили украинский морской беспилотник недалеко от порта Констанца.
Служба безопасности Украины опровергла информацию о потере своих надводных аппаратов.
В конце мая текущего года другой дрон упал на крышу жилого дома в румынском Галаце.
В социальных сетях она опубликовала видеозапись процесса демонтажа. Рабочие увезли замотанную скульптуру, оставив на месте лишь пустой постамент. «Андреевский спуск, Булгакова уже нет», – сказала она на видео, передает ТАСС.
На Украине долгое время продолжаются дискуссии вокруг фигуры классика. В марте 2024 года комиссия Института национальной памяти признала автора символом российской имперской политики. Националисты много лет требовали исключить его книги из школьной программы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности киевских властей привлечь Михаила Булгакова к уголовной ответственности за его произведения.
Зеленский разместил на своем официальном портале обращение к президенту России с предложением завершить конфликт.
«Украина предлагает закончить войну в формате между нами и Вами», – приводит РИА «Новости» выдержку из письма Зеленского.
Киев выразил готовность к полному прекращению огня на время переговорного процесса и обмену пленными. При этом ехать в российскую столицу Зеленский отказался, выступив за организацию встречи на территории третьего государства. Обязательным условием он назвал присутствие представителей Европы и США.
По мнению главы киевского режима, участие западных стран необходимо для обеспечения гарантий безопасности обеим сторонам. США должны взять на себя ответственность за мониторинг перемирия и формирование новой архитектуры безопасности в регионе.
В Кремле подтвердили, что знают о существовании письма, однако Владимир Путин пока с ним не ознакомился.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале 2026 года Кремль подтверждал, что готов рассмотреть возможность проведения встречи Путина и Зеленского в Москве.
Производитель дронов заявил о возможности быстрого создания ядерного оружия на Украине
Совладелец украинской компании Fire Point Денис Штилерман заявил о технической готовности страны к производству ядерного арсенала. По его словам, процесс создания подобного вооружения не представляет особой сложности для местных специалистов, передает ТАСС.
«Если там думают, что Украина не в состоянии сделать ядерное оружие, то там ничего сложного нет. Конечно же, мы можем это делать», – подчеркнул предприниматель в интервью. Штилерман напомнил, что ранее Киев добровольно отказался от ядерного статуса, однако обещанные гарантии безопасности так и не были выполнены.
Ранее в апреле Служба внешней разведки России сообщала о планах западных стран передать Киеву ядерные технологии. По данным ведомства, Лондон и Париж обсуждают скрытые поставки европейских комплектующих, включая малогабаритную боевую часть от французской баллистической ракеты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России предупредил о недопустимости передачи Украине элементов ядерного оружия. Посольство Франции в Москве назвало ложью информацию о подготовке отправки таких вооружений Киеву.
Между тем еще осенью 2024 года немецкая газета Bild сообщала о готовности украинских властей создать собственную бомбу за несколько недель.
Президент России Владимир Путин указал на серьезный дефицит людей в рядах украинской армии. Об этом глава государства рассказал в ходе встречи с руководителями крупнейших мировых информационных агентств в Петербурге, передает ТАСС.
«Самая главная проблема Вооруженных сил Украины на сегодня – катастрофическая нехватка личного состава. За последнее время численность вооруженных сил Украины сократилась на 100 тыс. человек. Ежемесячные потери – около 40 тысяч», – подчеркнул российский лидер.
Помимо этого, президент отметил успехи Вооруженных сил России в зоне спецоперации. По его словам, под контроль российских военных уже перешло 2440 квадратных километров территории, при этом наступательные действия продолжаются непрерывно каждый день.
Ранее Путин заявил, что в зоне проведения специальной военной операции сейчас нет ни одного участка, где бы не фиксировалось продвижение подразделений.
По подозрению в совершении преступления задержан знакомый потерпевшей, указали в ведомстве, с ним проводятся следственные действия, передает РИА «Новости».
Жертва находилась в положении, а на ее теле эксперты зафиксировали следы удушения.
На месте происшествия уже поработали следователи и криминалисты. Специалисты назначили все необходимые судебные экспертизы для установления точных обстоятельств случившегося.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае правоохранители обнаружили в московской квартире тело женщины с перерезанным горлом.
«Запад недоговороспособен и действует по принципу: я здесь пообещаю, потом потяну время, потом либо ишак умрет, либо как там в арабской пословице?» – подчеркнул министр в интервью телеканалу RT Arabic, передает РИА «Новости».
Глава МИД добавил, что подобная тактика нацелена на получение преимуществ и постоянное выдвижение новых требований об уступках. Дипломат с сожалением констатировал полное доминирование такой несправедливой линии в текущих реалиях.
В январе глава МИД России подтвердил готовность Москвы к поиску дипломатического решения украинского кризиса.
В конце прошлого года министр указал на отсутствие у европейских кураторов Киева стремления к конструктивным переговорам.
Весной прошлого года российский дипломат назвал украинские власти абсолютно недоговороспособными.
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил в Мах об атаке украинских военных на гражданский транспорт в регионе. По его словам, под обстрел попал пассажирский состав.
«В Новоайдарском муниципальном округе ВФУ нанесли удар по пригородному поезду, следовавшему по маршруту Луганск – Лантратовка. В нем находились 13 пассажиров. К счастью, обошлось без жертв. Все пассажиры были оперативно эвакуированы», – заявил руководитель республики.
Помимо инцидента с поездом, в результате других вражеских ударов по гражданскому транспорту погиб один человек, еще один получил ранения. В настоящее время движение на атакованном участке железной дороги полностью восстановлено.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в этот же день украинский дрон убил водителя в Троицком округе ЛНР.
Двумя днями ранее вражеский беспилотник атаковал рейсовый автобус на маршруте Рубежное – Кременная.
В конце мая беспилотники ВСУ повредили здание гимназии в Сватовском муниципальном округе.
Инициативу поддержали 226 конгрессменов, против высказались 195 политиков. Законопроект одобрили 18 представителей Республиканской партии, 207 демократов и один независимый депутат. Документ был внесен на рассмотрение в апреле 2025 года, передает РИА «Новости».
Проект возобновляет право американского президента передавать оборонное имущество в аренду или в кредит Киеву и странам Восточной Европы. До конца 2027 года продлеваются полномочия Министерства обороны США по оказанию помощи украинской стороне в сфере разведки и безопасности. Госдепартаменту поручено укрепить потенциал вооруженных сил и пограничных служб государств Балтии.
Глава Белого дома получает право оценивать состояние российско-украинских отношений. На основе этого анализа президент сможет вводить дополнительные санкции, блокировать активы и применять новые экспортные пошлины. Для окончательного вступления в силу документ должен пройти утверждение в сенате.
Российская сторона неоднократно подчеркивала способность справиться с экономическим давлением, которое западные страны оказывают несколько лет. При этом на Западе регулярно звучат сомнения в эффективности применяемых ограничительных мер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, конгрессмены США одобрили голосование по законопроекту о санкциях против России. Медведев назвал причину финансирования Киева Западом. Американист Дудаков назвал голосование по новым санкциям против России признаком ослабления американского президента.