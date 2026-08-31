Суд утвердил изъятие активов экс-главы Плеса Шевцова

Tекст: Ольга Иванова

В доход государства будут обращены объекты недвижимости, денежные средства и доли в коммерческих организациях, принадлежащие экс-чиновнику и связанным с ним лицам, передает ТАСС.

«Подтверждена законность судебных актов, принятых по иску прокурора Ивановской области об обращении в доход государства активов и незаконно полученных доходов бывшего главы Плеса более чем на один млрд рублей», – сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Суд отклонил жалобы ответчиков, признав доводы прокурора о том, что бывший глава оказывал покровительство подконтрольным организациям рынка недвижимости, гостиничных услуг и общественного питания. Бизнес сопровождался родственниками и доверенными лицами через сеть взаимосвязанных фирм. Права были оформлены более чем на 145 объектов недвижимости, в том числе полученных из государственной и муниципальной собственности. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Приволжский городской суд постановил изъять имущество бывшего чиновника на сумму свыше одного млрд рублей.

В марте текущего года Ивановский областной суд признал законность конфискации данных активов.

Большую часть недвижимости в городе Алексей Шевцов оформил на своих родственников.