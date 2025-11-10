Суд изъял у экс-замглавы правительства Ивановской области 800 млн рублей

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает ТАСС, в Ивановской области по решению Ленинского районного суда более 800 млн рублей взысканы в доход государства с бывшего заместителя председателя регионального правительства Сергея Зобнина и связанных с ним лиц.

В прокуратуре уточнили, что Зобнин, а также его коллега Ирина Эрмиш и фактический руководитель строительной компании Дмитрий Федулов активно распоряжались незаконными доходами. Прокурор Андрей Жугин заявил: «Вполне вероятно он в начале и стремился помочь области, но желание помочь шурину Федулову и своей семье перевесило государственные интересы. Пока под его руководством обустраивались островки безопасности, региональные дороги только разрушались, а отдельные жизненно важные сообщения не завершены до сих пор. Возможно, в Иванове могли бы быть введены четыре новые поликлиники, но как оказалось, для завершения строительства не хватает 2 млрд рублей, а для очистных в Кинешме – 1 млрд».

Следствие установило, что Зобнин, курировавший дорожное хозяйство и транспортную сферу региона, продвигал интересы строительной компании, возглавляемой его родственником. Компания с 2022 по 2024 год заключила 21 контракт с государственными и муниципальными структурами на сумму свыше 800 млн рублей, в основном по здравоохранению, образованию и культуре. Прокуратура указывает, что средства на эти национальные проекты поступали из бюджетов разных уровней, а общий объем расходов на них превышал 10 млрд рублей.

