Глава Россельхознадзора допустил отзыв лицензии у вакцины «Мультикан-8»

Глава Россельхознадзора Данкверт допустил отзыв лицензии у вакцины «Мультикан-8»

Tекст: Ольга Иванова

Данкверт сообщил о возможной приостановке производства препарата в интервью журналисту Александру Юнашеву, размещенном в его канале в Max. В настоящее время специалисты проверяют качество вакцины для собак на предмет соблюдения необходимых норм.

«Предварительные данные показывают, что могло быть нарушение технологий. Нарушение технологий – это серьезно, вплоть до отзыва лицензии», – подчеркнул глава Россельхознадзора. При этом он добавил, что окончательные выводы делать рано, так как проверка еще не завершена.

На вопрос о безопасности применения «Мультикана-8» для животных Данкверт затруднился дать однозначный ответ. По его словам, ведомство направило запрос в прокуратуру для получения разрешения на забор образцов препарата, однако ответ пока не поступил. Он отметил, что без соответствующей санкции специалисты не имеют права проводить отбор проб, несмотря на желание ускорить этот процесс.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Ветбиохим» отозвала партию препарата после гибели собак в Ярославской области.

Россельхознадзор обратился в прокуратуру для проведения совместной проверки предприятия.

Позже ведомство приостановило обращение двух серий вакцины «Мультикан-8».