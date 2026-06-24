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Биолог Богуславский: Пчелы необъяснимо вымирают по всему миру
В полусотне стран мира зафиксирован массовый коллапс пчелиных семей, при котором рабочие особи погибают в течение недели по невыясненным причинам, заявил кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института биологии развития имени Кольцова РАН Дмитрий Богуславский.
Популяция пчел на планете стремительно сокращается, однако причины этого явления до сих пор остаются загадкой для науки, пояснил Богуславский ТАСС.
«Уже в полусотне стран мира, не только в России, зарегистрирован коллапс пчелиных семей. Это необъяснимое явление. Есть лишь гипотезы, почему такое происходит: все рабочие пчелы в улье исчезают примерно за неделю. Остается лишь пчелиная матка, которую некому кормить, иногда горстка трутней – и все», – сказал биолог.
Исследователи предполагали, что пчелы могли улетать по каким-то причинам и не возвращаться, например, терять ориентацию в пространстве. Но даже если семьи закрывали в ульях, обеспечивали водой и питанием, а также нужной температурой, насекомые все равно гибли.
Эксперт напомнил, что впервые это явление получило научное описание 20 лет назад, в 2006 году. Исследователи выдвигали различные версии происходящего, среди которых были вирусы от клещей Варроа, влияние сотовой связи и пестициды.
При коллапсе насекомые гибнут максимум за 10 дней. По мнению биолога, вероятно, у пчел срабатывает пока не изученный биологический механизм самоуничтожения.
В прошлом году эксперты связали рост цен на мед с сокращением популяции пчел из-за изменения климата. В феврале текущего года ассоциация «Руспродсоюз» предупредила о риске дефицита меда на фоне погодных аномалий.