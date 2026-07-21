Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием – есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре – которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.2 комментария
Россельхознадзор подтвердил массовую гибель пчел на Урале
Россельхознадзор подтвердил гибель миллионов пчел в Челябинской области
После масштабного мора десятков миллионов насекомых в Челябинской области и Красноярском крае специалисты исследуют почву на наличие опасных сельскохозяйственных пестицидов.
В Челябинской области зафиксирована массовая гибель пчел, причины происшествия выясняются, передает ТАСС.
В пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора сообщили, что специалисты уже приступили к работе. Ранее СМИ писали о гибели более 5 млн насекомых в Аргаяшском районе региона.
«Случаи зафиксированы. Такой факт имеет место быть. Жалобы в управление поступали, мы на место выезжали, были отобраны пробы, в частности, почвы, сейчас все находится в лаборатории», – заявила представитель ведомства. Она добавила, что меры будут приняты, если анализы покажут остаточное количество пестицидов.
Аналогичная ситуация произошла в Красноярском крае, где погибло около 30 млн пчел. Местные пчеловоды связывают мор с недавней обработкой полей химикатами. Служба по ветеринарному надзору края исключила инфекционные заболевания у погибших насекомых. Эксперты также отмечают, что причиной случившегося могли стать пестициды и жаркая погода.
Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Красноярского края начала проверку из-за массовой гибели насекомых.
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