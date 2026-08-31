Украинский беспилотник тяжело ранил подростка в Херсонской области

Tекст: Валерия Городецкая

Мальчик получил открытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения, сообщается в канале аппарата уполномоченного по правам ребенка в Херсонской области в мессенджере Max.

«Сегодня киевский режим совершил очередной террористический акт против мирного населения – в результате целенаправленной атаки БПЛА вблизи села Таврийское Голопристанского района тяжелейшее ранение получил 13-летний ребенок», – говорится в публикации.

Пострадавшего экстренно госпитализировали с проникающим осколочным ранением затылка, открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. В настоящее время пациент находится в реанимации под постоянным наблюдением врачей. Вопрос о переводе мальчика в профильный федеральный медицинский центр будет решаться в зависимости от динамики его состояния и стабильности жизненных показателей.

В июне при сбросе боеприпаса с беспилотника в Херсонской области пострадал ребенок 2011 года рождения.

В мае трое несовершеннолетних получили ранения из-за удара дрона по двору жилого дома на границе с Запорожской областью.

В марте украинский беспилотник атаковал гражданскую машину с тремя детьми в населенном пункте Горностаевка.