Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием – есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре – которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.2 комментария
Отец поддержал бойца СВО во время студенческого телемоста
Военнослужащий отдельного батальона войск беспилотных систем Никита Шипачев организовал онлайн-встречу с учащимися Байкальского государственного университета.
До отправки на передовую боец учился на втором курсе этого учебного заведения, сообщило Минобороны в Max.
В зоне проведения специальной военной операции молодой человек координирует работу дронов. Кроме того, в его обязанности входит подробная аналитика видеоинформации, поступающей с различных летательных аппаратов.
Во время прямого включения солдат поделился спецификой своей службы. Неожиданно к трансляции присоединился отец военнослужащего, который пожелал сыну и дальше с честью защищать Родину.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны зафиксировало рост числа добровольцев в войска беспилотных систем среди студентов.
Замкомандира подразделения БПЛА Ленинградского военного округа с позывным Левша назвал это направление привлекательным для молодого поколения из-за необходимости особой моторики рук.
Несколькими днями ранее оператор дронов 6-й мотострелковой дивизии Дмитрий Михайлов провел встречу с учащимися Пашковского сельскохозяйственного колледжа.